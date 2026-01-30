El mal tiempo seguirá presente en Texas , poniendo en alerta a miles de sus habitantes. Sucede que un poderoso sistema de aire ártico se está desplazando rápidamente hacia el ‘Estado de la Estrella Solitaria’, trayendo consigo un desplome térmico. La llegada de este frente frío no solo traerá cielos grises, sino también condiciones peligrosas que podrían alterar la rutina de las familias. En los siguientes párrafos te revelaré qué ciudades de esta región sentirán el mayor impacto y cuáles son las recomendaciones de los expertos para enfrentar este gélido fenómeno.

De acuerdo a Lluvia Vidaña, meteoróloga de Telemundo Houston , un ambiente frío se registró en el estado en horas de la mañana del pasado jueves 29 de enero, con temperaturas situadas en los 30s y 40s grados. Si bien existió un incremento ligero de los valores durante la tarde, no mejoraron las condiciones climáticas.

El panorama en Texas para este fin de semana será similar. La especialista en climatología alertó que un ambiente gélido se hará presente en diversas ciudades del estado entre las 3:00 a.m. y 10:00 a.m. del sábado 31 de enero.

Las áreas que registrarían una sensación térmica entre los 10s y 20s grados en dicho horario son College Station, Huntsville, Cleveland, Conroe, Katy, Houston, Liberty, Beaumont, Columbus, Sugar Land, Pasadena, Wharton y Galveston.

Para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, distintas ciudades de Texas registrarán temperaturas entre los 10s y 20s grados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En horas de la tarde y noche del día mencionado, las temperaturas en estas ciudades aumentarán hasta los 30s grados, lo que evidencia que las condiciones climáticas seguirán por debajo del punto de congelación y obligará a sus ciudadanos a tomar las precauciones necesarias.

El frío considerable persistirá durante el cierre de semana, alcanzando una mínima de 25 °F. Sin embargo, la meteoróloga Lluvia Vidaña añadió que el tiempo irá mejorando en Texas durante la próxima semana, cuando los termómetros superen los 37 °F.

El ambiente gélido que se espera en Texas obliga a sus ciudadanos en abrigarse correctamente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo protegerte del ambiente gélido en Texas

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan a aquellos que residen en las ciudades afectadas del estado que se vistan por capas, protejan sus extremidades y cambiarse rápidamente en caso las prendas estén mojadas.

También añade que instales burletes y contraventanas, aísles las tuberías de agua que pasen por paredes exteriores, revises los sistemas de calefacción, adquieras un detector de humo y de CO, y evites salir a las calles.

