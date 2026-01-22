La llegada de la tormenta invernal a Estados Unidos, desde la noche del jueves 22 de enero hasta el lunes 26, ha encendido las alarmas a nivel nacional. Y no es para menos, pues se prevén condiciones climáticas extremas con nieve, lluvia helada, vientos fuertes y frío intenso, que generarán acumulaciones significativas de hielo y nieve capaces de provocar el colapso de tendidos eléctricos y afectaciones masivas al transporte y la infraestructura en diversos puntos del país. Debido al clima gélido, varias instituciones educativas permanecerán cerradas para salvaguardar la integridad de los estudiantes; por ello, te damos a conocer cuáles serán las escuelas que suspenderán clases este viernes 23 de enero en Chicago.

Un fenómeno similar de intenso se presentó en diciembre de 2022, cuando una tormenta invernal tipo “ciclón bomba” afectó gran parte de Estados Unidos, Canadá y el norte de México, con al menos 91 fallecidos, choques en cadena y miles de vuelos cancelados.

Aunque varias escuelas no abrirán sus puertas, las clases en algunas de ellas será de forma virtual (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LISTADO DE ESCUELAS DE CHICAGO QUE CERRARÁN ESTE VIERNES 23 DE ENERO

El Centro de Cierre de Emergencias (ECC, por sus siglas en inglés) emitió una lista de todas las instalaciones (centros educativos, negocios, guarderías y organizaciones) que estarán cerradas por el intenso frío. En esta ocasión, nos centraremos en las escuelas del área metropolitana de Chicago que suspenderán sus labores este 23 de enero de 2026.

A continuación, el listado en orden alfabético de estados de los colegios de ECC reportados. Vale mencionar que la lista se actualiza a medida que se disponga de nueva información sobre cierres. Para saber más detalles ingresa aquí.

Dist #84 1/2 (rhodes Elementary School)

Ubicación: River Grove

River Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Gower Middle School

Ubicación: Burr Ridge

Burr Ridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Heather Hill School

Ubicación: Flossmoor

Flossmoor Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Southland College Prep

Ubicación: Richton Park

Richton Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Alan B. Shepard High School

Ubicación: Palos Heights

Palos Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Buffalo Grove High School

Ubicación: Buffalo Grove

Buffalo Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Central Middle School

Ubicación: Tinley Park

Tinley Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Chicago Commons Child Development-all Locations

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #100 (south Berwyn Schools)

Ubicación: Berwyn

Berwyn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #101 (western Springs Public Schools)

Ubicación: Western Springs

Western Springs Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #103 (lyons)

Ubicación: Lyons

Lyons Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #104 (summit School)

Ubicación: Summit

Summit Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #105 (lagrange South)

Ubicación: La Grange

La Grange Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #107 (pleasantdale District)

Ubicación: Burr Ridge

Burr Ridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #108 (willow Springs School)

Ubicación: Willow Springs

Willow Springs Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #109 (indian Springs District)

Ubicación: Justice

Justice Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #111 (burbank)

Ubicación: Burbank

Burbank Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #113-a (lemont/bromberek Combined Schools)

Ubicación: Lemont

Lemont Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #117 (north Palos District)

Ubicación: Palos Hills

Palos Hills Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #118 (palos Community Consolidated Schools)

Ubicación: Palos Park

Palos Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #122 (ridgeland School District)

Ubicación: Oak Lawn

Oak Lawn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #123 (oaklawn/hometown)

Ubicación: Oak Lawn

Oak Lawn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #124 (evergreen Park Elementary Schools)

Ubicación: Evergreen Park

Evergreen Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #125 (atwood Heights)

Ubicación: Alsip

Alsip Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #126 (alsip, Hazelgreen & Oak Lawn)

Ubicación: Alsip

Alsip Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #127 1/2 (chicago Ridge)

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #128 (palos Heights)

Ubicación: Palos Heights

Palos Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #132 (calumet Public Schools)

Ubicación: Calumet Park

Calumet Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #133 (patton School)

Ubicación: Riverdale

Riverdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #135

Ubicación: Orland Park

Orland Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #140 (kirby School District)

Ubicación: Tinley Park

Tinley Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #143

Ubicación: Midlothian

Midlothian Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #143 1/2 (posen/robbins)

Ubicación: Posen

Posen Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #145 (arbor Park School)

Ubicación: Oak Forest

Oak Forest Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #146

Ubicación: Tinley Park

Tinley Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #148 Dolton West

Ubicación: Riverdale

Riverdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #149 (dolton School District)

Ubicación: Calumet City

Calumet City Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #150 (south Holland)

Ubicación: South Holland

South Holland Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #151

Ubicación: South Holland

South Holland Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #152

Ubicación: Harvey

Harvey Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #152 1/2

Ubicación: Hazel Crest

Hazel Crest Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #153

Ubicación: Homewood

Homewood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #155 (calumet City)

Ubicación: Calumet City

Calumet City Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #157 (hoover Schrum District)

Ubicación: Calumet City

Calumet City Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #158 (lansing Elementary)

Ubicación: Lansing

Lansing Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #159 (matteson)

Ubicación: Matteson

Matteson Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #161 (flossmoor School District)

Ubicación: Flossmoor

Flossmoor Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #162 (matteson Elementary Schools)

Ubicación: Richton Park

Richton Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #167 (brookwood District)

Ubicación: Glenwood

Glenwood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #168

Ubicación: Sauk Village

Sauk Village Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #169

Ubicación: Ford Heights

Ford Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #172 (sandridge School)

Ubicación: Lynwood

Lynwood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #194 Steger Public Schools

Ubicación: Steger

Steger Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #201 (j.s. Morton High Schools)

Ubicación: Cicero

Cicero Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #203 (new Trier High School)

Ubicación: Winnetka

Winnetka Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #206 (bloom High Schools)

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #207 (maine Township High Schools)

Ubicación: Park Ridge

Park Ridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #208 (riverside Brookfield High School)

Ubicación: Riverside

Riverside Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #21 (wheeling)

Ubicación: Wheeling

Wheeling Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #210 (lemont Township High School)

Ubicación: Lemont

Lemont Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #211

Ubicación: Palatine

Palatine Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero No hay actividades nocturnas

Dist #212 (east Leyden And West Leyden)

Ubicación: Franklin Park

Franklin Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #214 (all Schools)

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #214 Community Education

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #215 (thornton Fractional High Schools)

Ubicación: Calumet City

Calumet City Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #218

Ubicación: Oak Lawn

Oak Lawn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #219 (niles West And North High Schools)

Ubicación: Skokie

Skokie Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #225 (glenbrook North And South High Schools)

Ubicación: Glenview

Glenview Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero No hay actividades nocturnas

Dist #228 High Schools In Southern Cook County

Ubicación: Midlothian

Midlothian Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #23

Ubicación: Prospect Heights

Prospect Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #234 (ridgewood Community High School)

Ubicación: Norridge

Norridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #26 (river Trails District)

Ubicación: Mount Prospect

Mount Prospect Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #27

Ubicación: Northbrook

Northbrook Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #29 Sunset Ridge School

Ubicación: Northbrook

Northbrook Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #35 (glencoe)

Ubicación: Glencoe

Glencoe Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #36

Ubicación: Winnetka

Winnetka Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #39

Ubicación: Wilmette

Wilmette Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #54 (schaumburg Township)

Ubicación: Schaumburg

Schaumburg Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #57 (mt. Prospect)

Ubicación: Mt. Prospect

Mt. Prospect Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #59 (elk Grove Twp Schools)

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #64 (park Ridge)

Ubicación: Park Ridge

Park Ridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #67 (golf District)

Ubicación: Morton Grove

Morton Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #69

Ubicación: Skokie

Skokie Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #73 (east Prairie)

Ubicación: Skokie

Skokie Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #73 1/2

Ubicación: Skokie

Skokie Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #74

Ubicación: Lincolnwood

Lincolnwood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #79 - Pennoyer School

Ubicación: Norridge

Norridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #81

Ubicación: Schiller Park

Schiller Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #83 (mannheim)

Ubicación: Franklin Park

Franklin Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #84 - Franklin Park

Ubicación: Franklin Park

Franklin Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #85.5 (river Grove School)

Ubicación: River Grove

River Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #87 - Berkeley

Ubicación: Berkeley

Berkeley Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #88 (bellwood)

Ubicación: Bellwood

Bellwood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #89 (maywood Melrose Park Broadview)

Ubicación: Melrose Park

Melrose Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #90 (il)

Ubicación: River Forest

River Forest Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #91 Forest Park Public Schools

Ubicación: Forest Park

Forest Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #92 (lindop)

Ubicación: Broadview

Broadview Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #92 1/2 (westchester Public Schools)

Ubicación: Westchester

Westchester Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #93 (hillside)

Ubicación: Hillside

Hillside Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #97 (oak Park Elementary)

Ubicación: Oak Park

Oak Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #98 (north Berwyn Schools)

Ubicación: Berwyn

Berwyn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #99 (cicero Public Schools)

Ubicación: Cicero

Cicero Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dwight D. Eisenhower School

Ubicación: Blue Island

Blue Island Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Elgin Math And Science Academy Charter School

Ubicación: Elgin

Elgin Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Elk Grove High School

Ubicación: Elk Grove Village

Elk Grove Village Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Evanston/skokie Dist #65

Ubicación: Evanston

Evanston Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Fairview South School

Ubicación: Skokie

Skokie Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Fierke Education Center

Ubicación: Oak Forest

Oak Forest Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Flossmoor Hills School

Ubicación: Flossmoor

Flossmoor Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Forest View Educational Center

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Fulton School

Ubicación: Tinley Park

Tinley Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Forest Ridge School District 142

Ubicación: Oak Forest

Oak Forest Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Harold L. Richards High School

Ubicación: Oak Lawn

Oak Lawn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Heritage Middle School

Ubicación: Lansing

Lansing Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Hoover Elementary School

Ubicación: Calumet City

Calumet City Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Horizon Science Academy Belmont

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Horizon Science Academy Mckinley Park

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Horizon Science Academy Southwest

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

John Hersey High School

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Kruse Education Center

Ubicación: Orland Park

Orland Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Lyons Township High School

Ubicación: Lagrange

Lagrange Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Memorial School

Ubicación: Tinley Park

Tinley Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Molloy Education Center

Ubicación: Morton Grove

Morton Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Nathan Hale Elementary School

Ubicación: Lansing

Lansing Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Newcomer Center

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

North Cook Young Adult Academy

Ubicación: Des Plaines

Des Plaines Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Oak Park And River Forest High School

Ubicación: Oak Park

Oak Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

P.a.e.c. Education Center-elementary

Ubicación: Maywood

Maywood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

P.a.e.c. Education Center-high School

Ubicación: Maywood

Maywood Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Paec Academy

Ubicación: Hillside

Hillside Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Parker Jr. High School

Ubicación: Flossmoor

Flossmoor Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Prospect High School

Ubicación: Mt. Prospect

Mt. Prospect Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Providence Englewood Charter School

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

River Forest School Corporation (madison St)

Ubicación: River Forest

River Forest Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Rolling Meadows High School

Ubicación: Rolling Meadows

Rolling Meadows Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Schrum School

Ubicación: Calumet City

Calumet City Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Serena Hills School

Ubicación: Chicago

Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

The Academy At Forest View

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Vanguard School

Ubicación: Arlington Heights

Arlington Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Walsh Academy

Ubicación: Des Plaines

Des Plaines Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Western Avenue School

Ubicación: Flossmoor

Flossmoor Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Wheeling High School

Ubicación: Wheeling

Wheeling Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #424 (genoa-kingston Community Unit Schools)

Ubicación: Genoa

Genoa Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero No hay actividades nocturnas

Dist #426 (hiawatha)

Ubicación: Kirkland

Kirkland Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #10

Ubicación: Itasca

Itasca Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #108 (lake Park High School)-both Locations

Ubicación: Roselle

Roselle Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #12 (roselle)

Ubicación: Roselle

Roselle Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #13 (bloomingdale)

Ubicación: Bloomingdale

Bloomingdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #16 (queen Bee District)

Ubicación: Glendale Heights

Glendale Heights Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #180

Ubicación: Burr Ridge

Burr Ridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #2

Ubicación: Bensenville

Bensenville Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #20 (keeneyville District)

Ubicación: Hanover Park

Hanover Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #202 (lisle Community Unit Schools)

Ubicación: Lisle

Lisle Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #203

Ubicación: Naperville

Naperville Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #204 (indian Prairie Unit District)

Ubicación: Naperville

Naperville Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #205 (elmhurst Public Schools)

Ubicación: Elmhurst

Elmhurst Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #33 (west Chicago)

Ubicación: West Chicago

West Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #34 (winfield)

Ubicación: Winfield

Winfield Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #41 (glen Ellyn)

Ubicación: Glen Ellyn

Glen Ellyn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #44 (lombard)

Ubicación: Lombard

Lombard Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #45

Ubicación: Villa Park

Villa Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #48 (salt Creek District)

Ubicación: Villa Park

Villa Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #53

Ubicación: Oak Brook

Oak Brook Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #58

Ubicación: Downers Grove

Downers Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #62 (gower Schools)

Ubicación: Willowbrook

Willowbrook Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #68

Ubicación: Woodridge

Woodridge Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #87 (glenbard Township High Schools)

Ubicación: Glen Ellyn

Glen Ellyn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #93

Ubicación: Bloomingdale

Bloomingdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist 181 (clarendon Hills)

Ubicación: Clarendon Hills

Clarendon Hills Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Downers Grove North High School

Ubicación: Downers Grove

Downers Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Downers Grove South High School

Ubicación: Downers Grove

Downers Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dujardin School

Ubicación: Bloomingdale

Bloomingdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Erickson Elementary School

Ubicación: Bloomingdale

Bloomingdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Gower West School

Ubicación: Willowbrook

Willowbrook Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

West Chicago Community High School

Ubicación: West Chicago

West Chicago Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Westfield Middle School

Ubicación: Bloomingdale

Bloomingdale Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #54 (morris Elementary District)

Ubicación: Morris

Morris Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Morris Community High School

Ubicación: Morris

Morris Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #129 (west Aurora District)

Ubicación: Aurora

Aurora Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #301 (burlington, Maple Park & Plato Ctr)

Ubicación: Burlington

Burlington Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #304 (geneva)

Ubicación: Geneva

Geneva Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #1 (momence Community Unit)

Ubicación: Momence

Momence Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #6 (grant Park)

Ubicación: Grant Park

Grant Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #115

Ubicación: Yorkville

Yorkville Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #308

Ubicación: Oswego

Oswego Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #106 (bannockburn School)

Ubicación: Bannockburn

Bannockburn Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #112 (north Shore District)

Ubicación: Highland Park

Highland Park Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero No hay actividades nocturnas

Dist #128 (vernon Hills)

Ubicación: Vernon Hills

Vernon Hills Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #41 (lake Villa)

Ubicación: Lake Villa

Lake Villa Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #46 (grayslake Elementary Schools)

Ubicación: Grayslake

Grayslake Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #50 (woodland District)

Ubicación: Gages Lake

Gages Lake Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #56 (gurnee)

Ubicación: Gurnee

Gurnee Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #70 (libertyville Elementary Schools)

Ubicación: Libertyville

Libertyville Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #79 (fremont)

Ubicación: Mundelein

Mundelein Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #96 (kildeer Countryside District)

Ubicación: Buffalo Grove

Buffalo Grove Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero No hay actividades nocturnas

Prairie Crossing Charter School

Ubicación: Grayslake

Grayslake Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Wauconda Cusd #118

Ubicación: Wauconda

Wauconda Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

City Of Hobart Schools

Ubicación: Hobart

Hobart Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Gary Community School Corporation

Ubicación: Gary

Gary Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

School Town Of Munster

Ubicación: Munster

Munster Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #26

Ubicación: Cary

Cary Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Dist #36 (harrison School)

Ubicación: Wonder Lake

Wonder Lake Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Duneland Schools

Ubicación: Chesterton

Chesterton Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Valparaiso Community Schools

Ubicación: Valparaiso

Valparaiso Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Balmoral Elementary School

Ubicación: Crete

Crete Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Chaney-monge Elementary School

Ubicación: Crest Hill

Crest Hill Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Coretta Scott King Magnet School

Ubicación: University Park

University Park Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Crete Elementary School

Ubicación: Crete

Crete Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Crete Monee High School

Ubicación: Crete

Crete Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Crete-monee Middle School

Ubicación: University Park

University Park Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Dist #114 (manhattan)

Ubicación: Manhattan

Manhattan Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #122 (new Lenox)

Ubicación: New Lenox

New Lenox Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #157-c

Ubicación: Frankfort

Frankfort Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #201-u (crete-monee Schools)

Ubicación: Crete

Crete Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Dist #209 (wilmington)

Ubicación: Wilmington

Wilmington Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #210 (lincoln-way)

Ubicación: New Lenox

New Lenox Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #365(valley View Dist/romeoville/bolingbrook)

Ubicación: Romeoville

Romeoville Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #86 (joliet Public Schools)

Ubicación: Joliet

Joliet Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #88a (richland Grade School)

Ubicación: Cresthill

Cresthill Clases: cerrado el 23 de enero

cerrado el 23 de enero Método de enseñanza: ---

Monee Elementary School

Ubicación: Monee

Monee Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

Talala Elementary School

Ubicación: Park Forest

Park Forest Clases virtuales

No hay actividades nocturnas

La tormenta invernal Fern mantiene en alerta a varios estados de EE.UU. este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

