Las escuelas de diferentes estados suspendieron sus clases por la tormenta invernal (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

La llegada de la , desde la noche del jueves 22 de enero hasta el lunes 26, ha encendido las alarmas a nivel nacional. Y no es para menos, pues se prevén condiciones climáticas extremas con nieve, lluvia helada, vientos fuertes y frío intenso, que generarán acumulaciones significativas de hielo y nieve capaces de provocar el colapso de tendidos eléctricos y y la infraestructura en diversos puntos del país. Debido al clima gélido, varias instituciones educativas permanecerán cerradas para salvaguardar la integridad de los estudiantes; por ello, te damos a conocer cuáles serán las escuelas que suspenderán clases este viernes 23 de enero en Chicago.

Un fenómeno similar de intenso se presentó en diciembre de 2022, cuando una tormenta invernal tipo “ciclón bomba” afectó gran parte de Estados Unidos, Canadá y el norte de México, con al menos 91 fallecidos, choques en cadena y miles de vuelos cancelados.

Aunque varias escuelas no abrirán sus puertas, las clases en algunas de ellas será de forma virtual (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
LISTADO DE ESCUELAS DE CHICAGO QUE CERRARÁN ESTE VIERNES 23 DE ENERO

El Centro de Cierre de Emergencias (ECC, por sus siglas en inglés) emitió una lista de todas las instalaciones (centros educativos, negocios, guarderías y organizaciones) que estarán cerradas por el intenso frío. En esta ocasión, nos centraremos en las escuelas del área metropolitana de Chicago que suspenderán sus labores este 23 de enero de 2026.

A continuación, el listado en orden alfabético de estados de los colegios de ECC reportados. Vale mencionar que la lista se actualiza a medida que se disponga de nueva información sobre cierres. Para saber más detalles .

Dist #84 1/2 (rhodes Elementary School)

  • Ubicación: River Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Gower Middle School

  • Ubicación: Burr Ridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Heather Hill School

  • Ubicación: Flossmoor
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Southland College Prep

  • Ubicación: Richton Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Alan B. Shepard High School

  • Ubicación: Palos Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Buffalo Grove High School

  • Ubicación: Buffalo Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Central Middle School

  • Ubicación: Tinley Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Chicago Commons Child Development-all Locations

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #100 (south Berwyn Schools)

  • Ubicación: Berwyn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #101 (western Springs Public Schools)

  • Ubicación: Western Springs
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #103 (lyons)

  • Ubicación: Lyons
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #104 (summit School)

  • Ubicación: Summit
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #105 (lagrange South)

  • Ubicación: La Grange
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #107 (pleasantdale District)

  • Ubicación: Burr Ridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #108 (willow Springs School)

  • Ubicación: Willow Springs
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #109 (indian Springs District)

  • Ubicación: Justice
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #111 (burbank)

  • Ubicación: Burbank
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #113-a (lemont/bromberek Combined Schools)

  • Ubicación: Lemont
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #117 (north Palos District)

  • Ubicación: Palos Hills
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #118 (palos Community Consolidated Schools)

  • Ubicación: Palos Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #122 (ridgeland School District)

  • Ubicación: Oak Lawn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #123 (oaklawn/hometown)

  • Ubicación: Oak Lawn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #124 (evergreen Park Elementary Schools)

  • Ubicación: Evergreen Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #125 (atwood Heights)

  • Ubicación: Alsip
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #126 (alsip, Hazelgreen & Oak Lawn)

  • Ubicación: Alsip
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #127 1/2 (chicago Ridge)

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #128 (palos Heights)

  • Ubicación: Palos Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #132 (calumet Public Schools)

  • Ubicación: Calumet Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #133 (patton School)

  • Ubicación: Riverdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #135

  • Ubicación: Orland Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #140 (kirby School District)

  • Ubicación: Tinley Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #143

  • Ubicación: Midlothian
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #143 1/2 (posen/robbins)

  • Ubicación: Posen
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #145 (arbor Park School)

  • Ubicación: Oak Forest
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #146

  • Ubicación: Tinley Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #148 Dolton West

  • Ubicación: Riverdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #149 (dolton School District)

  • Ubicación: Calumet City
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #150 (south Holland)

  • Ubicación: South Holland
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #151

  • Ubicación: South Holland
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #152

  • Ubicación: Harvey
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #152 1/2

  • Ubicación: Hazel Crest
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #153

  • Ubicación: Homewood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #155 (calumet City)

  • Ubicación: Calumet City
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #157 (hoover Schrum District)

  • Ubicación: Calumet City
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #158 (lansing Elementary)

  • Ubicación: Lansing
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #159 (matteson)

  • Ubicación: Matteson
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #161 (flossmoor School District)

  • Ubicación: Flossmoor
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #162 (matteson Elementary Schools)

  • Ubicación: Richton Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #167 (brookwood District)

  • Ubicación: Glenwood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #168

  • Ubicación: Sauk Village
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #169

  • Ubicación: Ford Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #172 (sandridge School)

  • Ubicación: Lynwood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #194 Steger Public Schools

  • Ubicación: Steger
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #201 (j.s. Morton High Schools)

  • Ubicación: Cicero
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #203 (new Trier High School)

  • Ubicación: Winnetka
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #206 (bloom High Schools)

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #207 (maine Township High Schools)

  • Ubicación: Park Ridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #208 (riverside Brookfield High School)

  • Ubicación: Riverside
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #21 (wheeling)

  • Ubicación: Wheeling
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #210 (lemont Township High School)

  • Ubicación: Lemont
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #211

  • Ubicación: Palatine
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • No hay actividades nocturnas

Dist #212 (east Leyden And West Leyden)

  • Ubicación: Franklin Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #214 (all Schools)

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #214 Community Education

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #215 (thornton Fractional High Schools)

  • Ubicación: Calumet City
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #218

  • Ubicación: Oak Lawn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #219 (niles West And North High Schools)

  • Ubicación: Skokie
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #225 (glenbrook North And South High Schools)

  • Ubicación: Glenview
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • No hay actividades nocturnas

Dist #228 High Schools In Southern Cook County

  • Ubicación: Midlothian
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #23

  • Ubicación: Prospect Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #234 (ridgewood Community High School)

  • Ubicación: Norridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #26 (river Trails District)

  • Ubicación: Mount Prospect
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #27

  • Ubicación: Northbrook
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #29 Sunset Ridge School

  • Ubicación: Northbrook
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #35 (glencoe)

  • Ubicación: Glencoe
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #36

  • Ubicación: Winnetka
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #39

  • Ubicación: Wilmette
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #54 (schaumburg Township)

  • Ubicación: Schaumburg
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #57 (mt. Prospect)

  • Ubicación: Mt. Prospect
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #59 (elk Grove Twp Schools)

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #64 (park Ridge)

  • Ubicación: Park Ridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #67 (golf District)

  • Ubicación: Morton Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #69

  • Ubicación: Skokie
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #73 (east Prairie)

  • Ubicación: Skokie
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #73 1/2

  • Ubicación: Skokie
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #74

  • Ubicación: Lincolnwood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #79 - Pennoyer School

  • Ubicación: Norridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #81

  • Ubicación: Schiller Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #83 (mannheim)

  • Ubicación: Franklin Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #84 - Franklin Park

  • Ubicación: Franklin Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #85.5 (river Grove School)

  • Ubicación: River Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #87 - Berkeley

  • Ubicación: Berkeley
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #88 (bellwood)

  • Ubicación: Bellwood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #89 (maywood Melrose Park Broadview)

  • Ubicación: Melrose Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #90 (il)

  • Ubicación: River Forest
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #91 Forest Park Public Schools

  • Ubicación: Forest Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #92 (lindop)

  • Ubicación: Broadview
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #92 1/2 (westchester Public Schools)

  • Ubicación: Westchester
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #93 (hillside)

  • Ubicación: Hillside
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #97 (oak Park Elementary)

  • Ubicación: Oak Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #98 (north Berwyn Schools)

  • Ubicación: Berwyn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #99 (cicero Public Schools)

  • Ubicación: Cicero
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dwight D. Eisenhower School

  • Ubicación: Blue Island
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Elgin Math And Science Academy Charter School

  • Ubicación: Elgin
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Elk Grove High School

  • Ubicación: Elk Grove Village
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Evanston/skokie Dist #65

  • Ubicación: Evanston
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Fairview South School

  • Ubicación: Skokie
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Fierke Education Center

  • Ubicación: Oak Forest
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Flossmoor Hills School

  • Ubicación: Flossmoor
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Forest View Educational Center

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Fulton School

  • Ubicación: Tinley Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Forest Ridge School District 142

  • Ubicación: Oak Forest
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Harold L. Richards High School

  • Ubicación: Oak Lawn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Heritage Middle School

  • Ubicación: Lansing
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Hoover Elementary School

  • Ubicación: Calumet City
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Horizon Science Academy Belmont

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Horizon Science Academy Mckinley Park

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Horizon Science Academy Southwest

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

John Hersey High School

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Kruse Education Center

  • Ubicación: Orland Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Lyons Township High School

  • Ubicación: Lagrange
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Memorial School

  • Ubicación: Tinley Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Molloy Education Center

  • Ubicación: Morton Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Nathan Hale Elementary School

  • Ubicación: Lansing
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Newcomer Center

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

North Cook Young Adult Academy

  • Ubicación: Des Plaines
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Oak Park And River Forest High School

  • Ubicación: Oak Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

P.a.e.c. Education Center-elementary

  • Ubicación: Maywood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

P.a.e.c. Education Center-high School

  • Ubicación: Maywood
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Paec Academy

  • Ubicación: Hillside
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Parker Jr. High School

  • Ubicación: Flossmoor
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Prospect High School

  • Ubicación: Mt. Prospect
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Providence Englewood Charter School

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

River Forest School Corporation (madison St)

  • Ubicación: River Forest
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Rolling Meadows High School

  • Ubicación: Rolling Meadows
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Schrum School

  • Ubicación: Calumet City
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Serena Hills School

  • Ubicación: Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

The Academy At Forest View

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Vanguard School

  • Ubicación: Arlington Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Walsh Academy

  • Ubicación: Des Plaines
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Western Avenue School

  • Ubicación: Flossmoor
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Wheeling High School

  • Ubicación: Wheeling
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #424 (genoa-kingston Community Unit Schools)

  • Ubicación: Genoa
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • No hay actividades nocturnas

Dist #426 (hiawatha)

  • Ubicación: Kirkland
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #10

  • Ubicación: Itasca
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #108 (lake Park High School)-both Locations

  • Ubicación: Roselle
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #12 (roselle)

  • Ubicación: Roselle
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #13 (bloomingdale)

  • Ubicación: Bloomingdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #16 (queen Bee District)

  • Ubicación: Glendale Heights
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #180

  • Ubicación: Burr Ridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #2

  • Ubicación: Bensenville
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #20 (keeneyville District)

  • Ubicación: Hanover Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #202 (lisle Community Unit Schools)

  • Ubicación: Lisle
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #203

  • Ubicación: Naperville
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #204 (indian Prairie Unit District)

  • Ubicación: Naperville
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #205 (elmhurst Public Schools)

  • Ubicación: Elmhurst
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #33 (west Chicago)

  • Ubicación: West Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #34 (winfield)

  • Ubicación: Winfield
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #41 (glen Ellyn)

  • Ubicación: Glen Ellyn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #44 (lombard)

  • Ubicación: Lombard
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #45

  • Ubicación: Villa Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #48 (salt Creek District)

  • Ubicación: Villa Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #53

  • Ubicación: Oak Brook
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #58

  • Ubicación: Downers Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #62 (gower Schools)

  • Ubicación: Willowbrook
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #68

  • Ubicación: Woodridge
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #87 (glenbard Township High Schools)

  • Ubicación: Glen Ellyn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #93

  • Ubicación: Bloomingdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist 181 (clarendon Hills)

  • Ubicación: Clarendon Hills
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Downers Grove North High School

  • Ubicación: Downers Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Downers Grove South High School

  • Ubicación: Downers Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dujardin School

  • Ubicación: Bloomingdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Erickson Elementary School

  • Ubicación: Bloomingdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Gower West School

  • Ubicación: Willowbrook
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

West Chicago Community High School

  • Ubicación: West Chicago
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Westfield Middle School

  • Ubicación: Bloomingdale
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #54 (morris Elementary District)

  • Ubicación: Morris
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Morris Community High School

  • Ubicación: Morris
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #129 (west Aurora District)

  • Ubicación: Aurora
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #301 (burlington, Maple Park & Plato Ctr)

  • Ubicación: Burlington
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #304 (geneva)

  • Ubicación: Geneva
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #1 (momence Community Unit)

  • Ubicación: Momence
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #6 (grant Park)

  • Ubicación: Grant Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #115

  • Ubicación: Yorkville
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #308

  • Ubicación: Oswego
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #106 (bannockburn School)

  • Ubicación: Bannockburn
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #112 (north Shore District)

  • Ubicación: Highland Park
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • No hay actividades nocturnas

Dist #128 (vernon Hills)

  • Ubicación: Vernon Hills
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #41 (lake Villa)

  • Ubicación: Lake Villa
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #46 (grayslake Elementary Schools)

  • Ubicación: Grayslake
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #50 (woodland District)

  • Ubicación: Gages Lake
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #56 (gurnee)

  • Ubicación: Gurnee
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #70 (libertyville Elementary Schools)

  • Ubicación: Libertyville
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #79 (fremont)

  • Ubicación: Mundelein
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #96 (kildeer Countryside District)

  • Ubicación: Buffalo Grove
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • No hay actividades nocturnas

Prairie Crossing Charter School

  • Ubicación: Grayslake
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Wauconda Cusd #118

  • Ubicación: Wauconda
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

City Of Hobart Schools

  • Ubicación: Hobart
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Gary Community School Corporation

  • Ubicación: Gary
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

School Town Of Munster

  • Ubicación: Munster
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #26

  • Ubicación: Cary
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Dist #36 (harrison School)

  • Ubicación: Wonder Lake
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Duneland Schools

  • Ubicación: Chesterton
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Valparaiso Community Schools

  • Ubicación: Valparaiso
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Balmoral Elementary School

  • Ubicación: Crete
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Chaney-monge Elementary School

  • Ubicación: Crest Hill
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Coretta Scott King Magnet School

  • Ubicación: University Park
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Crete Elementary School

  • Ubicación: Crete
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Crete Monee High School

  • Ubicación: Crete
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Crete-monee Middle School

  • Ubicación: University Park
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Dist #114 (manhattan)

  • Ubicación: Manhattan
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #122 (new Lenox)

  • Ubicación: New Lenox
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #157-c

  • Ubicación: Frankfort
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #201-u (crete-monee Schools)

  • Ubicación: Crete
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Dist #209 (wilmington)

  • Ubicación: Wilmington
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #210 (lincoln-way)

  • Ubicación: New Lenox
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #365(valley View Dist/romeoville/bolingbrook)

  • Ubicación: Romeoville
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #86 (joliet Public Schools)

  • Ubicación: Joliet
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: clases virtuales

Dist #88a (richland Grade School)

  • Ubicación: Cresthill
  • Clases: cerrado el 23 de enero
  • Método de enseñanza: ---

Monee Elementary School

  • Ubicación: Monee
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas

Talala Elementary School

  • Ubicación: Park Forest
  • Clases virtuales
  • No hay actividades nocturnas
La tormenta invernal Fern mantiene en alerta a varios estados de EE.UU. este fin de semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

