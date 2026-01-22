La llegada de la tormenta invernal a Estados Unidos, desde la noche del jueves 22 de enero hasta el lunes 26, ha encendido las alarmas a nivel nacional. Y no es para menos, pues se prevén condiciones climáticas extremas con nieve, lluvia helada, vientos fuertes y frío intenso, que generarán acumulaciones significativas de hielo y nieve capaces de provocar el colapso de tendidos eléctricos y afectaciones masivas al transporte y la infraestructura en diversos puntos del país. Debido al clima gélido, varias instituciones educativas permanecerán cerradas para salvaguardar la integridad de los estudiantes; por ello, te damos a conocer cuáles serán las escuelas que suspenderán clases este viernes 23 de enero en Chicago.
Un fenómeno similar de intenso se presentó en diciembre de 2022, cuando una tormenta invernal tipo “ciclón bomba” afectó gran parte de Estados Unidos, Canadá y el norte de México, con al menos 91 fallecidos, choques en cadena y miles de vuelos cancelados.
LISTADO DE ESCUELAS DE CHICAGO QUE CERRARÁN ESTE VIERNES 23 DE ENERO
El Centro de Cierre de Emergencias (ECC, por sus siglas en inglés) emitió una lista de todas las instalaciones (centros educativos, negocios, guarderías y organizaciones) que estarán cerradas por el intenso frío. En esta ocasión, nos centraremos en las escuelas del área metropolitana de Chicago que suspenderán sus labores este 23 de enero de 2026.
A continuación, el listado en orden alfabético de estados de los colegios de ECC reportados. Vale mencionar que la lista se actualiza a medida que se disponga de nueva información sobre cierres. Para saber más detalles ingresa aquí.
Dist #84 1/2 (rhodes Elementary School)
- Ubicación: River Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Gower Middle School
- Ubicación: Burr Ridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Heather Hill School
- Ubicación: Flossmoor
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Southland College Prep
- Ubicación: Richton Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Alan B. Shepard High School
- Ubicación: Palos Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Buffalo Grove High School
- Ubicación: Buffalo Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Central Middle School
- Ubicación: Tinley Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Chicago Commons Child Development-all Locations
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #100 (south Berwyn Schools)
- Ubicación: Berwyn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #101 (western Springs Public Schools)
- Ubicación: Western Springs
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #103 (lyons)
- Ubicación: Lyons
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #104 (summit School)
- Ubicación: Summit
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #105 (lagrange South)
- Ubicación: La Grange
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #107 (pleasantdale District)
- Ubicación: Burr Ridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #108 (willow Springs School)
- Ubicación: Willow Springs
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #109 (indian Springs District)
- Ubicación: Justice
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #111 (burbank)
- Ubicación: Burbank
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #113-a (lemont/bromberek Combined Schools)
- Ubicación: Lemont
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #117 (north Palos District)
- Ubicación: Palos Hills
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #118 (palos Community Consolidated Schools)
- Ubicación: Palos Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #122 (ridgeland School District)
- Ubicación: Oak Lawn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #123 (oaklawn/hometown)
- Ubicación: Oak Lawn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #124 (evergreen Park Elementary Schools)
- Ubicación: Evergreen Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #125 (atwood Heights)
- Ubicación: Alsip
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #126 (alsip, Hazelgreen & Oak Lawn)
- Ubicación: Alsip
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #127 1/2 (chicago Ridge)
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #128 (palos Heights)
- Ubicación: Palos Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #132 (calumet Public Schools)
- Ubicación: Calumet Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #133 (patton School)
- Ubicación: Riverdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #135
- Ubicación: Orland Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #140 (kirby School District)
- Ubicación: Tinley Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #143
- Ubicación: Midlothian
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #143 1/2 (posen/robbins)
- Ubicación: Posen
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #145 (arbor Park School)
- Ubicación: Oak Forest
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #146
- Ubicación: Tinley Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #148 Dolton West
- Ubicación: Riverdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #149 (dolton School District)
- Ubicación: Calumet City
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #150 (south Holland)
- Ubicación: South Holland
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #151
- Ubicación: South Holland
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #152
- Ubicación: Harvey
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #152 1/2
- Ubicación: Hazel Crest
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #153
- Ubicación: Homewood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #155 (calumet City)
- Ubicación: Calumet City
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #157 (hoover Schrum District)
- Ubicación: Calumet City
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #158 (lansing Elementary)
- Ubicación: Lansing
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #159 (matteson)
- Ubicación: Matteson
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #161 (flossmoor School District)
- Ubicación: Flossmoor
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #162 (matteson Elementary Schools)
- Ubicación: Richton Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #167 (brookwood District)
- Ubicación: Glenwood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #168
- Ubicación: Sauk Village
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #169
- Ubicación: Ford Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #172 (sandridge School)
- Ubicación: Lynwood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #194 Steger Public Schools
- Ubicación: Steger
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #201 (j.s. Morton High Schools)
- Ubicación: Cicero
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #203 (new Trier High School)
- Ubicación: Winnetka
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #206 (bloom High Schools)
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #207 (maine Township High Schools)
- Ubicación: Park Ridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #208 (riverside Brookfield High School)
- Ubicación: Riverside
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #21 (wheeling)
- Ubicación: Wheeling
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #210 (lemont Township High School)
- Ubicación: Lemont
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #211
- Ubicación: Palatine
- Clases: cerrado el 23 de enero
- No hay actividades nocturnas
Dist #212 (east Leyden And West Leyden)
- Ubicación: Franklin Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #214 (all Schools)
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #214 Community Education
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #215 (thornton Fractional High Schools)
- Ubicación: Calumet City
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #218
- Ubicación: Oak Lawn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #219 (niles West And North High Schools)
- Ubicación: Skokie
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #225 (glenbrook North And South High Schools)
- Ubicación: Glenview
- Clases: cerrado el 23 de enero
- No hay actividades nocturnas
Dist #228 High Schools In Southern Cook County
- Ubicación: Midlothian
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #23
- Ubicación: Prospect Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #234 (ridgewood Community High School)
- Ubicación: Norridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #26 (river Trails District)
- Ubicación: Mount Prospect
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #27
- Ubicación: Northbrook
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #29 Sunset Ridge School
- Ubicación: Northbrook
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #35 (glencoe)
- Ubicación: Glencoe
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #36
- Ubicación: Winnetka
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #39
- Ubicación: Wilmette
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #54 (schaumburg Township)
- Ubicación: Schaumburg
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #57 (mt. Prospect)
- Ubicación: Mt. Prospect
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #59 (elk Grove Twp Schools)
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #64 (park Ridge)
- Ubicación: Park Ridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #67 (golf District)
- Ubicación: Morton Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #69
- Ubicación: Skokie
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #73 (east Prairie)
- Ubicación: Skokie
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #73 1/2
- Ubicación: Skokie
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #74
- Ubicación: Lincolnwood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #79 - Pennoyer School
- Ubicación: Norridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #81
- Ubicación: Schiller Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #83 (mannheim)
- Ubicación: Franklin Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #84 - Franklin Park
- Ubicación: Franklin Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #85.5 (river Grove School)
- Ubicación: River Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #87 - Berkeley
- Ubicación: Berkeley
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #88 (bellwood)
- Ubicación: Bellwood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #89 (maywood Melrose Park Broadview)
- Ubicación: Melrose Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #90 (il)
- Ubicación: River Forest
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #91 Forest Park Public Schools
- Ubicación: Forest Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #92 (lindop)
- Ubicación: Broadview
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #92 1/2 (westchester Public Schools)
- Ubicación: Westchester
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #93 (hillside)
- Ubicación: Hillside
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #97 (oak Park Elementary)
- Ubicación: Oak Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #98 (north Berwyn Schools)
- Ubicación: Berwyn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #99 (cicero Public Schools)
- Ubicación: Cicero
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dwight D. Eisenhower School
- Ubicación: Blue Island
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Elgin Math And Science Academy Charter School
- Ubicación: Elgin
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Elk Grove High School
- Ubicación: Elk Grove Village
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Evanston/skokie Dist #65
- Ubicación: Evanston
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Fairview South School
- Ubicación: Skokie
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Fierke Education Center
- Ubicación: Oak Forest
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Flossmoor Hills School
- Ubicación: Flossmoor
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Forest View Educational Center
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Fulton School
- Ubicación: Tinley Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Forest Ridge School District 142
- Ubicación: Oak Forest
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Harold L. Richards High School
- Ubicación: Oak Lawn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Heritage Middle School
- Ubicación: Lansing
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Hoover Elementary School
- Ubicación: Calumet City
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Horizon Science Academy Belmont
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Horizon Science Academy Mckinley Park
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Horizon Science Academy Southwest
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
John Hersey High School
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Kruse Education Center
- Ubicación: Orland Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Lyons Township High School
- Ubicación: Lagrange
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Memorial School
- Ubicación: Tinley Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Molloy Education Center
- Ubicación: Morton Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Nathan Hale Elementary School
- Ubicación: Lansing
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Newcomer Center
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
North Cook Young Adult Academy
- Ubicación: Des Plaines
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Oak Park And River Forest High School
- Ubicación: Oak Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
P.a.e.c. Education Center-elementary
- Ubicación: Maywood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
P.a.e.c. Education Center-high School
- Ubicación: Maywood
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Paec Academy
- Ubicación: Hillside
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Parker Jr. High School
- Ubicación: Flossmoor
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Prospect High School
- Ubicación: Mt. Prospect
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Providence Englewood Charter School
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
River Forest School Corporation (madison St)
- Ubicación: River Forest
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Rolling Meadows High School
- Ubicación: Rolling Meadows
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Schrum School
- Ubicación: Calumet City
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Serena Hills School
- Ubicación: Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
The Academy At Forest View
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Vanguard School
- Ubicación: Arlington Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Walsh Academy
- Ubicación: Des Plaines
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Western Avenue School
- Ubicación: Flossmoor
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Wheeling High School
- Ubicación: Wheeling
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #424 (genoa-kingston Community Unit Schools)
- Ubicación: Genoa
- Clases: cerrado el 23 de enero
- No hay actividades nocturnas
Dist #426 (hiawatha)
- Ubicación: Kirkland
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #10
- Ubicación: Itasca
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #108 (lake Park High School)-both Locations
- Ubicación: Roselle
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #12 (roselle)
- Ubicación: Roselle
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #13 (bloomingdale)
- Ubicación: Bloomingdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #16 (queen Bee District)
- Ubicación: Glendale Heights
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #180
- Ubicación: Burr Ridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #2
- Ubicación: Bensenville
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #20 (keeneyville District)
- Ubicación: Hanover Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #202 (lisle Community Unit Schools)
- Ubicación: Lisle
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #203
- Ubicación: Naperville
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #204 (indian Prairie Unit District)
- Ubicación: Naperville
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #205 (elmhurst Public Schools)
- Ubicación: Elmhurst
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #33 (west Chicago)
- Ubicación: West Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #34 (winfield)
- Ubicación: Winfield
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #41 (glen Ellyn)
- Ubicación: Glen Ellyn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #44 (lombard)
- Ubicación: Lombard
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #45
- Ubicación: Villa Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #48 (salt Creek District)
- Ubicación: Villa Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #53
- Ubicación: Oak Brook
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #58
- Ubicación: Downers Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #62 (gower Schools)
- Ubicación: Willowbrook
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #68
- Ubicación: Woodridge
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #87 (glenbard Township High Schools)
- Ubicación: Glen Ellyn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #93
- Ubicación: Bloomingdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist 181 (clarendon Hills)
- Ubicación: Clarendon Hills
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Downers Grove North High School
- Ubicación: Downers Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Downers Grove South High School
- Ubicación: Downers Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dujardin School
- Ubicación: Bloomingdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Erickson Elementary School
- Ubicación: Bloomingdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Gower West School
- Ubicación: Willowbrook
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
West Chicago Community High School
- Ubicación: West Chicago
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Westfield Middle School
- Ubicación: Bloomingdale
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #54 (morris Elementary District)
- Ubicación: Morris
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Morris Community High School
- Ubicación: Morris
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #129 (west Aurora District)
- Ubicación: Aurora
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #301 (burlington, Maple Park & Plato Ctr)
- Ubicación: Burlington
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #304 (geneva)
- Ubicación: Geneva
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #1 (momence Community Unit)
- Ubicación: Momence
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #6 (grant Park)
- Ubicación: Grant Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #115
- Ubicación: Yorkville
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #308
- Ubicación: Oswego
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #106 (bannockburn School)
- Ubicación: Bannockburn
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #112 (north Shore District)
- Ubicación: Highland Park
- Clases: cerrado el 23 de enero
- No hay actividades nocturnas
Dist #128 (vernon Hills)
- Ubicación: Vernon Hills
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #41 (lake Villa)
- Ubicación: Lake Villa
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #46 (grayslake Elementary Schools)
- Ubicación: Grayslake
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #50 (woodland District)
- Ubicación: Gages Lake
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #56 (gurnee)
- Ubicación: Gurnee
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #70 (libertyville Elementary Schools)
- Ubicación: Libertyville
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #79 (fremont)
- Ubicación: Mundelein
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #96 (kildeer Countryside District)
- Ubicación: Buffalo Grove
- Clases: cerrado el 23 de enero
- No hay actividades nocturnas
Prairie Crossing Charter School
- Ubicación: Grayslake
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Wauconda Cusd #118
- Ubicación: Wauconda
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
City Of Hobart Schools
- Ubicación: Hobart
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Gary Community School Corporation
- Ubicación: Gary
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
School Town Of Munster
- Ubicación: Munster
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #26
- Ubicación: Cary
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Dist #36 (harrison School)
- Ubicación: Wonder Lake
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Duneland Schools
- Ubicación: Chesterton
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Valparaiso Community Schools
- Ubicación: Valparaiso
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Balmoral Elementary School
- Ubicación: Crete
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Chaney-monge Elementary School
- Ubicación: Crest Hill
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Coretta Scott King Magnet School
- Ubicación: University Park
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Crete Elementary School
- Ubicación: Crete
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Crete Monee High School
- Ubicación: Crete
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Crete-monee Middle School
- Ubicación: University Park
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Dist #114 (manhattan)
- Ubicación: Manhattan
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #122 (new Lenox)
- Ubicación: New Lenox
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #157-c
- Ubicación: Frankfort
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #201-u (crete-monee Schools)
- Ubicación: Crete
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Dist #209 (wilmington)
- Ubicación: Wilmington
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #210 (lincoln-way)
- Ubicación: New Lenox
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #365(valley View Dist/romeoville/bolingbrook)
- Ubicación: Romeoville
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #86 (joliet Public Schools)
- Ubicación: Joliet
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: clases virtuales
Dist #88a (richland Grade School)
- Ubicación: Cresthill
- Clases: cerrado el 23 de enero
- Método de enseñanza: ---
Monee Elementary School
- Ubicación: Monee
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
Talala Elementary School
- Ubicación: Park Forest
- Clases virtuales
- No hay actividades nocturnas
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!