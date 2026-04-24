El panorama meteorológico para este fin de semana en Nueva York presenta cambios importantes, hasta el punto de afectar considerablemente las actividades que tenían planificadas sus residentes. Los pronósticos advierten la llegada de precipitaciones en ciertos puntos de la Gran Manzana. Si resides en esta ciudad, te invito a leer esta nota para que sepas el pronóstico detallado; de esa manera, podrás tomar mejores precauciones para transitar con seguridad.

TE PUEDE INTERESAR Clima en EEUU: tornado arrasa Oklahoma, daña viviendas y obliga a cerrar carreteras

Este mal tiempo no se registrará desde este viernes 24 de abril , pues el equipo meteorológico de CBS News señaló que, durante esta jornada, la ciudad presentó un clima templado y sin presencia de condiciones adversas.

Durante la tarde de hoy, se registró una temperatura cerca a los 64 °F, un valor que suele ser habitual en esta época del año. Si bien se presentó chubascos aislados, no tuvo gran repercusión en el área.

De transitar por las calles de Nueva York este fin de semana, deberás tener cuidado en cada paso que des ante las constantes lluvias. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

El panorama climático cambiará completamente durante esta noche, ya que los neoyorquinos experimentarán lloviznas o chubascos ligeros. Es más, los termómetros descenderán drásticamente hasta alcanzar los 39.2 °F.

Durante la mañana del sábado 25 de abril, se registrará una ligera lluvia en la ciudad; sin embargo; ésta se intensificará desde las 11:00 a.m. (hora local). El medio citado especificó que las precipitaciones se podrían intensificar conforme pasen las horas.

No sería lo único negativo; los habitantes podrán experimentar frío, ya que los valores térmicos se situarán entre los 40 y 50 °F en dicha jornada. Por esa razón, se recomienda estar abrigado en gran parte del día.

Para este fin de semana, las lluvias en Nueva York pueden ser intensas, según los pronósticos meteorológicos. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Este domingo 26 de abril iniciará con condiciones climáticas inestables, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones en los sectores aledaños a la Gran Manzana, así como en el sur y este de Long Island y la costa de Nueva Jersey .

En las primeras horas del día, el ambiente será muy frío, con registros que oscilarán entre los 30 y 40 °F; sin embargo, el tiempo mejorará conforme avance a horas de la tarde, pues las temperaturas experimentarán un ascenso gradual (50 °F).

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí