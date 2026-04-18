Tras días marcados por temperaturas inusualmente elevadas , el panorama climático en la ciudad de Nueva York dará un giro inesperado para este fin de semana. Los servicios meteorológicos pronosticaron que un mal tiempo reemplazará el buen clima que se han registrado en estas últimas fechas. Ante este cambio brusco, es necesario que estés informado para que sepas cómo prepararte ante estas condiciones que se avecinan en las próximas horas. Te invito a leer la siguiente nota para que conozcas qué fenómenos climáticos afectarán la Gran Manzana.

TE PUEDE INTERESAR Alerta por calor extremo en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut: llegan temperaturas récord con riesgo de tormentas Calor récord golpea

A inicios de esta semana, la ciudad de Nueva York registró un calor récord de aproximadamente 90 °F , lo que brindó la posibilidad de que sus ciudadanos pudieran disfrutar de actividades al aire libre; sin embargo, esto finalizará drásticamente.

Durante a jornada de hoy, las condiciones meteorológicas se mantuvieron estables con cielos despejados y un ambiente seco, pero este clima agradable llegó a su fin en horas de la noche, pues se registraron lluvias que se extenderían hasta la tarde del domingo 19 de abril.

La ciudad de Nueva York registrará un descenso drástico en sus temperaturas que se extendería hasta inicios de la semana entrante. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

En dicha fecha, comenzará el mal tiempo en la ciudad de Nueva York; las autoridades precisaron que ingresará un frente frío en la región, ocasionando que los valores térmicos se desplomen en cuestión de horas.

Un reporte otorgado por Storm Team 4 de NBC Nueva York precisó que este mal tiempo se extendería hasta el martes 21 de abril, con temperaturas vespertinas que alcanzarán valores máximos de 50 °F.

A pesar de que las temperaturas se situarán entre los 20 y 30 °F en distintas localidades del área metropolitana para este nuevo inicio de semana, el medio citado especificó que el cielo estará despejado; no obstante, es necesario que usen ropa abrigadora.

A pesar de este mal tiempo que se registrará en la ciudad de Nueva York, será breve; nuevamente retomarán las temperaturas cálidas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Tras enfrentar tres jornadas consecutivas de un clima congelante, los residentes neoyorquinos experimentarán una mejoría climática desde el miércoles 22 de abril, ya que se prevé un ascenso en los valores térmicos que alcanzarán máximas de 70 °F.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí