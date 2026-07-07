Gran cantidad de familias en Texas no saben cómo seguir poniendo comida en la mesa después de que se endurecieron las reglas para recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), tras la aplicación de la HR‑1, conocida como One Big Beautiful Bill (OBBB), que obliga a los estados –por primera vez en los 60 años de historia del programa– a aportar recursos para su financiamiento. Ante la pérdida de estos apoyos para miles de personas, en esta nota te contamos cuáles son los nuevos requisitos de elegibilidad y dónde ubicar bancos de alimentos si te encuentras en el Estado de la Estrella Solitaria.

Requisitos de trabajo más estrictos, menos exenciones y límites de ingresos: así cambió SNAP en Texas y estos son los bancos de alimentos que pueden ayudarte (Foto: Freepik / USDA)

LOS NUEVOS REQUISITOS DE SNAP EN TEXAS

Desde noviembre de 2025, Texas aplica requisitos laborales más estrictos para adultos que reciben cupones de alimentos SNAP. Entre ellos están:

Los beneficiarios adultos deben demostrar que trabajan o participan en programas laborales al menos 20 horas semanales; quienes no cumplen suelen recibir SNAP solo por tres meses dentro de un periodo de tres años.

La edad para estar sujeto a requisito de trabajo se amplió: ahora alcanza hasta 65 años, lo que incluye a personas de 60 a 65 años que antes estaban exentas.

Se redujo la protección para ciertos grupos: se eliminan algunas exenciones para veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron de hogares de acogida, y se ajustó la exención para cuidadores, rebajando la edad del menor a 14 años.

Siguen exentos de la obligación de trabajo muchos mayores de 65 años, menores de 18, personas embarazadas y quienes tienen limitaciones físicas o mentales, así como algunos residentes en zonas con “waiver” laboral o inscritos en programas como TANF.

Además del requisito laboral, aplican límites de ingresos y recursos: por ejemplo, la familia no puede superar cierto nivel de dinero en efectivo y valor de vehículos para ser elegible, y se usan tablas de ingresos mensuales según tamaño del hogar.

¿Cómo impactó en los inmigrantes?

Las nuevas reglas han provocado que miles de adultos pierdan continuidad en SNAP por no cumplir las horas de trabajo o por cambios en las exenciones, afectando de manera especial a personas con empleos informales o trabajos inestables. Para inmigrantes, el programa sigue principalmente limitado a ciudadanos, residentes permanentes y ciertos migrantes con estatus protegido. Los padres sin estatus pueden pedir SNAP para hijos ciudadanos o residentes aunque ellos no califiquen.

Cabe mencionar que quienes pierden SNAP deben evaluar rápidamente otras fuentes de apoyo alimentario para evitar inseguridad alimentaria, especialmente familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con la HR‑1 y los cambios en Texas, muchos adultos dejaron de recibir cupones de alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE UBICAR BANCOS DE ALIMENTOS EN TEXAS?

El estado tiene una “Red de bancos de alimentos de Texas” coordinada con organizaciones regionales como Central Texas Food Bank, Brazos Valley Food Bank, Concho Valley Regional Food Bank y otros.

Feeding Texas recomienda contactar el banco de alimentos de su región para recibir ayuda con la solicitud de SNAP y también acceso directo a despensas de alimentos.

Algunas referencias útiles por región:

Central Texas Food Bank (Austin y zonas aledañas): en su web en español se puede usar la herramienta “Find Food Now / Encuentre comida ahora” para localizar despensas y horarios.

en su web en español se puede usar la herramienta “Find Food Now / Encuentre comida ahora” para localizar despensas y horarios. North Texas Food Bank (zona Dallas y norte del estado): ofrece asistencia con SNAP y distribución de alimentos; en su sitio se detalla cómo encontrar puntos de reparto.

ofrece asistencia con SNAP y distribución de alimentos; en su sitio se detalla cómo encontrar puntos de reparto. Otros bancos de alimentos de la red estatal se listan en la página oficial de Salud y Servicios Humanos de Texas bajo “Red de bancos de alimentos de Texas”, con teléfonos y ciudades.

¿Cómo buscar ayuda?

El estado recomienda usar YourTexasBenefits.com o llamar a la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC). Ahora para encontrar despensas y bancos de alimentos comunitarios adicionales, se pueden consultar portales como FoodPantries.org, que mantiene un listado de lugares con comida gratuita en Texas.

Pasos para buscar bancos de alimentos por código postal:

Paso 1: Entra al sitio del banco de alimentos de tu región (por ejemplo, Central Texas Food Bank, North Texas Food Bank u otro de la red estatal).

Paso 2: Busca la sección “Encuentre comida”, “Find Food”, “Get Help” o “Obtenga ayuda”.

Paso 3: Ingresa tu código postal para que el sistema te muestre los lugares más cercanos (iglesias, centros comunitarios, escuelas) donde reparten alimentos gratuitos o despensas.

Paso 4: Revisa días y horarios de distribución y si necesitas registrarte o llevar identificación.

Paso 5: Si no tienes acceso a internet, llama al número del banco de alimentos regional o a la línea de ayuda de servicios sociales del condado y pide que te indiquen el punto de comida más cercano según tu código postal.

Estas jornadas buscan apoyar a familias que enfrentan inseguridad alimentaria, ofreciendo productos básicos sin costo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

PRINCIPALES BANCOS DE ALIMENTOS EN CIUDADES COMO DALLAS, HOUSTON Y AUSTIN

Bancos de alimentos en Dallas y norte de Texas

North Texas Food Bank (Banco de Alimentos del Norte de Texas): Atiende Dallas y gran parte del norte del estado; ofrece despensas y asistencia con SNAP. Sitio en español: ntfb.org/es.

Atiende Dallas y gran parte del norte del estado; ofrece despensas y asistencia con SNAP. Sitio en español: ntfb.org/es. Caridades Católicas de Dallas: Trabaja con el North Texas Food Bank y otras despensas para repartir alimentos gratis en distintos puntos del área DFW.

Trabaja con el North Texas Food Bank y otras despensas para repartir alimentos gratis en distintos puntos del área DFW. Pleasant Grove Food Pantry: Despensa comunitaria en el vecindario de Pleasant Grove, enfocada en familias de bajos recursos.

Bancos de alimentos en Houston y alrededores

Houston Food Bank: Es el banco de alimentos más grande, atiende 18 condados del sureste de Texas a través de cientos de socios comunitarios. Sitio: houstonfoodbank.org.

Es el banco de alimentos más grande, atiende 18 condados del sureste de Texas a través de cientos de socios comunitarios. Sitio: houstonfoodbank.org. Despensas comunitarias asociadas: El banco coordina entregas con iglesias y centros como Community of Faith Church, West Houston Assistance Ministries (WHAM), YMCA y otras sedes donde reparten alimentos en fechas específicas.

El banco coordina entregas con iglesias y centros como Community of Faith Church, West Houston Assistance Ministries (WHAM), YMCA y otras sedes donde reparten alimentos en fechas específicas. La ciudad de Houston publica una “Guía de Recursos de Alimentos” con direcciones, horarios y teléfonos de múltiples despensas y puntos de comida.

Bancos de alimentos en Austin y centro de Texas

Central Texas Food Bank: Banco de alimentos regional que atiende Austin y el centro del estado; tiene sitio en español y ayuda para SNAP.

Banco de alimentos regional que atiende Austin y el centro del estado; tiene sitio en español y ayuda para SNAP. Centros comunitarios del Condado Travis: en coordinación con el Central Texas Food Bank, varios centros (Del Valle, Manor, Oak Hill, Pflugerville, etc.) ofrecen despensas y eventos de distribución de alimentos.

en coordinación con el Central Texas Food Bank, varios centros (Del Valle, Manor, Oak Hill, Pflugerville, etc.) ofrecen despensas y eventos de distribución de alimentos. Organizaciones religiosas y comunitarias: por ejemplo, El Buen Samaritano, que reparte despensas periódicas en el sur de Austin en coordinación con el banco de alimentos.

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