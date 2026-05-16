Si tienes una bodega, minimarket o tienda de comestibles, aceptar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puede ayudarte a atraer más clientes y aumentar tus ventas. Pero no todos los comercios califican automáticamente para este programa del Gobierno, por lo que antes de llenar solicitudes o enviar documentos es importante saber si tu negocio encaja con lo que pide SNAP y si tu giro y forma de trabajar son los adecuados. En esta nota te explicamos cómo saber si tu tienda puede participar.

El 8 de mayo de 2026, se publicó la norma que hace referencia al abastecimiento de alimentos básicos para minoristas en el programa SNAP. En ella se introduce varios cambios en los requisitos de abastecimiento que los minoristas deberán cumplir a partir del 4 de noviembre de 2026.

¿CÓMO SABER SI MI NEGOCIO CALIFICA PARA SNAP?

Los comercios afiliados al programa SNAP desempeñan un papel fundamental para garantizar que los hogares elegibles tengan acceso a opciones de alimentos nutritivos. Para convertirse en uno afiliado, una tienda debe cumplir con uno de los siguientes requisitos:

Criterio A: inventario de alimentos básicos, o

inventario de alimentos básicos, o Criterio B: ventas de alimentos básicos

¿Qué son los alimentos básicos?

Los alimentos básicos son aquellos que forman la base de la alimentación diaria de una persona. Suelen prepararse en casa y comerse como parte de las comidas principales. Se agrupan en cuatro grandes categorías de productos:

Verduras o frutas.

Productos lácteos.

Carne, aves o pescado.

Panes o cereales.

No se consideran alimentos básicos los platos ya preparados o calientes, ni los alimentos complementarios.

El programa solo autoriza a las tiendas que realmente venden alimentos esenciales: verduras, frutas, lácteos, carnes, panes y cereales (Foto: SNAP)

CRITERIO A: INVENTARIO DE ALIMENTOS BÁSICOS

Para cumplir con este requisito, una tienda debe tener un mínimo de 36 artículos básicos de alimentación que cumplan las siguientes condiciones:

Tres variedades en cada una de las cuatro categorías de alimentos básicos.

Tres unidades de almacenamiento para cada una de las tres variedades.

Una variedad perecedera en dos de las categorías de alimentos básicos.

Es importante que los estantes de las tiendas tengan estos artículos a la venta de forma continua.

Términos clave de los alimentos básicos

1. Variedad: un tipo de alimento o producto distinto que tiene un alimento básico como ingrediente principal.

a. Ingrediente principal: Por lo general, este es el primer ingrediente de un producto alimenticio. Si el primer ingrediente es agua, caldo o consomé, entonces este es el segundo ingrediente, precisa SNAP en su sitio web.

b. Tipo de producto distinto: se considera una variedad aparte aunque el producto tenga el mismo ingrediente principal. Ejemplos:

Tipo distinto: tanto la leche como los palitos de queso mozzarella tienen la leche de vaca como ingrediente principal, pero se consideran dos variedades distintas porque son dos tipos de productos diferentes (leche líquida frente a queso).

tanto la leche como los palitos de queso mozzarella tienen la leche de vaca como ingrediente principal, pero se consideran dos variedades distintas porque son dos tipos de productos diferentes (leche líquida frente a queso). Del mismo tipo: la leche con chocolate y la leche normal se consideran una sola variedad porque ambas son leche de vaca líquida.

2. Unidad de venta: el envase en el que se suele vender un producto, como una lata, un paquete, una caja o una bolsa.

3. Alimentos perecederos: productos frescos, congelados o refrigerados, o cualquier alimento que se estropearía o se deterioraría significativamente en un plazo de tres semanas si se almacenara a temperatura ambiente.

CRITERIO B: VENTAS DE ALIMENTOS BÁSICOS

Para cumplir con esta condición, los alimentos básicos de una tienda deben representar más de la mitad de todas sus ventas minoristas brutas; es decir, deben superar el 50% del total de lo que se vende.

Los negocios especializados, como carnicerías o puestos de frutas y verduras, que no alcanzan a ofrecer suficientes productos en las cuatro categorías de alimentos básicos, con frecuencia califican bajo el llamado Criterio B.

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS MINORISTAS

Necesidad de acceso: Las tiendas que no cumplen el Criterio A ni el Criterio B todavía pueden ser tomadas en cuenta para ser autorizadas si están en una zona donde los beneficiarios de SNAP casi no tienen opciones cercanas para comprar alimentos.

Las tiendas que no cumplen el Criterio A ni el Criterio B todavía pueden ser tomadas en cuenta para ser autorizadas si están en una zona donde los beneficiarios de SNAP casi no tienen opciones cercanas para comprar alimentos. Restaurantes: en general, las personas que reciben SNAP no pueden usar sus beneficios en restaurantes. Un negocio se considera restaurante cuando más del 50% de sus ventas provienen de comida preparada, fría o caliente, lista para comer en el momento. Solo pueden participar en SNAP aquellos restaurantes ubicados en estados que tienen activo el Programa de Comidas en Restaurantes (RMP).

en general, las personas que reciben SNAP no pueden usar sus beneficios en restaurantes. Un negocio se considera restaurante cuando más del 50% de sus ventas provienen de comida preparada, fría o caliente, lista para comer en el momento. Solo pueden participar en SNAP aquellos restaurantes ubicados en estados que tienen activo el Programa de Comidas en Restaurantes (RMP). Ubicación conjunta: Cuando varias empresas comparten el mismo local y cumplen ciertas condiciones, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) las trata como si fueran un solo negocio al evaluar si pueden ser autorizadas para el programa SNAP.

Los comercios deben demostrar que tienen suficiente variedad de alimentos que recomienda en sus estantes (Foto: Freepik)

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