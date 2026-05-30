Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han emitido una alerta ante la propagación del norovirus en gran parte del país. Hasta la fecha, se han contabilizado cientos de casos y se prevé que las cifras sigan incrementándose con el pasar de los días. Ante la advertencia emitida, es indispensable conocer cuáles son sus síntomas y otros detalles sumamente indispensables con el propósito de tomar las precauciones necesarias.

TE PUEDE INTERESAR Los cruceros más limpios del mundo: el ranking del CDC y la advertencia por brotes de norovirus

Qué es el norovirus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) lo definen como un virus que suele ser muy contagioso, capaz de provocar vómitos y diarrea, los cuales son sus principales síntomas.

Existe la idea equivocada de relacionar este mal con la gripe común; no obstante, el norovirus se caracteriza específicamente por generar una afección inflamatoria en el sistema estomacal e intestinal.

Este virus se puede propagar con facilidad en los viajes y épocas de calor extremo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo está impactando el norovirus en Estados Unidos

Existe una elevada preocupación sobre la rápida propagación de este virus en gran parte del país durante las últimas semanas. Recientemente, la Asociación del Sendero de la Cresta del Pacífico informó que un grupo de excursionistas que radicaban en el sur de Florida resultaron afectados por el norovirus.

Un informe otorgado por el programa NoroSTAT de los CDC el pasado 20 de mayo puso en evidencia el impacto del norovirus en el país; desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 7 de mayo de 2026, se han registrado un total de 1,194 brotes.

“A nivel nacional, el norovirus sigue situándose en la categoría ALTA debido a las elevadas concentraciones detectadas en los últimos 21 días”, explicó Amanda Bidwell, gerente de programas científicos de WastewaterSCAN, a Telemundo 51 .

Cómo se propaga el norovirus

Bidwell explica que los contagios de este virus ocurren en cualquier época del año, aunque aclaró que la etapa de máxima propagación en la región del hemisferio norte se registra específicamente desde noviembre hasta mayo.

La transmisión del norovirus ocurre habitualmente en espacios con gran presencia de personas, dándose mediante la interacción directa con una persona contagiada o al llevarse las manos a la boca tras haber tocado objetos y superficies con presencia del virus.

También puede ocurrir cuando la persona ingiere alimentos contaminados o beben agua que no ha recibido un tratamiento adecuado.

No lavar los alimentos adecuadamente también son factor para contraer el norovirus. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuáles son los síntomas del norovirus

Según los CDC, aquellos que contraen este virus suelen experimentar los síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuesto al norovirus .

Como te mencioné anteriormente, las señales frecuentes son la diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. También es probable que la persona afectada presente fiebre, dolor de cabeza y malestar de cuerpo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!