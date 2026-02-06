Aunque contados estados del sur de Estados Unidos presentarán condiciones climáticas favorables en lo que resta de la presente semana, caso contrario sucederá en otras zonas. Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de fuertes vientos para este sábado 7 y domingo 8 de febrero. En los siguientes párrafos, te brindaré una información más detallada sobre las posible áreas bajo riesgo, cómo afectarían estas ráfagas y qué acciones tomar para que te protejas ante esta alerta.

Los fuertes vientos que podrían registrarse para este fin de semana se relacionan a la tormenta invernal impulsada por un sistema Clipper, que también trae consigo intensas nevadas y temperaturas gélidas en distintos puntos del país.

Dicho fenómeno afectará a los estados que conforman las regiones Noreste, los Grandes Lagos y los Apalaches. Éstos no solo registrarían acumulaciones ligeras/moderadas de nieve o un clima frío para este cierre de semana, también se prevén intensas lluvias.

Este nuevo sistema Clipper no solo traerá vientos fuertes y temperaturas gélidas, también ligeras nevadas. (Crédito: AFP)

Qué afectaciones causan los vientos fuertes para este fin de semana

Cuando pase el frente frío en gran parte del país, una masa de aire gélido se quedará en el este del país para este fin de semana. Dicha condición climática suele ser preocupante, ya que ocasionará que los valores térmicos desciendan drásticamente, hasta llegar al punto de congelación.

Entonces, la combinación del extremo frío y los vientos fuertes ocasionan un severo peligro para aquellos ciudadanos de las áreas afectadas que no se abrigan correctamente o estén expuestos al aire libre. Por consecuente, pueden desarrollar hipotermia o congelación en cuestión de minutos.

No sería lo único; la velocidad de los vientos también tiene la fuerza necesaria parta derribar árboles y cables eléctricos. Lo último mencionado perjudicaría considerablemente a miles de familias, ya que se quedarían sin suministro de energía, un recurso vital para lidiar el clima gélido.

Las fuertes ráfagas de viento pueden ocasionar la caída de árboles o el tendido eléctrico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Recomendaciones a seguir ante frío extremo y vientos fuertes

Asegura aquellos objetos sueltos.

Mantente lejos de las ventanas durante los vientos fuertes.

No realices viajes por carretera, especialmente si resides en zonas con acumulaciones de nieve y vientos fuertes.

Vístete por varias capas de ropa. También usa gorro, guantes y protección facial si saldrás a la calle.

Si tienes mascotas o algún adulto mayor en tu vivienda, prioriza en protegerlas.

En caso no cuentes con calefacción, es necesario que recurras a ayuda local para que acudas a un centro de calentamiento.

