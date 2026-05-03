Recibirás alimentos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
La solidaridad se hace en las para garantizar que todas las familias de escasos recursos accedan a . Desde el 4 al 7 de mayo, la ciudad realizará jornadas de distribución de víveres con la finalidad de que sus habitantes no gasten dinero y disfruten de deliciosas comidas en sus respectivas mesas. Si deseas acceder a estos recursos o conoces a alguien que podría beneficiarse de esta iniciativa, te invito a leer esta nota para que sepas en qué puntos y horarios se realizarán las entregas.

Aunque el propósito de la distribución de estos alimentos gratuitos está dirigido para las familias que cuentan con escasos recursos económicos, cualquier residente de la ciudad tienen la posibilidad de ser beneficiado; sin embargo, es importante saber los horarios y los puntos de entrega.

Para esta ocasión, se encargará de repartir los distintos productos hacia decenas de despensas u organizaciones religiosas para que realicen este acto caritativo.

No será necesario que rellenes formularios o presentar algún documento de estatus migratorio; solo es cuestión de que te dirijas a alguno de estos puntos de entrega antes de la fecha pactada para que accedas a estos alimentos, pues podría existir una alta demanda.

Es una gran oportunidad para que accedas a alimentos gratuitos en esta ciudad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Houston del 4 al 7 de mayo

LUNES 4 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX, 77002De 10 a.m. a 4 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009De 8:30 a 11:30 a.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008De 9 a 10:30 a.m.
Victory Family Rescue Mission222 Royder St., Houston, TX, 77009De 10 a.m. a 2 p.m.
SER Jobs1710 Telephone Rd, Houston, TX, 77023De 9 a 11:30 a.m.

MARTES 5 MAYO

DespensaUbicaciónHorario
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St, Houston, TX, 77007De 9 a.m. - 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX, 77002De 10 a.m. a 4 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St, Houston, TX, 77007De 8:30 a 10:30 a.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009De 8:30 a 11:30 a.m.
Greater Zion Missionary Baptist Church3202 Trulley Ave, Houston, TX, 77004De 10 a.m. a 1 p.m.
Casa Juan Diego4818 Rose St, Houston, TX, 77007De 7:30 a 11:00 a.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008De 9 a 10:30 a.m.
SER Jobs1710 Telephone Rd, Houston, TX, 77023De 9 a 11:30 a.m.
Revisa qué despensa de Houston está más cercana a tu hogar para que accedas a estos alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
MIÉRCOLES 6 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
Brock Elementary School1417 Houston Avenue, Houston, TX, 77007De 9 a.m. a 12 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX, 77002De 10 a.m. a 4 p.m.
St. John’s United Methodist Church2019 Crawford St, Houston, TX, 77002De 9 a 11 a.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St, Houston, TX, 77007De 5:30 a 7:30 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009De 8:30 a 11:30 a.m.
Trinity East United Methodist Church2418 McGowen St, Houston, TX, 77004De 2:00 a 5:00 p.m.
Jordan Grove Missionary Baptist Church2814 Live Oak St, Houston, TX, 77004De 9:30 a.m. a 12:30 p.m. (primera, tercera y cuarta semana del mes)
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008De 9 a 10:30 a.m.
Boys & Girls Clubs of Greater Houston1520 Airline, Houston, TX, 77009De 4 a 7 p.m.
SER Jobs1710 Telephone Rd, Houston, TX, 77023De 9 a 11:30 a.m.

JUEVES 7 DE MAYO

DespensaUbicaciónHorario
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St, Houston, TX, 77007De 9 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St, Houston, TX, 77002De 10 a.m. a 4 p.m.
Wesley Community Center (Lorraine Campus)1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009De 8:30 a 11:30 a.m.
Heights Interfaith Ministries Food Pantry3523 Beauchamp St, Houston, TX, 77009De 4 a 6 p.m.
Casa Juan Diego4818 Rose St, Houston, TX, 77007De 9 a 11 a.m.
Fifth Ward Multi-Service Center4014 Market St., Houston, TX, 77022De 9 a 11 a.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008De 9 a 10:30 a.m. y de 6 a 7:30 p.m.
Pilgrim Community Center3118 1/2 Blodgett St, Houston, TX, 77004De 9 a.m. a 12:30 p.m.

Te recomiendo que te comuniques previamente con cualquiera de estas despensas para que sepas las prestaciones disponibles y otros puntos necesarios antes de que acudas al lugar. Para acceder a los números telefónicos, ingresa a este .

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

