La solidaridad se hace en las calles de Houston para garantizar que todas las familias de escasos recursos accedan a alimentos gratis. Desde el 4 al 7 de mayo, la ciudad realizará jornadas de distribución de víveres con la finalidad de que sus habitantes no gasten dinero y disfruten de deliciosas comidas en sus respectivas mesas. Si deseas acceder a estos recursos o conoces a alguien que podría beneficiarse de esta iniciativa, te invito a leer esta nota para que sepas en qué puntos y horarios se realizarán las entregas.
Aunque el propósito de la distribución de estos alimentos gratuitos está dirigido para las familias que cuentan con escasos recursos económicos, cualquier residente de la ciudad tienen la posibilidad de ser beneficiado; sin embargo, es importante saber los horarios y los puntos de entrega.
Para esta ocasión, Houston Food Bank se encargará de repartir los distintos productos hacia decenas de despensas u organizaciones religiosas para que realicen este acto caritativo.
No será necesario que rellenes formularios o presentar algún documento de estatus migratorio; solo es cuestión de que te dirijas a alguno de estos puntos de entrega antes de la fecha pactada para que accedas a estos alimentos, pues podría existir una alta demanda.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Houston del 4 al 7 de mayo
LUNES 4 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St, Houston, TX, 77002
|De 10 a.m. a 4 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009
|De 8:30 a 11:30 a.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008
|De 9 a 10:30 a.m.
|Victory Family Rescue Mission
|222 Royder St., Houston, TX, 77009
|De 10 a.m. a 2 p.m.
|SER Jobs
|1710 Telephone Rd, Houston, TX, 77023
|De 9 a 11:30 a.m.
MARTES 5 MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St, Houston, TX, 77007
|De 9 a.m. - 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St, Houston, TX, 77002
|De 10 a.m. a 4 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St, Houston, TX, 77007
|De 8:30 a 10:30 a.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009
|De 8:30 a 11:30 a.m.
|Greater Zion Missionary Baptist Church
|3202 Trulley Ave, Houston, TX, 77004
|De 10 a.m. a 1 p.m.
|Casa Juan Diego
|4818 Rose St, Houston, TX, 77007
|De 7:30 a 11:00 a.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008
|De 9 a 10:30 a.m.
|SER Jobs
|1710 Telephone Rd, Houston, TX, 77023
|De 9 a 11:30 a.m.
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|Brock Elementary School
|1417 Houston Avenue, Houston, TX, 77007
|De 9 a.m. a 12 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St, Houston, TX, 77002
|De 10 a.m. a 4 p.m.
|St. John’s United Methodist Church
|2019 Crawford St, Houston, TX, 77002
|De 9 a 11 a.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St, Houston, TX, 77007
|De 5:30 a 7:30 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009
|De 8:30 a 11:30 a.m.
|Trinity East United Methodist Church
|2418 McGowen St, Houston, TX, 77004
|De 2:00 a 5:00 p.m.
|Jordan Grove Missionary Baptist Church
|2814 Live Oak St, Houston, TX, 77004
|De 9:30 a.m. a 12:30 p.m. (primera, tercera y cuarta semana del mes)
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008
|De 9 a 10:30 a.m.
|Boys & Girls Clubs of Greater Houston
|1520 Airline, Houston, TX, 77009
|De 4 a 7 p.m.
|SER Jobs
|1710 Telephone Rd, Houston, TX, 77023
|De 9 a 11:30 a.m.
JUEVES 7 DE MAYO
|Despensa
|Ubicación
|Horario
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St, Houston, TX, 77007
|De 9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St, Houston, TX, 77002
|De 10 a.m. a 4 p.m.
|Wesley Community Center (Lorraine Campus)
|1235 Lorraine St, Houston, TX, 77009
|De 8:30 a 11:30 a.m.
|Heights Interfaith Ministries Food Pantry
|3523 Beauchamp St, Houston, TX, 77009
|De 4 a 6 p.m.
|Casa Juan Diego
|4818 Rose St, Houston, TX, 77007
|De 9 a 11 a.m.
|Fifth Ward Multi-Service Center
|4014 Market St., Houston, TX, 77022
|De 9 a 11 a.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX, 77008
|De 9 a 10:30 a.m. y de 6 a 7:30 p.m.
|Pilgrim Community Center
|3118 1/2 Blodgett St, Houston, TX, 77004
|De 9 a.m. a 12:30 p.m.
Te recomiendo que te comuniques previamente con cualquiera de estas despensas para que sepas las prestaciones disponibles y otros puntos necesarios antes de que acudas al lugar. Para acceder a los números telefónicos, ingresa a este ENLACE.
