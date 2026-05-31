Distintas organizaciones comunitarias de Illinois se han unido para brindar un alivio económico a decenas de familias que residen en este estado. Desde el 01 hasta el 04 de junio, todo habitante puede acceder a alimentos gratis. Si consideras que esta ayuda te beneficiará totalmente o conoces a una persona que realmente lo necesita, esta nota te revelará los horarios y las despensas disponibles.
Aunque esta iniciativa está dirigida para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o que estén atravesando un momento económico complicado, cualquier habitante puede acceder a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.
Para las jornadas señaladas, los bancos de alimentos se encargarán de distribuir productos perecederos y no perecederos, tales como lácteos, frutas y verduras frescas, alimentos horneados, conservas y carnes congeladas.
Lo importante es acudir antes de las horas señaladas para que accedas a estos productos, pues existe la posibilidad de que existan colas; una gran cantidad de personas estarán dispuestas a acercarse a las despensas para recibir estos alimentos gratis.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 01 al 04 de junio
Lunes 01 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|West Mark Food Pantry
|1420 W. Moss, Peoria, IL 61606
|9 a 11 a.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Bartonville Christian Church
|4900 Pfeiffer Road, Bartonville, IL 61607
|1 a 3 p.m.
Martes 02 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|Manna From Heaven
|607 S. Western, Peoria, IL 61605
|11 a.m. a 1 p.m.
|Pilgrim’s Progress Food Pantry
|3033 W Marquette, Peoria, IL 61605
|3 a 5 p.m.
|The Hope Chest - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|10 a.m. a 1 p.m.
Miércoles 03 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m. - 3 a 6 p.m.
|Mt. Zion Baptist Church
|304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 61605
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
Jueves 04 de junio
|Despensa
|Lugar de entrega
|Horario
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|The Hope Chest - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|10 a.m. a 1 p.m.
|Delavan Food Pantry
|203 W 4th St., Delavan, IL 61734
|8:30 a 10:30 a.m.
|Heartland Food Pantry
|1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 61761
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Temba Food Pantry
|14940 Old Colonial Rd., Bloomington, IL 61705
|4:30 a 6:30 p.m.
En caso no hayas ubicado una despensa cerca a tu domicilio, puedes ingresar a los enlaces de Northern Illinois Food Bank, Eastern Illinois Food Bank, Central Illinois Food Bank o el 211.
Con solo ingresar la dirección de tu hogar o el código postal, cada sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos para que obtengas estos recursos. Ten en cuenta que cada despensa tiene ciertas indicaciones, así que necesitas leer con mucha atención.
