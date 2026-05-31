Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica de decenas de familias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Distintas organizaciones comunitarias de se han unido para brindar un alivio económico a decenas de familias que residen en este estado. Desde el 01 hasta el 04 de junio, todo habitante puede acceder a . Si consideras que esta ayuda te beneficiará totalmente o conoces a una persona que realmente lo necesita, esta nota te revelará los horarios y las despensas disponibles.

Aunque esta iniciativa está dirigida para aquellas personas en situación de vulnerabilidad o que estén atravesando un momento económico complicado, cualquier habitante puede acceder a estos recursos sin la necesidad de gastar un dólar.

Para las jornadas señaladas, los bancos de alimentos se encargarán de distribuir productos perecederos y no perecederos, tales como lácteos, frutas y verduras frescas, alimentos horneados, conservas y carnes congeladas.

Lo importante es acudir antes de las horas señaladas para que accedas a estos productos, pues existe la posibilidad de que existan colas; una gran cantidad de personas estarán dispuestas a acercarse a las despensas para recibir estos alimentos gratis.

Los habitantes pueden obtener alimentos perecibles y no perecibles en estas jornadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 01 al 04 de junio

Lunes 01 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
West Mark Food Pantry1420 W. Moss, Peoria, IL 616069 a 11 a.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Bartonville Christian Church4900 Pfeiffer Road, Bartonville, IL 616071 a 3 p.m.

Martes 02 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
Manna From Heaven607 S. Western, Peoria, IL 6160511 a.m. a 1 p.m.
Pilgrim’s Progress Food Pantry3033 W Marquette, Peoria, IL 616053 a 5 p.m.
The Hope Chest - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 6155410 a.m. a 1 p.m.

Miércoles 03 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m. - 3 a 6 p.m.
Mt. Zion Baptist Church304 S Madison Park Ter, Peoria, IL 616051 a 3 p.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 616049 a.m. a 12 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.

Jueves 04 de junio

DespensaLugar de entregaHorario
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m. - 1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
The Hope Chest - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 6155410 a.m. a 1 p.m.
Delavan Food Pantry203 W 4th St., Delavan, IL 617348:30 a 10:30 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
Temba Food Pantry14940 Old Colonial Rd., Bloomington, IL 61705 4:30 a 6:30 p.m.
Es importante que tengas en cuenta los horarios y las despensas disponibles. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
En caso no hayas ubicado una despensa cerca a tu domicilio, puedes ingresar a los enlaces de , , o el .

Con solo ingresar la dirección de tu hogar o el código postal, cada sistema te arrojará los centros de distribución más cercanos para que obtengas estos recursos. Ten en cuenta que cada despensa tiene ciertas indicaciones, así que necesitas leer con mucha atención.

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

