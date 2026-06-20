Una muchacha recibiendo alimentos gratis en punto de distribución en Texas. Detrás de ella hay varias personas que también esperan víveres para llevaros a sus casas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una muchacha recibiendo alimentos gratis en punto de distribución en Texas. Detrás de ella hay varias personas que también esperan víveres para llevaros a sus casas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

¿El dinero no te alcanza para comprar comida o víveres? Tranquilo que diversas organizaciones de Texas . Puedes acercarte sin preocupaciones a alguno de los , tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar, además de no exigir que seas ciudadano estadounidense. Lo que sí te recomendamos es que la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya despensas disponibles. En esta nota, te brindamos las direcciones exactas y los horarios para que vayas. Cabe precisar que para estas jornadas se unirán distintos bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank.

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Muchas personas pueden recibir productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Muchas personas pueden recibir productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar en Texas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 22 AL 25 DE MAYO

A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 22 al jueves 25 de junio de 2026.

ENTREGA LUNES 22 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 22 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P, Galveston, TX 7755011:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
Clear Lake United Methodist Church16335 El Camino Real, Houston, TX 7706211:00 AM - 2:00 PM
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-333-39538:00 AM - 10:00 AM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM - 5:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 PM - 4:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM - 1:00 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 770529:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St, Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Linda Vista Apartments701 Preston Ave, Pasadena, TX 775032:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 7707510:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM

ENTREGA MARTES 23 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 23 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P, Galveston, TX 7755011:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565711:00 AM - 4:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
Iglesia la Voz de Cristo3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504832-814-72779:00 AM - 11:00 AM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM - 2:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-297610:00 AM - 12:00 PM; 6:00 PM - 8:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM - 1:00 PM
St. Juan Diego Catholic Church3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503713-477-66939:00 AM - 11:00 AM
Bible Way Fellowship Baptist Church9022 Frey Rd, Houston, TX 77034281-501-98945:00 AM - 6:30 AM (sin cita); 6:30 AM - 8:00 AM (servicio desde auto)
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 770529:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
Cedar Bayou Baptist Church3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520281-422-92009:00 AM - 12:30 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St, Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Pearland Neighborhood Center2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581281-485-198710:00 AM - 12:00 PM; 1:30 PM - 3:00 PM
Linda Vista Apartments701 Preston Ave, Pasadena, TX 775032:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 7707510:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 24 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P, Galveston, TX 7755011:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38918:30 AM - 11:00 AM
Clear Lake United Methodist Church16335 El Camino Real, Houston, TX 7706211:00 AM - 2:00 PM
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565711:00 AM - 4:00 PM
First Christian Church Disciples of Christ1212 S Durant St, Alvin, TX 77511281-824-887110:00 AM - 2:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Baytown United Seventh-day Adventist Church401 W Nazro St, Baytown, TX 77520713-858-47356:00 PM - 7:00 PM
New Covenant Christian Church10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089281-484-423012:00 PM - 2:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM - 5:00 PM
Hearts and Hands of Baytown307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520832-597-890810:00 AM - 2:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29765:00 PM - 7:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:00 AM - 12:30 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 770529:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St, Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Windsor Gardens Apartments, Building A1620 Spencer Hwy, Bldg A, South Houston, TX 77587346-409-29009:00 AM - 1:00 PM
Linda Vista Apartments701 Preston Ave, Pasadena, TX 775032:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 7707510:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM

ENTREGA JUEVES 25 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 25 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Mitchell Boys and Girls Club4420 Avenue P, Galveston, TX 7755011:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
Lighthouse Christian Ministries3507 Walsh St., Bacliff, TX 775188:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
St. Paul The Apostle Catholic Church18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058281-333-38918:30 AM - 11:00 AM
Clear Lake United Methodist Church16335 El Camino Real, Houston, TX 7706211:00 AM - 2:00 PM
Clear Lake Food Pantry15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062281-333-39538:00 AM - 10:00 AM
Missouri Street Church of Christ3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520281-427-04599:00 AM - 12:00 PM
Grace Episcopal Church112 W Lang St, Alvin, TX 77511281-331-565711:00 AM - 4:00 PM
East Harris County Activity Center7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 775059:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Footprint Academy1700 Danubina, Baytown, TX 775207:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504832-476-97329:00 AM - 5:00 PM
St. Helen Catholic Church2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581281-485-29762:00 PM - 4:00 PM
Christian Helping Hands4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584281-485-97769:30 AM - 1:00 PM
The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 770529:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
Centro Familiar El Buen Pastor10320 Hartsook St, Houston, TX 7703411:30 AM - 12:30 PM
Pearland Neighborhood Center2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581281-485-198710:00 AM - 12:00 PM; 1:30 PM - 3:00 PM
Linda Vista Apartments701 Preston Ave, Pasadena, TX 775032:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
Sweetwater Pointe Apartments7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 7707510:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
Pasadena Community Ministries2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502713-477-43369:00 AM - 12:00 PM

Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.

¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?

Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.

Paso 1: Comienza tu búsqueda

Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.

Paso 2: Explora el mapa y la lista

Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.

También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.

Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)

Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.

El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.

Paso 4: Verifica los detalles antes de ir

Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.

Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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