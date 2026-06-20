¿El dinero no te alcanza para comprar comida o víveres? Tranquilo que diversas organizaciones de Texas entregarán alimentos gratis del 22 al 25 de junio. Puedes acercarte sin preocupaciones a alguno de los puntos de distribución, donde solo te pedirán tu nombre, tu código postal y cuántas personas viven en tu hogar, además de no exigir que seas ciudadano estadounidense. Lo que sí te recomendamos es que la ayuda se entrega por orden de llegada, mientras haya despensas disponibles. En esta nota, te brindamos las direcciones exactas y los horarios para que vayas. Cabe precisar que para estas jornadas se unirán distintos bancos de alimentos como North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank.
LUGARES Y HORARIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS GRATIS EN TEXAS DEL 22 AL 25 DE MAYO
A continuación, algunos de los puntos de entrega de alimentos gratis, día por día en Texas, del lunes 22 al jueves 25 de junio de 2026.
ENTREGA LUNES 22 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del lunes 22 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Mitchell Boys and Girls Club
|4420 Avenue P, Galveston, TX 77550
|11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|8:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
|Clear Lake United Methodist Church
|16335 El Camino Real, Houston, TX 77062
|11:00 AM - 2:00 PM
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-333-3953
|8:00 AM - 10:00 AM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|9:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|7:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM - 5:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 PM - 4:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM - 1:00 PM
|The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
|2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052
|9:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
|Centro Familiar El Buen Pastor
|10320 Hartsook St, Houston, TX 77034
|11:30 AM - 12:30 PM
|Linda Vista Apartments
|701 Preston Ave, Pasadena, TX 77503
|2:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
|Sweetwater Pointe Apartments
|7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075
|10:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
ENTREGA MARTES 23 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del martes 23 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Mitchell Boys and Girls Club
|4420 Avenue P, Galveston, TX 77550
|11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|8:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|11:00 AM - 4:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|9:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|7:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
|Iglesia la Voz de Cristo
|3335 Watters Rd, Pasadena, TX 77504
|832-814-7277
|9:00 AM - 11:00 AM
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM - 5:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM - 2:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|10:00 AM - 12:00 PM; 6:00 PM - 8:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM - 1:00 PM
|St. Juan Diego Catholic Church
|3301 Pasadena Blvd, Pasadena, TX 77503
|713-477-6693
|9:00 AM - 11:00 AM
|Bible Way Fellowship Baptist Church
|9022 Frey Rd, Houston, TX 77034
|281-501-9894
|5:00 AM - 6:30 AM (sin cita); 6:30 AM - 8:00 AM (servicio desde auto)
|The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
|2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052
|9:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
|Cedar Bayou Baptist Church
|3116 Alexander Dr, Baytown, TX 77520
|281-422-9200
|9:00 AM - 12:30 PM
|Centro Familiar El Buen Pastor
|10320 Hartsook St, Houston, TX 77034
|11:30 AM - 12:30 PM
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 AM - 12:00 PM; 1:30 PM - 3:00 PM
|Linda Vista Apartments
|701 Preston Ave, Pasadena, TX 77503
|2:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
|Sweetwater Pointe Apartments
|7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075
|10:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del miércoles 24 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Mitchell Boys and Girls Club
|4420 Avenue P, Galveston, TX 77550
|11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|8:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|8:30 AM - 11:00 AM
|Clear Lake United Methodist Church
|16335 El Camino Real, Houston, TX 77062
|11:00 AM - 2:00 PM
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|11:00 AM - 4:00 PM
|First Christian Church Disciples of Christ
|1212 S Durant St, Alvin, TX 77511
|281-824-8871
|10:00 AM - 2:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|9:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Baytown United Seventh-day Adventist Church
|401 W Nazro St, Baytown, TX 77520
|713-858-4735
|6:00 PM - 7:00 PM
|New Covenant Christian Church
|10603 Blackhawk Blvd, Houston, TX 77089
|281-484-4230
|12:00 PM - 2:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|7:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM - 5:00 PM
|Hearts and Hands of Baytown
|307 Cedar Bayou Rd, Baytown, TX 77520
|832-597-8908
|10:00 AM - 2:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|5:00 PM - 7:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:00 AM - 12:30 PM
|The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
|2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052
|9:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
|Centro Familiar El Buen Pastor
|10320 Hartsook St, Houston, TX 77034
|11:30 AM - 12:30 PM
|Windsor Gardens Apartments, Building A
|1620 Spencer Hwy, Bldg A, South Houston, TX 77587
|346-409-2900
|9:00 AM - 1:00 PM
|Linda Vista Apartments
|701 Preston Ave, Pasadena, TX 77503
|2:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
|Sweetwater Pointe Apartments
|7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075
|10:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
ENTREGA JUEVES 25 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del jueves 25 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Mitchell Boys and Girls Club
|4420 Avenue P, Galveston, TX 77550
|11:30 AM - 1:00 PM; 3:00 PM - 4:00 PM
|Lighthouse Christian Ministries
|3507 Walsh St., Bacliff, TX 77518
|8:30 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 2:00 PM
|St. Paul The Apostle Catholic Church
|18223 Point Lookout Dr, Houston, TX 77058
|281-333-3891
|8:30 AM - 11:00 AM
|Clear Lake United Methodist Church
|16335 El Camino Real, Houston, TX 77062
|11:00 AM - 2:00 PM
|Clear Lake Food Pantry
|15700 Space Center Blvd, Houston, TX 77062
|281-333-3953
|8:00 AM - 10:00 AM
|Missouri Street Church of Christ
|3400 S Highway 146, Baytown, TX 77520
|281-427-0459
|9:00 AM - 12:00 PM
|Grace Episcopal Church
|112 W Lang St, Alvin, TX 77511
|281-331-5657
|11:00 AM - 4:00 PM
|East Harris County Activity Center
|7340 Spencer Hwy, Pasadena, TX 77505
|9:00 AM - 9:30 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Footprint Academy
|1700 Danubina, Baytown, TX 77520
|7:00 AM - 9:00 AM; 3:30 PM - 4:30 PM
|La Tiendita - Tejano Center (Fairmont Campus)
|1062 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504
|832-476-9732
|9:00 AM - 5:00 PM
|St. Helen Catholic Church
|2209 Old Alvin Rd, Pearland, TX 77581
|281-485-2976
|2:00 PM - 4:00 PM
|Christian Helping Hands
|4305 Magnolia Pkwy, Pearland, TX 77584
|281-485-9776
|9:30 AM - 1:00 PM
|The Salvation Army Pasadena Red Shield Youth Center
|2732 Cherrybrook Lane, Houston, TX 77052
|9:00 AM - 9:45 AM; 12:30 PM - 1:00 PM
|Centro Familiar El Buen Pastor
|10320 Hartsook St, Houston, TX 77034
|11:30 AM - 12:30 PM
|Pearland Neighborhood Center
|2335 N Texas Ave, Pearland, TX 77581
|281-485-1987
|10:00 AM - 12:00 PM; 1:30 PM - 3:00 PM
|Linda Vista Apartments
|701 Preston Ave, Pasadena, TX 77503
|2:00 PM - 3:00 PM; 4:30 PM - 5:00 PM
|Sweetwater Pointe Apartments
|7909 S. Sam Houston Pkwy E., Houston, TX 77075
|10:00 AM - 11:00 AM; 12:00 PM - 1:00 PM
|Pasadena Community Ministries
|2301 S Houston Rd, Pasadena, TX 77502
|713-477-4336
|9:00 AM - 12:00 PM
Si deseas consultar más puntos de entrega de alimentos gratis esas fechas, simplemente ingresa aquí y coloca Ciudad de Texas, radio y días de apertura.
¿CÓMO CONSULTAR UN PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN TEXAS?
Puedes consultar los puntos de distribución de alimentos en Texas a través de Find Food Now, un mapa y una herramienta de búsqueda en línea creados por Central Texas Food Bank. Incluye ubicaciones y horarios de los bancos de alimentos móviles, bancos de alimentos locales, comedores comunitarios y programas de alimentación para niños y adultos mayores. Recuerda que la información se actualiza periódicamente, por lo que es el mejor lugar para consultar antes de salir.
Paso 1: Comienza tu búsqueda
Introduce tu código postal en la barra de búsqueda de la página “Encuentra alimentos ahora” para que te muestren los recursos alimentarios más cercanos.
Paso 2: Explora el mapa y la lista
Una vez que realices la búsqueda, verás un mapa que muestra los recursos alimentarios cercanos a ti; así como una lista de ubicaciones con detalles como dirección, días y horas, tipo de asistencia alimentaria ofrecida.
También puedes desplazarte por la lista o hacer clic en una ubicación del mapa para obtener más información.
Paso 3: Filtra tus resultados (opcional)
Puedes refinar tu búsqueda seleccionando diferentes opciones como, por ejemplo: despensas de alimentos móviles, bancos de alimentos, lugares para comer, programas para adultos mayores.
El uso de filtros puede ayudarte a encontrar el tipo de ayuda alimentaria que mejor se adapte a tus necesidades.
Paso 4: Verifica los detalles antes de ir
Los horarios de distribución de alimentos pueden cambiar. Por lo tanto, antes de visitar un lugar, lo mejor es que revises los detalles de fecha, hora y lugar que se indican.
Si es posible, llama directamente al lugar para confirmar el horario y la disponibilidad.
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