Con el inicio de las vacaciones escolares de verano, miles de padres están preocupados porque, durante este receso, sus hijos dejarán de recibir al menos dos comidas al día en la escuela. En medio de una inflación que aprieta cada vez más el bolsillo, muchas familias no saben cómo garantizar la alimentación de los más pequeños. Para estos casos existe SUN Bucks, un programa federal que entrega dinero por cada niño para comprar alimentos durante esta época del año. Aunque muchas personas ven en esta ayuda un alivio importante, aún tienen una gran duda: ¿es necesario ser ciudadano estadounidense para recibir el beneficio? En los siguientes párrafos respondemos esta pregunta.

¿Sin papeles y con hijos en la escuela? Lo que debes saber de SUN Bucks y la comida gratis en verano (Foto: Freepik)

¿NECESITO SER CIUDADANO ESTADOUNIDENSE PARA RECIBIR SUN BUCKS?

Como SUN Bucks —nombre oficial del programa EBT de verano del Departamento de Agricultura (USDA)— es financiado por el gobierno federal, es normal que muchas personas se pregunten si deben ser ciudadanos estadounidenses para recibirlo. ¿Es realmente así?

La respuesta es clara: NO necesitas ser ciudadano estadounidense para acceder a SUN Bucks . Todas las familias, sin importar su estatus migratorio, pueden resultar elegibles para este beneficio.

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES Y CÓMO INSCRIBO A MI FAMILIA O HIJO EN EL PROGRAMA SUN BUCKS?

SUN Bucks, también llamado Summer EBT o S‑EBT, es un nuevo programa federal de alimentos que entrega 120 dólares por cada niño elegible para comprar comida durante las vacaciones de verano (tres meses) en la mayoría de los estados de EE.UU. Por lo tanto, está dirigido a niños en edad escolar, pero que pertenecen a hogares con un 185% o menos de las pautas federales de pobreza.

La mayoría de los hogares se inscribirán automáticamente en el programa si actualmente reciben los beneficios de SNAP, TANF o Medicaid, o si han solicitado y han sido aceptados para recibir comidas gratis o a precio reducido en la escuela.

Puedes consultar tu estado para ver si tu hijo puede ser elegible y si debes presentar una solicitud.

¿Cómo se emiten los fondos?

Los fondos se emiten a tarjetas EBT existentes o se enviarán una nueva tarjeta EBT por correo a la dirección postal registrada. Es posible que algunas personas deseen consultar con su agencia estatal de beneficios o distrito escolar para asegurarse de que tienen archivada su dirección postal correcta.

Los fondos – para tres meses, pues depositan 40 dólares cada mes – se cargan una sola vez en una tarjeta similar a una tarjeta de débito (EBT) y se usan en supermercados y otros comercios autorizados, igual que SNAP.

Con 40 dólares al mes durante tres meses, SUN Bucks busca que los niños no se queden sin alimentos cuando cierran los comedores escolares (Foto: Freepik)

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