Metrolink, el sistema de trenes que conecta Los Ángeles con varios condados del sur de California, comenzó a probar un nuevo programa piloto de pago sin contacto que promete hacer más rápido y sencillo el viaje para miles de usuarios. Ahora, en lugar de comprar un boleto en las máquinas de la estación o a través de la aplicación, algunos pasajeros podrán validar su pasaje simplemente acercando una tarjeta bancaria o su teléfono al lector habilitado. En las siguientes líneas te contamos cómo funciona este sistema y qué métodos de pago acepta.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PILOTO?

El piloto de pago sin contacto que lanzó Metrolink busca que los usuarios puedan pagar la tarifa simplemente acercando una tarjeta o el celular, sin comprar boleto en máquina ni usar efectivo. El programa se está probando primero en líneas específicas y acepta tanto tarjetas bancarias sin contacto como billeteras digitales populares. Tendrá una duración de seis meses desde el 11 de junio de 2026.

Tiene como objetivo agilizar el abordaje, reducir colas en máquinas expendedoras y ofrecer una opción más familiar para visitantes que llegarán por eventos como el Mundial 2026.

“Los pagos sin contacto a través del Proyecto Integrado de Transporte de California simplificarán la experiencia de los usuarios y harán que el transporte público sea una opción más accesible, lo que ayudará a reducir la congestión en regiones muy transitadas como el sur de California. Con millones de viajes previstos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, invertir en sistemas regionales como Metrolink es más importante que nunca”, declaró Toks Omishakin, secretario de Transporte de dicho estado.

Paga tu viaje en Metrolink con solo acercar la tarjeta: detalles del programa piloto de pago sin contacto en Los Ángeles (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO SIN CONTACTO DE METROLINK?

El pasajero sube al tren en una estación participante del piloto (por ejemplo, en servicios como la San Bernardino Line y Arrow) y paga acercando su tarjeta o dispositivo al lector habilitado para el programa, sin emitir un boleto físico tradicional.

El sistema reconoce el pago sin necesidad de comprar un boleto en máquina o en la app, aunque siguen existiendo esas opciones para quien prefiera usarlas.

En la práctica, funciona de forma similar a otros sistemas de transporte: acercas tu medio de pago al lector al iniciar el viaje (y, si el sistema lo pide, también al salir), y el sistema cobra la tarifa correspondiente al trayecto. Puede ser usado por los clientes que viajen entre Redlands y Los Ángeles.

En paralelo, continúa operando el esquema habitual: compra de boletos en máquinas de las estaciones, compra en el portal web y en la aplicación oficial de Metrolink, donde el boleto se muestra en el teléfono.

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE PAGO QUE ACEPTA?

Tarjetas bancarias sin contacto: Visa, Mastercard, Discover y American Express habilitadas para pagos “contactless”.

Visa, Mastercard, Discover y American Express habilitadas para pagos “contactless”. Billeteras digitales en el celular: Apple Pay y Google Pay vinculados a tarjetas compatibles, que también se usan acercando el teléfono o reloj al lector.

¿CUÁL ES SU COSTO?

Las tarifas de Metrolink se basan en la distancia recorrida; por tanto, los pasajeros pagan por la distancia que viajan. Para garantizar la certeza del costo, los usuarios de pago sin contacto nunca pagarán más del precio de un Pase Diario de SoCal en un solo día, con un límite máximo diario de $15 entre semana y $10 los fines de semana.

“Si los pasajeros olvidan validar su billete al salir, se les cobrarán $10.50, la tarifa máxima por trayecto para la Línea San Bernardino. Los clientes también deben usar la misma tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billetera móvil o dispositivo portátil en los validadores en ambos extremos del viaje. Por ejemplo, si un pasajero usa una tarjeta de crédito física al abordar, debe validar su billete al salir con la misma tarjeta física al llegar. Combinar diferentes métodos de pago en un solo viaje se registrará como dos viajes separados e incompletos, lo que resultará en dos cargos del máximo por trayecto de $10.50”, se lee en el sitio web de Metrolink.

IMPORTANTE:

Los abonos diarios, los abonos flexibles y los abonos mensuales no están disponibles con esta opción de pago sin contacto.

Los descuentos, los transbordos gratuitos y los puntos de fidelidad tampoco están disponibles durante la fase piloto.

Con este piloto, los usuarios que se desplazan entre Redlands y Los Ángeles pueden pagar solo por la distancia recorrida usando tarjetas Visa, Mastercard, Discover o American Express, además de Apple Pay y Google Pay (Foto: Metrolink)

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