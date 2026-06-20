El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) está lanzando una advertencia ante una nueva modalidad de estafa que tiene como objetivos a los migrantes que pretenden registrar un auto en Estados Unidos. La entidad señala que estos malhechores se intentarán aprovechar del desconocimiento para obtener el beneficio. Para conocer más detalles al respecto, lee el siguiente artículo.

La propia entidad emitió un comunicado el pasado 16 de junio, señalando sobre el incremento acelerado de este tipo de fraude que está perjudicando directamente a los ciudadanos extranjeros que intentan realizar el registro de un automóvil en este país.

Sucede que existen terceras personas que se hacen pasar como “ayudantes” con la supuesta noble intención de ofrecer asistencia a los propietarios para que registren sus vehículos; sin embargo, su propósito es adueñarse ilegalmente de las unidades.

“Nuestros investigadores están observando una tendencia preocupante en la que los estafadores se aprovechan del proceso de titularidad y matriculación para tomar el control legal del vehículo de la persona”, explicó Dana Chávez, jefa de investigaciones de la Unidad de Investigación de Vehículos Motorizados (MVIU, por sus siglas en inglés).

Estos estafadores aplican esta táctica especialmente a los inmigrantes que carecen de documentos de identidad oficiales, ofreciéndose como sus representantes legales o exigirles que se les incluya directamente en el título de propiedad.

Estos malhechores se hacen pasar como "ayudantes" para que registres tu vehículo, pero su objetivo es adueñarse de tu unidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer para evitar ser víctima de esta modalidad de estafa

Los funcionarios de Colorado precisaron a los inmigrantes que si, pretenden que su coche sea legalmente de su propiedad, necesitan contar con una licencia de conducir o tarjeta de identificación válida del estado.

Puesto a que el estado otorga dicho documentos a todos los solicitantes sin importar su situación migratoria, no es necesario contratar o solicitar el apoyo de otras personas para tramitarlos.

Los inmigrantes con desconocimiento son las víctimas preferidas de los estafadores, según lo explicado por el DMV de Colorado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Por su parte, el DMV explica que todo aquel que pretende registrar su vehículo tiene diversas modalidades para realizar, que son las siguientes:

Si adquieres un coche en una venta privada, debes acudir a la oficina del DMV del respectivo condado y revisar previamente el número de identificación vehicular (VIN) para corroborar que la unidad no esté reportado como robado.

Si compras un coche en un concesionario, puedes usar los servicios en línea del DMV o acudir a una de sus oficinas locales, según donde residas.

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