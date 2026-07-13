Estados Unidos se prepara para enfrentar un complejo escenario climático que dividirá el país en dos panoramas completamente opuestos. Mientras un sistema de tormentas puede traer intensas lluvias y fuertes vientos, una ola de calor elevará las temperaturas en otras regiones. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Carlos A. Robles, jefe de meteorología en Telemundo , fue quien advirtió que Estados Unidos experimentará un clima variable durante esta semana, donde cada jornada presentará condiciones totalmente distintas.

Para este lunes 13 de julio, señaló que la región Sur del país resultará afectada por tormentas. Es decir, los habitantes de Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida y las Carolinas pueden presenciar fuertes lluvias.

Pese a este mal tiempo, los estados anteriormente mencionados pueden registrar valores térmicos que se situarán entre los 85 y 90 °F.

La región norte del país registrará temperaturas por encima de los 90 °F durante esta semana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Respecto al Medio Oeste y las Montañas Rocosas, el calor alcanzará cifras récord, ya que las temperaturas oscilarían entre los 90 y 100 °F para el presente día. La situación obliga a los habitantes que residen en una de estas regiones a tomar precauciones.

El panorama climático se mantendrá sin variaciones hasta el miércoles 15 de julio, con la única excepción de los estados de Montana, Wyoming, Utah y Colorado, donde se esperan precipitaciones en la fecha indicada .

Que se espera del clima para este fin de semana en EE. UU.

Robles emitió una alerta para este viernes 17 de julio, específicamente en los estados de Nuevo México, Arizona, Utah, Colorado y parte de Texas. Debido a que las intensas lluvias continuarán, es posible que se active un riesgo de inundaciones.

El pronóstico también anticipa tormentas dispersas en sectores específicos de Florida, Georgia, Alabama y Mississippi; sin embargo, la región Norte del país continuará con un ambiente caluroso, pues los dígitos se posicionarán en los 90s °F.

Las lluvias intensas pueden ocasionar que los conductores pierdan el control del volante, pues las autopistas se volverán resbaladizas. (Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Es importante resaltar lo indicado por el meteorólogo Robles: el fenómeno del Niño es el causante de las lluvias intensas en las regiones Sureste y Suroeste del país.

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