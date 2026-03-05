¡Atención, adultos mayores en Estados Unidos! Autoridades y expertos han advertido sobre una modalidad de fraude relacionada con Medicare: el envío de tarjetas plásticas falsas de este programa federal de seguro médico. Aunque a simple vista parecen oficiales, en realidad buscan que los adultos mayores entreguen información personal sensible para cometer diversos delitos. En los siguientes párrafos te explicamos cómo funciona esta estafa y qué hacer si necesitas una nueva tarjeta legítima.

Medicare es un programa federal de seguro médico en los Estados Unidos (Foto: Freepik)

ASÍ FUNCIONA LA ESTAFAS DE TARJETAS MEDICARE EN EE.UU.

Los inescrupulosos tiene todo planificado para hacer caer en sus redes a los beneficiarios de este programa federal. Pero ¿cómo comienzan a engañar a las personas?

El fraude inicia cuando algunas personas reciben por correo una supuesta “nueva tarjeta de Medicare” hecha de plástico. Al ser laminadas, brillantes y tener hologramas hacen suponer que son reales, pero no es así.

Junto con esta nueva tarjeta de plástico llega también una carta en la que se le indica al beneficiario que debe “verificar su identidad” o “activar la tarjeta”. En algunos casos, incluso se añaden advertencias urgentes, como la posible suspensión de sus beneficios médicos si no siguen las instrucciones del documento; de este modo, los presionan para que llamen a un número de teléfono específico.

Una vez que la persona llama, un supuesto representante empieza a solicitarle datos confidenciales: número de Seguro Social, número de Medicare y hasta información bancaria. Una vez que los obtiene, los estafadores pueden cometer diversos delitos financieros: abrir tarjetas de crédito, solicitar préstamos o incluso redirigir beneficios del Seguro Social.

En algunos casos, estos delincuentes se comunican por teléfono con los beneficiarios después del envío de la tarjeta falsa. Ellos se hacen pasar por representantes de Medicare para mencionar durante la llamada sobre la tarjeta que enviaron por correo. En el diálogo son insistentes para que les proporcionen el número de Seguro Social con fin de “activar” o “confirmar” los beneficios.

Este tipo de fraude se ha vuelto más frecuente, por lo que expertos recomiendan no brindar información confidencial de Medicare a nadie (Foto: Freepik)

MEDICARE NO EMITE TARJETAS DE PLÁSTICO

En más de una ocasión, Medicare ha señalado que no envía tarjetas de plástico ni versiones actualizadas de dicho documento. Por lo tanto, reiteró que la única tarjeta válida y legítima es la de papel con los colores rojo, blanco y azul.

Asimismo, aclararon que desde 2018, su última actualización, estas tarjetas ya no incluyen el número de Seguro Social del beneficiario.

¿QUÉ HACER SI NECESITAS UNA TARJETA NUEVA DE MEDICARE?

Si necesitas una tarjeta nueva es simple: solicítala directamente a Medicare o al Seguro Social sin costo alguno. No requiere de activaciones adicionales o especiales.

Recuerda, esta es de papel, no de plástico como te quieren hacer creer los delincuentes. Y si en caso recibes una, destrúyela y no hagas caso a la carta que la acompaña. Tampoco llames al número que está incluido en el correo.

Medicare ha reiterado que no emite tarjetas de plástico ni versiones “mejoradas” de su credencial (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

