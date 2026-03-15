De ser un ciudadano mexicano que reside en Estados Unidos , es importante que mantengas tus documentos de identidad al día. Entonces, si tu pasaporte local está próximo a vencer o ya caducó, el proceso de renovación en los consulados ubicado en el territorio estadounidense es un trámite simple, siempre que sigas los pasos adecuados. En esta nota, te explicaré qué documentos necesitas preparar y qué debes tener en cuenta sobre los costos vigentes. Te invito a seguir leyendo los siguientes párrafos para que despejes tus dudas.

Para iniciar este trámite de renovación en algún consulado mexicano de EE.UU., es necesario cumplir con una serie de requisitos para que tu solicitud sea presentada; de no contar con la documentación necesaria solo ocasionaría que pierdas tiempo o, en el peor de casos, tu proceso sea rechazado.

Requisitos para renovar el pasaporte mexicano en Estados Unidos este 2026

Los consulados mexicanos en EE.UU. requieren que la entrega total de la documentación para este trámite sea original. Entonces, estos son los requisitos que debes cumplir si estás interesado, según lo dispuesto por los oficiales de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE):

1) Presentar tu pasaporte anterior: en el proceso de renovación, debes entregar el pasaporte vencido o próximo a expirar, el cual se te devolverá una finalizado el trámite.

2) Acreditar que eres de nacionalidad mexicana: te aconsejo presentar tu acta de nacimiento mexicana como medida necesaria cuando el documento previo fue expedido en el extranjero antes del 2006 o si fue emitido en México con anterioridad a 1995.

3) Presentar tu identificación oficial vigente: puedes presentar INE, matrícula consular o tu licencia de conducir estadounidense.

4) Tu CURP debe estar actualizada: para obtener el pasaporte biométrico es necesario que presentes una CURP certificada para completar el trámite.

5) Realiza el pago de derechos consulares: dependiendo de las políticas de cada consulado, el trámite puede ser pagado con tarjetas bancarias o en efectivo.

Es necesario presentar la documentación original si pretendes renovar tu pasaporte mexicano en EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Pasos para tramitar la renovación del pasaporte mexicano en un consulado de EE.UU.

1) Agenda una cita mediante el portal oficial MiConsulado; también puedes reservarla por vía telefónica.

2) Es importante que lleves contigo toda la documentación y los formularios requeridos. Recuerda, tienen que ser originales y legibles.

3) Cuando estés en el consulado, debes cumplir con el registro biométrico, que consiste en la captura de una fotografía, la toma de huellas dactilares y la realización de una firma electrónica.

La renovación del pasaporte mexicano en algún consulado de EE.UU. suele ser un proceso sencillo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Tarifas para tramitar el pasaporte mexicano en consulados de EE.UU.

Debes saber que, para este 2026, la SRE anunció la actualización de las tarifas consulares para realizar este trámite. Con lo indicado, conoces los precios para obtener que renueves tu pasaporte mexicano en este país:

Pasaporte por 1 año: $44.

Pasaporte por 3 años: $101.

Pasaporte por 6 años: $137.

Pasaporte por 10 años: $209.

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