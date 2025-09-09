El 2024 fue el año del lanzamiento de la serie iPhone 16, pero en 2025 Apple ya prepara la llegada del esperado iPhone 17. Esto coloca a los usuarios en una situación clave: ¿seguir apostando por el iPhone 16 o invertir en el modelo Pro, mientras llega la nueva generación?

Actualmente, los modelos de la serie 16 se mantienen como una opción sólida gracias a su potencia, cámaras y soporte de actualizaciones. Para muchos, el iPhone 16 ofrece el equilibrio ideal entre precio y rendimiento, mientras que el iPhone 16 Pro se posiciona como la alternativa premium con funciones avanzadas.

En el mercado estadounidense, los precios se mantienen competitivos: el iPhone 16 parte de los $799 USD, el iPhone 16e desde los $599 USD, el iPhone 16 Pro inicia en $999 USD, y el iPhone 16 Pro Max alcanza los $1,199 USD. Estos valores lo convierten en una decisión interesante en pleno 2025, incluso frente a la inminente llegada de la serie 17.

| Crédito: apple.com / Composición Mag

¿Qué diferencias hay entre el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro?

El iPhone 16 cuenta con el chip A18, una pantalla de 6,1 pulgadas y cámara principal de 48 MP, lo que lo convierte en un terminal completo y preparado para la mayoría de usuarios. Su autonomía es notable y se ofrece en distintas configuraciones de almacenamiento, desde 128GB hasta 512GB.

Por su parte, el iPhone 16 Pro introduce mejoras significativas: chip A18 Pro, pantalla con ProMotion a 120 Hz, triple sistema de cámaras con teleobjetivo y ultra gran angular, y un diseño más resistente en titanio. Está orientado a quienes buscan un dispositivo con rendimiento superior y prestaciones fotográficas avanzadas.

El iPhone 16 Pro destaca por su cámara avanzada y diseño en titanio, con un precio inicial de $999 USD en EE.UU. (Foto: AFP)

¿Conviene comprar un iPhone 16 en 2025 o esperar al iPhone 17?

Aunque el lanzamiento del iPhone 17 está previsto para septiembre de 2025, los modelos de la serie 16 siguen siendo una apuesta segura. El iPhone 16e es la opción más asequible desde $599 USD, mientras que el iPhone 16 Plus ofrece mayor autonomía y una pantalla de 6,7 pulgadas.

Para quienes necesitan un teléfono de inmediato, el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro continúan siendo muy competitivos en relación calidad-precio. Sin embargo, si puedes esperar, el iPhone 17 podría traer mejoras en inteligencia artificial, fotografía y batería que marquen un salto respecto a la serie 16.