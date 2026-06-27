¿Resides en la ciudad de San Francisco? Entonces, te interesará la ayuda que ofrecerán distintas organizaciones benéficas desde el 29 de junio hasta el 2 de julio. Sucede que cientos de despensas repartirán alimentos gratis a las personas más necesitadas del área; sin embargo, es necesario tener unas ciertas consideraciones antes de acudir a estos puntos. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo esta nota informativa.
California es considerado como uno de los estados con alto costo de vida. La situación obliga a sus residentes obtener buenos ingresos para que mantengan una vida estable en cualquier ciudad del estado; sin embargo, la realidad es distinta.
Por ejemplo, muchas personas que radican en San Francisco tienen complicaciones económicas cada mes. Por esa razón, distintas organizaciones y bancos de alimentos se unen a esta causa de donar recursos nutritivos para estas familias.
Según California Association of Food Banks, desde la década de los 200, una gran parte de los bancos de alimentos del estado pasaron de repartir productos enlatados a entregar grandes cantidades de productos frescos y proteínas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 29 de junio al 2 de julio
- Lunes 29 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m. (para residentes del 94133 o 94108)
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
- Martes 30 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94108 o 94133)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
- Miércoles 1 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m. (para residentes del 94134)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: Casa Colibri
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9 a.m. a 12 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
- Jueves 2 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m. (para residentes del 94134)
|Bayanihan Equity Center (SoMa)
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3 a 4:30 p.m.
|Curry Senior Center
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94102)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
San Francisco-Marin Food Bank es el más conocido en la ciudad, ya que se encarga de proporcionar alimentos saludables y gratis cada semana. Para conocer sus distintos puntos de entrega, ingresa a este ENLACE.
Es importante resaltar que estas organizaciones de ayuda alimentaria expande su cobertura mediante la creación de comedores sociales y centros de distribución locales, una estrategia diseñada para facilitar el suministro de alimentos directamente en las comunidades donde habitan los beneficiarios.
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