Una iniciativa que pretende aliviar la carga económica de los habitantes de la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una iniciativa que pretende aliviar la carga económica de los habitantes de la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

¿Resides en la ? Entonces, te interesará la ayuda que ofrecerán distintas organizaciones benéficas desde el 29 de junio hasta el 2 de julio. Sucede que cientos de despensas repartirán alimentos gratis a las personas más necesitadas del área; sin embargo, es necesario tener unas ciertas consideraciones antes de acudir a estos puntos. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo esta nota informativa.

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California es considerado como uno de los estados con alto costo de vida. La situación obliga a sus residentes obtener buenos ingresos para que mantengan una vida estable en cualquier ciudad del estado; sin embargo, la realidad es distinta.

Por ejemplo, muchas personas que radican en San Francisco tienen complicaciones económicas cada mes. Por esa razón, distintas organizaciones y bancos de alimentos se unen a esta causa de donar recursos nutritivos para estas familias.

Según , desde la década de los 200, una gran parte de los bancos de alimentos del estado pasaron de repartir productos enlatados a entregar grandes cantidades de productos frescos y proteínas.

La ayuda está dirigida para las personas que están pasando por una complicada situación económica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La ayuda está dirigida para las personas que están pasando por una complicada situación económica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 29 de junio al 2 de julio

  • Lunes 29 de junio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812 a 2:30 p.m. (para residentes del 94133 o 94108)
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​1 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
  • Martes 30 de junio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94108 o 94133)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
  • Miércoles 1 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341 a 3 p.m. (para residentes del 94134)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112​​ 9 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
  • Jueves 2 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412 a 2 p.m. (para residentes del 94134)
Bayanihan Equity Center (SoMa)616 Minna Street, San Francisco, CA 941033 a 4:30 p.m.
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 94102​​ 10 a.m. a 1 p.m. (para residentes del 94102)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
Los productos que entregan las despensas son considerados como nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los productos que entregan las despensas son considerados como nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

San Francisco-Marin Food Bank es el más conocido en la ciudad, ya que se encarga de proporcionar alimentos saludables y gratis cada semana. Para conocer sus distintos puntos de entrega, ingresa a este .

Es importante resaltar que estas organizaciones de ayuda alimentaria expande su cobertura mediante la creación de comedores sociales y centros de distribución locales, una estrategia diseñada para facilitar el suministro de alimentos directamente en las comunidades donde habitan los beneficiarios.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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