Las personas que viven en el noreste de Estados Unidos despertaron el sábado con temperaturas muy frías, luego de una semana inusual de calor récord. Ese aumento térmico fue provocado por una fuerte tormenta que afectó a gran parte del país de costa a costa.

Fox Weather informa que durante la noche del viernes se produjo un “congelamiento repentino”, que hizo caer rápidamente las temperaturas en el interior del noreste. En varias zonas, los termómetros bajaron hasta valores entre los 10 y 20 grados Fahrenheit.

Al amanecer del sábado, ciudades como Nueva York y Boston registraban temperaturas cercanas al punto de congelación. El cambio fue brusco si se lo compara con los días anteriores, que habían sido mucho más cálidos de lo normal.

Un congelamiento repentino hizo descender los valores térmicos a los 10 y 20 grados Fahrenheit durante la noche del viernes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En general, el comienzo de diciembre ha sido especialmente frío. Casi todo el tercio oriental de Estados Unidos presenta temperaturas por debajo del promedio habitual para esta época del año.

Antes de este descenso marcado, más de diez localidades, principalmente en Nueva Inglaterra, habían alcanzado temperaturas récord. Ciudades como Burlington, en Vermont, y Albany, en Nueva York, superaron marcas históricas que llevaban más de 130 años vigentes.

Ciudades como Nueva York y Boston registraron temperaturas cercanas al punto de congelación al amanecer. (Foto: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Este tipo de congelamiento repentino ocurre cuando la temperatura baja muy rápido y las superficies aún están mojadas, lo que puede generar hielo en las calles y complicar los traslados.

Además, la sensación térmica descendió a valores de un solo dígito en varias zonas, aunque se espera que por la tarde las temperaturas se recuperen y vuelvan a ubicarse en torno a los 30 grados Fahrenheit.

A qué se debe la diferencia de temperaturas en EE. UU.

La diferencia se explica por cómo se están moviendo las grandes masas de aire y las corrientes atmosféricas sobre Estados Unidos.

En el noroeste y el oeste del país, una corriente de aire cálido proveniente del Pacífico avanzó tierra adentro. Este flujo empujó aire más templado hacia la superficie y elevó las temperaturas muy por encima de lo normal, incluso en zonas que suelen ser frías en esta época del año.

En cambio, en el este y noreste de Estados Unidos, ocurrió lo opuesto. Un descenso de aire polar desde Canadá se desplazó rápidamente hacia el sur, provocando una caída brusca de las temperaturas y dando lugar al llamado “congelamiento repentino”.

La clave está en la corriente en chorro (jet stream), una franja de vientos muy fuertes en la atmósfera. Cuando esta corriente se ondula, permite que el aire cálido suba hacia unas regiones (como el oeste) mientras empuja aire frío hacia otras (como el este).

Por eso pueden darse situaciones extremas al mismo tiempo: calor inusual en una parte del país y frío intenso en otra, incluso durante el mismo día.

