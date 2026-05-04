La aerolínea Delta Air Lines anunció cambios en su servicio a bordo que afectarán a cientos de vuelos diarios dentro de Estados Unidos. A partir del 19 de mayo, la compañía eliminará el servicio de comida, snacks y bebidas en vuelos cortos de menos de 349 millas, una medida que impactará alrededor de 450 vuelos cada día.

Entre las rutas incluidas en este ajuste se encuentran trayectos cortos como Los Ángeles a San Francisco, donde los pasajeros dejarán de recibir alimentos o bebidas durante el vuelo. La decisión forma parte de una actualización en la experiencia de viaje para diferentes categorías de rutas.

“Desde el 19 de mayo, Delta está ajustando el servicio de bebidas a bordo para crear una experiencia más consistente en toda nuestra red. Los clientes que viajen en Delta Comfort y Delta Main en vuelos de 350 millas o más ahora recibirán servicio completo de bebidas y snacks, mientras que los vuelos más cortos ya no ofrecerán servicio de alimentos y bebidas, con la excepción de Delta First, que siempre recibe servicio completo”, explicó un portavoz de la aerolínea a la revista People.

La medida aplicará a rutas de menos de 349 millas, incluyendo trayectos como Los Ángeles-San Francisco. (Foto referencial: Freepik)

La compañía aclaró que los pasajeros de Delta First seguirán recibiendo servicio completo sin importar la duración del trayecto. En cambio, quienes viajen en vuelos de 350 millas o más tendrán acceso al menú completo de bebidas y snacks, lo que representa una mejora para rutas medianas y largas.

“Incluso en la pequeña cantidad de vuelos sin servicio de bebidas, nuestra tripulación seguirá siendo visible, disponible y enfocada en cuidar a nuestros clientes, como lo hacen en cada vuelo”, agregó el portavoz.

Esta no es la primera vez que Delta reduce servicios en vuelos cortos. Desde 2015, la aerolínea ya no ofrece comida ni bebidas en vuelos menores a 250 millas. En 2017, la empresa implementó un servicio exprés para rutas inferiores a 349 millas.

Los pasajeros de Delta First mantendrán servicio completo, mientras que vuelos de 350 millas o más recibirán menú completo de snacks y bebidas. (Foto referencial: HECTOR RETAMAL / AFP)

Además de estos cambios, Delta también anunció apoyo para pasajeros y trabajadores afectados por el cierre de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines durante el fin de semana.

Como parte de esta medida, ofrecerá tarifas reducidas no reembolsables durante los próximos cinco días en mercados afectados para facilitar reservas de último minuto tras cancelaciones.

La aerolínea también anunció apoyo para viajeros y empleados afectados por el cierre de Spirit Airlines. (Foto por GIORGIO VIERA / AFP)

La ayuda también incluye beneficios para empleados de Spirit. Pilotos y asistentes de vuelo podrán acceder a viajes standby (en lista de espera) en Delta durante los próximos 10 días bajo acuerdos vigentes.

Según el medio citado, la empresa también invitó a trabajadores de Spirit a postular a vacantes disponibles dentro de la aerolínea.

Explicado de forma sencilla: cómo saber si tu próximo vuelo de Delta incluye snacks y bebidas

Para saber si en tu vuelo de Delta Air Lines ya no darán comida ni bebidas, debes revisar principalmente la distancia del trayecto. La nueva política aplica desde el 19 de mayo y afecta a vuelos de menos de 349 millas (unos 562 km), donde dejarán de ofrecer snacks, comidas y bebidas gratis en Delta Main y Delta Comfort.

Una forma rápida de comprobarlo es buscar la ruta de tu vuelo en herramientas como Google Flights o en la propia web/app de Delta y verificar cuántas millas dura el trayecto.

También puedes revisar directamente en tu reserva dentro de la app o sitio de Delta, en la sección de detalles del vuelo o servicios a bordo. Si tu vuelo es de 350 millas o más, seguirás recibiendo menú completo de snacks y bebidas. La excepción es Delta First, que mantendrá servicio completo sin importar la duración del vuelo.

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