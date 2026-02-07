Uno de los momentos más esperados cuando se desarrolle el Super Bowl LX será el Half Time Show. En esta edición, será un artista latino que liderará este reconocido espectáculo: Bad Bunny . Si bien recibió muchas críticas por tratarse de un cantante que no interpreta canciones en inglés, no fue suficiente, ya que se convertirá en el primer artista latino masculino en subir a este emblemático escenario que contó con la participación de Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Rihanna, entre otros. Si asistirás el Levi’s Stadium o sintonizarás el encuentro desde tu hogar, es necesario que aprendas ciertas letras del ‘Conejo Malo’ para que tengas una experiencia increíble.

Tal como lo indicó hace varios meses, Benito Martínez interpretará sus éxitos mundiales en español. Durante su monólogo en Saturday Night Live, advirtió a los fanáticos del fútbol americano que tenían el tiempo suficiente para que aprendan su idioma nativo, dejando nulas las posibilidades de cantar algún tema en inglés.

Por una parte, su “aviso” no fue bien recibido, pero otro sector lo visualizó como gran una oportunidad para aprender el idioma español. A menos de un día de celebrarse una nueva edición del Super Bowl , pretendo que sepas las letras de algunas canciones del ‘Conejo Malo’ y así entones sin tener dificultad alguna.

En meno de una década, Bad Bunny se ha convertido en un ícono de la música latina y mundial. (Crédito: Captura Apple Music)

Posibles canciones que interpretará Bad Bunny en el Half Time Show del Super Bowl LX

Debí tirar más fotos (DTMF)

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude

Ey, ojalá que los míos que nunca se muden

Y si hoy no me emborracho, pues, que me ayuden

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude

Ey, ojalá que los míos que nunca se muden

Y si hoy no me emborracho, pues, que me ayuden

Nuevayol

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop?, ey

Con reguetón y dembow, ey

Con reguetón y dembow, sí

Con reguetón y dembow

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop?, ey

Con reguetón y dembow

Me siento como el Lápiz en “Capea el Dough”

Cuando yo nací fue que nació el flow

La canción

Pensaba que te había olvida’o, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dos

Pensaba que te había olvid’o, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamos bien borrachos

Nos besamos bien borrachos los dosP

ensaba que te había olvida’o

'La canción' es un tema interpretado por Bad Bunny y J Balvin. Este tema forma parte del EP 'OASIS'. (Foto: @grammys)

Eoo

Mami, yo sé que tú te vuelves loca

Cuando el perreo te azota

Pero obligao tú te acuerdas de mí

De cuando te di

Perreo, baby, tra-tra, baby

En la disco, baby, vamo a darle, baby

Hasta abajo, baby, no te quites, baby

Bellaqueo, baby, tú y yo solos, baby

Voy a llevarte pa’ PR

Vo’a llevarte pa PR

Mami, pa que veas cómo es que se perrea

Tráete a tu amiga si te gusta la idea

Dile que esta noche vamo a janguear

Que rico la vamo a pasar

Aquí nadie se va a casar

Pero tú te vas a querer quedar (hey, hey)

Baile inolvidable

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar (yeh, yeh, yeh, yeh)

