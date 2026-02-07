Uno de los momentos más esperados cuando se desarrolle el Super Bowl LX será el Half Time Show. En esta edición, será un artista latino que liderará este reconocido espectáculo: Bad Bunny. Si bien recibió muchas críticas por tratarse de un cantante que no interpreta canciones en inglés, no fue suficiente, ya que se convertirá en el primer artista latino masculino en subir a este emblemático escenario que contó con la participación de Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Rihanna, entre otros. Si asistirás el Levi’s Stadium o sintonizarás el encuentro desde tu hogar, es necesario que aprendas ciertas letras del ‘Conejo Malo’ para que tengas una experiencia increíble.
Tal como lo indicó hace varios meses, Benito Martínez interpretará sus éxitos mundiales en español. Durante su monólogo en Saturday Night Live, advirtió a los fanáticos del fútbol americano que tenían el tiempo suficiente para que aprendan su idioma nativo, dejando nulas las posibilidades de cantar algún tema en inglés.
Por una parte, su “aviso” no fue bien recibido, pero otro sector lo visualizó como gran una oportunidad para aprender el idioma español. A menos de un día de celebrarse una nueva edición del Super Bowl, pretendo que sepas las letras de algunas canciones del ‘Conejo Malo’ y así entones sin tener dificultad alguna.
Posibles canciones que interpretará Bad Bunny en el Half Time Show del Super Bowl LX
- Debí tirar más fotos (DTMF)
Debí tirar más fotos de cuando te tuve
Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude
Ey, ojalá que los míos que nunca se muden
Y si hoy no me emborracho, pues, que me ayuden
Debí tirar más fotos de cuando te tuve
Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude
Ey, ojalá que los míos que nunca se muden
Y si hoy no me emborracho, pues, que me ayuden
- Nuevayol
¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop?, ey
Con reguetón y dembow, ey
Con reguetón y dembow, sí
Con reguetón y dembow
¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop?, ey
Con reguetón y dembow
Me siento como el Lápiz en “Capea el Dough”
Cuando yo nací fue que nació el flow
- La canción
Pensaba que te había olvida’o, eh
Pero pusieron la canción, eh, eh, eh
Que cantamos bien borrachos
Que bailamos bien borrachos
Nos besamos bien borrachos los dos
Pensaba que te había olvid’o, eh
Pero pusieron la canción, eh, eh, eh
Que cantamos bien borrachos
Que bailamos bien borrachos
Nos besamos bien borrachos los dosP
ensaba que te había olvida’o
- Eoo
Mami, yo sé que tú te vuelves loca
Cuando el perreo te azota
Pero obligao tú te acuerdas de mí
De cuando te di
Perreo, baby, tra-tra, baby
En la disco, baby, vamo a darle, baby
Hasta abajo, baby, no te quites, baby
Bellaqueo, baby, tú y yo solos, baby
- Voy a llevarte pa’ PR
Vo’a llevarte pa PR
Mami, pa que veas cómo es que se perrea
Tráete a tu amiga si te gusta la idea
Dile que esta noche vamo a janguear
Que rico la vamo a pasar
Aquí nadie se va a casar
Pero tú te vas a querer quedar (hey, hey)
- Baile inolvidable
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar
No, no te puedo olvidar
No, no te puedo borrar
Tú me enseñaste a querer
Me enseñaste a bailar (yeh, yeh, yeh, yeh)
