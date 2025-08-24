El Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, incorporó una nueva tecnología que promete hacer más rápido y sencillo el ingreso de viajeros que llegan desde vuelos internacionales. Se trata del sistema de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP), desarrollado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Este sistema comenzó a funcionar en vuelos seleccionados y tiene como objetivo agilizar el control migratorio de los ciudadanos estadounidenses que ingresan al país. ¿Cómo lo logra? Utiliza un sistema de revisión biométrica, que evita el contacto físico y reduce los tiempos de espera.

“El EPP, junto con otras iniciativas, brindará una experiencia fluida y de primera clase a los viajeros, tanto residentes como visitantes”, destacó el gobernador de Hawái, Josh Green, en un comunicado oficial.

Esta tecnología utiliza reconocimiento biométrico para verificar identidades sin contacto y reducir el tiempo en los controles migratorios. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

“Hawái es reconocido por su inigualable acogida a los viajeros en nuestras islas, y nos enorgullecemos de ello”, agregó.

Por su parte, el director del Departamento de Transporte de Hawái, Ed Sniffen, señaló que esta herramienta forma parte del plan para modernizar los aeropuertos del estado.

“Este nuevo sistema respalda nuestros continuos esfuerzos por modernizar nuestros aeropuertos en todo el estado y garantizar que sean eficientes, agradables y estén preparados para las demandas de viajes del futuro”, afirmó.

Según las autoridades, el EPP disminuye en promedio un 25% los tiempos de espera y un 74% el tiempo de procesamiento. (Foto: Jeff J Mitchell / Getty Images) / Jeff J Mitchell

El funcionamiento es sencillo: al llegar, el sistema toma una foto del viajero mediante tecnología de captura automática y la compara con la base de datos de la CBP. Esto permite confirmar su identidad de forma segura y rápida, asegurando que cumpla con los requisitos para ingresar al país.

De acuerdo con las autoridades, esta innovación viene causando un gran impacto en la experiencia del viajero.

“El Procesamiento Mejorado de Pasajeros ha reducido los tiempos de espera para los ciudadanos estadounidenses en un promedio del 25% y el tiempo de procesamiento en un 74%”, subrayó el gobernador Green.

El sistema es gratuito, voluntario y ya está disponible en otros 11 aeropuertos del país. (Foto referencial: XiFotos / iStock)

Además, CBP indicó que este método aumenta la eficiencia operativa y permite que los agentes se enfoquen más en la atención al pasajero.

El sistema es gratuito y voluntario, por lo que quienes no deseen usarlo pueden optar por el control estándar avisando a un oficial. Actualmente, el EPP ya se utiliza en otros aeropuertos importantes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Orlando, Dallas y Nueva York, entre otros.

Cuáles son los documentos que se necesitan para viajar a EE. UU.

Para viajar a Estados Unidos, el documento principal e indispensable es un pasaporte válido que, en la mayoría de los casos, debe tener una validez de al menos seis meses más allá del período de tu estancia prevista en EE.UU. Es clave que el pasaporte esté en buen estado y no haya sido dañado o alterado, ya que las autoridades de inmigración lo revisarán minuciosamente.

Además del pasaporte, se requiere un permiso de viaje. La mayoría de los viajeros necesitan una visa de no inmigrante, como la visa de turista (B-2) o de negocios (B-1), que se obtiene en la embajada o consulado de EE.UU. en tu país de origen; sin embargo, si eres ciudadano de uno de los 42 países que forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP), solo necesitas obtener una autorización de viaje a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), que se solicita y aprueba en línea.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!