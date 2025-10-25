La visa para Estados Unidos es un documento esencial para millones de viajeros que planean ingresar al país del Tío Sam. Salvo en los casos en que se cuente con una exención, este visado es el requisito clave para habilitar el ingreso al país, donde un oficial de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) realiza la inspección final en el puerto de entrada.

En ese contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. lanzó una advertencia clara: las visas dañadas o mal manipuladas pueden considerarse automáticamente inválidas, sin importar su fecha de vencimiento.

Esto significa que incluso si la visa sigue vigente, presentarla en un pasaporte deteriorado o manipulado podría ocasionar su revocación inmediata.

El Departamento de Estado advierte que cualquier daño en la visa para EE.UU. obliga a solicitar una nueva en una embajada o consulado. | Crédito: a_Taiga / iStock / a_Taiga

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva visa en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero”, señala el Departamento de Estado en la sección de Preguntas Frecuentes de su sitio web oficial.

Las autoridades detallan que las visas que no estén físicamente presentes en el pasaporte donde fueron emitidas, o aquellas que presenten daños visibles, perderán su validez.

Este tipo de situaciones suele ocurrir cuando el viajero intenta retirar la página donde se encuentra la visa de un pasaporte vencido para colocarla en uno nuevo, una práctica que está totalmente prohibida.

En cambio, el Departamento de Estado aclara que si el viajero obtuvo un nuevo pasaporte, pero el anterior aún contiene una visa válida, la instrucción es viajar con ambos documentos: el pasaporte antiguo (con la visa) y el nuevo (vigente). De esa forma, no será necesario tramitar un reemplazo inmediato.

Además, la autoridad consular recuerda que si el pasaporte con la visa se pierde o es robado, el titular debe reportarlo y reemplazarlo lo antes posible, siguiendo los procedimientos oficiales para documentos extraviados o robados.

Los viajeros deben cuidar su pasaporte, ya que una visa para EE.UU. dañada no será aceptada en los puntos de entrada. | Crédito: adrian825 / iStock / TUDOR RAICIU

La advertencia busca prevenir problemas en los puntos de control migratorio y evitar que viajeros sean rechazados al intentar ingresar a Estados Unidos por portar una visa dañada o manipulada. En caso de duda, la recomendación es contactar previamente con la embajada o consulado estadounidense antes de emprender el viaje.

