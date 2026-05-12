Si eres uno de los tantos extranjeros que tiene un trámite activo con inmigración en Estados Unidos es importante que conozcas cada uno de los pasos que deberás seguir para que el final de tu caso sea exitoso. Cuando una persona inicia un proceso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, mejor conocido como USCIS, es posible que reciba una cita biométrica. Aunque para muchos latinos este nombre puede sonar técnico, confuso o generar temor, en realidad se trata de un paso clave dentro del proceso migratorio; sin embargo, muchos la pierden por confiarse o desconocer sobre su existencia. Aquí te comparto una guía detallada para saber si te asignaron una y cómo prepararte para no cometer errores que te puedan jugar en contra ya que se trata de una parte esencial del expediente.

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Qué es la cita biométrica de USCIS

Es una cita presencial en la que la agencia federal perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recopila datos básicos de identidad del solicitante de un permiso de trabajo, residencia, naturalización o asilo. Generalmente, toman huellas dactilares, fotografía y, en algunos casos, una firma. Esta información permite verificar antecedentes y confirmar que la persona que presentó la solicitud es realmente quien dice ser.

Sin embargo, muchos solicitantes ven esta cita como un simple trámite, pero en realidad puede ser determinante para que el caso avance sin retrasos. Si la persona no asiste, llega tarde o presenta errores en la información, el proceso puede complicarse.

¿En qué casos se pide una cita biométrica?

No todos los trámites requieren una cita biométrica, pero sí es común en varios procesos importantes. USCIS suele pedirla en casos de ajuste de estatus, renovación o solicitud de documentos migratorios, asilo, permisos de trabajo, ciertos procesos de naturalización y algunas extensiones de estatus.

También puede solicitarse cuando la agencia necesita confirmar la identidad del solicitante o realizar verificaciones de seguridad adicionales. Por eso, aunque dos personas presenten trámites parecidos, una puede recibir cita biométrica y otra no. Todo depende del tipo de caso y de la revisión que haga USCIS.

La cita biométrica es una cita presencial en la que USCIS recopila datos básicos de identidad del solicitante. Generalmente, toman huellas dactilares, fotografía y, en algunos casos, una firma. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo saber si te asignaron una cita biométrica de USCIS

Lo primero que debes saber es que después de que presentas tu petición o solicitud, USCIS programará “una cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) local si necesita proporcionar sus huellas dactilares, fotografía y/o firma. Tenemos la autoridad general para exigir y recopilar datos biométricos de cualquier solicitante, peticionario, patrocinador, beneficiario u otra persona que resida en Estados Unidos para cualquier beneficio de inmigración y naturalización”, según explica la agencia desde su sitio web oficial.

USCIS normalmente notifica la cita biométrica por correo postal, aunque en algunos casos también puede aparecer en la cuenta en línea del solicitante. El aviso llega en una carta oficial o notificación de cita o Notice of Action (Formulario I-797C, Notificación de Acción). Ahí se indica la fecha, la hora, el lugar y las instrucciones que debes seguir.

Si presentaste tu caso y estás esperando respuesta, conviene revisar con frecuencia tu correo físico, tu buzón y, si tienes una cuenta en línea de USCIS, también tu panel de mensajes. Muchas personas pierden citas no porque no las hayan enviado, sino porque cambiaron de dirección y no actualizaron sus datos a tiempo.

Cómo revisar la cita biométrica en una cuenta en línea de USCIS

Inicia sesión en tu cuenta en línea de USCIS.

Dirígete a donde aparece tu solicitud migratoria

Selecciona donde dice ‘Sections’.

Luego debes seleccionar la parte que dice ‘Documents’ o ‘Documentos’.

En esa parte deberías poder visualizar algo referente a la cita de huella biométrica.

Si aparece, dale clic y podrás descargar el PDF para imprimir. En la primera hoja aparece la fecha y hora de tu cita, así como la oficina de USCIS a la que debes acudir. La segunda hoja pedirá tu información y descripción personal como nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, color de ojos y cabello, etc. Deberás llenarla con bolígrafo y lleva ambas junto con tu pasaporte o identificación con foto.

¿Qué llevar el día de la cita biométrica?

El día de la cita debes llevar:

La notificación original de USCIS

Identificación válida con foto (pasaporte, licencia, matrícula consular)

Cualquier documento adicional indicado en la carta

No lleves objetos prohibidos. Muchas oficinas tienen controles de seguridad estrictos.

El día de la cita, lo más importante es llevar la notificación oficial y un documento de identificación con foto, como el pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de residencia, si la tienes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué hacer si no puedes asistir a la cita biométrica de USCIS

Desde la web oficial, USCIS comparte este mensaje: “Si necesita reprogramar su cita de servicios biométricos, debe hacer la solicitud a través de su cuenta en línea de USCIS. No envíe su solicitud por correo postal. Usted debe solicitar reprogramar su cita antes de la fecha y hora de su cita original y establecer una causa justificada para reprogramarla, incluyendo si quiere reprogramar para cambiar la localidad de su cita original. Si no sigue estas instrucciones y no se presenta a su cita programada original, USCIS podría considerar que la solicitud o petición ha sido abandonada y podríamos denegarla. Si tiene problemas al presentar su solicitud a través de su cuenta en línea de USCIS, por favor, llame al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283 (TTY 800-767-1833) o converse con Emma, nuestra asistente virtual interactiva”.

¿Qué ocurre después de la cita biométrica?

Después de la cita, USCIS procesa tus datos, se realizan verificaciones de antecedentes y tu caso continúa su curso normal. En la mayoría de los casos no recibirás una notificación inmediata tras la cita. El siguiente paso depende del tipo de trámite: entrevista, solicitud de evidencia o decisión final.

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