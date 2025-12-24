En Navidad, muchas familias inmigrantes en EE.UU. celebran con cautela ante el temor a operativos de ICE. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
En Navidad, muchas familias inmigrantes en EE.UU. celebran con cautela ante el temor a operativos de ICE. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de familias inmigrantes en Estados Unidos están viviendo una bastante distinta. El temor a posibles operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a muchas a modificar o reducir celebraciones que antes reunían a decenas de personas, priorizando la discreción por encima de la tradición.

MIRA TAMBIÉN:

La preocupación no es menor. Reuniones multitudinarias, música alta o actividades que puedan llamar la atención se han convertido en un riesgo que muchas familias prefieren evitar durante estas fiestas. Ante este escenario, surge la duda: ¿es necesario tomar precauciones extra en Navidad frente a otros momentos del año?

El miedo a redadas de ICE en EE.UU. ha cambiado la forma en que comunidades inmigrantes viven la Navidad. | Crédito: EFE
El miedo a redadas de ICE en EE.UU. ha cambiado la forma en que comunidades inmigrantes viven la Navidad. | Crédito: EFE

Para Silvia Mintz, abogada de inmigración, la respuesta es clara. “Sí, es buena idea que tomen precauciones extras”, explicó a . En ese sentido, recomendó evitar conductas que puedan generar problemas innecesarios o llamar la atención durante las celebraciones navideñas, entre ellas:

  • No quemar juegos pirotécnicos si no están permitidos en el área donde se vive.
  • No consumir alcohol y conducir, ya que cualquier infracción puede escalar rápidamente.
  • Respetar todas las reglas de tránsito, incluso las más básicas.
  • Evitar altercados o conflictos con vecinos, especialmente por ruido u otras molestias.
  • Celebrar en familia de manera tranquila, priorizando la convivencia sin excesos.

La experta recalcó que estas precauciones no implican renunciar a la Navidad, sino celebrar con mayor cuidado en un contexto de mayor vigilancia.

Ante el temor de que ciertos elementos culturales puedan hacer que una celebración “llame más la atención”, la abogada sostuvo que celebrar en familia no debería ser motivo de preocupación.

“Las tradiciones no las debemos de perder y no deberían llamar la atención a Inmigración el que celebremos como celebramos en familia. Sin embargo, siempre hay que ser cuidadosos, aclaró.

Durante la Navidad, inmigrantes en EE.UU. ajustan sus tradiciones por la incertidumbre que generan las acciones de ICE. | Crédito: AFP
Durante la Navidad, inmigrantes en EE.UU. ajustan sus tradiciones por la incertidumbre que generan las acciones de ICE. | Crédito: AFP

Esta realidad quedó reflejada recientemente en testimonios recogidos por . Una familia contó que en años anteriores solían reunirse cerca de 100 personas para Navidad, pero que esta vez optaron por una celebración mínima, con solo tres integrantes, precisamente por el temor a los operativos migratorios.

Así, mientras muchos se preparan para celebrar, otras familias viven las fiestas con cautela, buscando un equilibrio entre mantener vivas sus tradiciones y protegerse en un contexto marcado por la incertidumbre.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC