Miles de familias inmigrantes en Estados Unidos están viviendo una Navidad 2025 bastante distinta. El temor a posibles operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha llevado a muchas a modificar o reducir celebraciones que antes reunían a decenas de personas, priorizando la discreción por encima de la tradición.

La preocupación no es menor. Reuniones multitudinarias, música alta o actividades que puedan llamar la atención se han convertido en un riesgo que muchas familias prefieren evitar durante estas fiestas. Ante este escenario, surge la duda: ¿es necesario tomar precauciones extra en Navidad frente a otros momentos del año?

El miedo a redadas de ICE en EE.UU. ha cambiado la forma en que comunidades inmigrantes viven la Navidad. | Crédito: EFE

Para Silvia Mintz, abogada de inmigración, la respuesta es clara. “Sí, es buena idea que tomen precauciones extras”, explicó a Noticias Telemundo. En ese sentido, recomendó evitar conductas que puedan generar problemas innecesarios o llamar la atención durante las celebraciones navideñas, entre ellas:

No quemar juegos pirotécnicos si no están permitidos en el área donde se vive.

si no están permitidos en el área donde se vive. No consumir alcohol y conducir , ya que cualquier infracción puede escalar rápidamente.

, ya que cualquier infracción puede escalar rápidamente. Respetar todas las reglas de tránsito , incluso las más básicas.

, incluso las más básicas. Evitar altercados o conflictos con vecinos , especialmente por ruido u otras molestias.

, especialmente por ruido u otras molestias. Celebrar en familia de manera tranquila, priorizando la convivencia sin excesos.

La experta recalcó que estas precauciones no implican renunciar a la Navidad, sino celebrar con mayor cuidado en un contexto de mayor vigilancia.

Ante el temor de que ciertos elementos culturales puedan hacer que una celebración “llame más la atención”, la abogada sostuvo que celebrar en familia no debería ser motivo de preocupación.

“Las tradiciones no las debemos de perder y no deberían llamar la atención a Inmigración el que celebremos como celebramos en familia. Sin embargo, siempre hay que ser cuidadosos”, aclaró.

Durante la Navidad, inmigrantes en EE.UU. ajustan sus tradiciones por la incertidumbre que generan las acciones de ICE. | Crédito: AFP

Esta realidad quedó reflejada recientemente en testimonios recogidos por The Washington Post. Una familia contó que en años anteriores solían reunirse cerca de 100 personas para Navidad, pero que esta vez optaron por una celebración mínima, con solo tres integrantes, precisamente por el temor a los operativos migratorios.

Así, mientras muchos se preparan para celebrar, otras familias viven las fiestas con cautela, buscando un equilibrio entre mantener vivas sus tradiciones y protegerse en un contexto marcado por la incertidumbre.

