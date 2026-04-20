Tras cumplirse la fecha límite para declarar tributariamente ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) , la mayoría de contribuyentes tiene la incertidumbre de cuándo llegará la tan ansiada devolución a sus bolsillos. Para tu fortuna, la entidad correspondiente confirmó que se ha dispuesto herramientas digitales para que sepas el progreso de tu trámite en tiempo real. Entonces, si quieres monitorear tu estado de cuenta con total comodidad, en esta nota te explicaré cómo navegar esta sistema. Presta atención.

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En realidad, la agencia habilitó dichas facilidades a inicios de abril con el propósito de que toda persona que haya declarado sus impuestos pueda verificar su estatus de sus reembolsos correspondientes al año fiscal 2026.

Dicha iniciativa pretende reducir la carga laboral de sus trabajadores ante la cantidad de consultas sobre el flujo de devoluciones tras el cierre del periodo fiscal 2025.

La fecha límite para declarar ante el IRS finalizó el 15 de abril, pero existirán prórrogas. (Crédito: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Cómo verificar el estado del reembolso del IRS este 2026

Tal como te indiqué anteriormente, no es necesario que te acerques presencialmente a las oficinas del IRS para que consultes dicha información; puedes realizar la verificación directamente mediante el sitio web oficial o la aplicación móvil de la agencia.

Eso sí, para que accedas a dichos datos en el sistema dependerá de la vía que usaste para declarar tus impuestos, ya que el tiempo de espera varía en cada opción.

Según la agencia, las presentaciones electrónicas del año en curso se registran 24 horas del envío, las correspondientes a años anteriores demoran tres días tras la presentación, mientras que las declaraciones en enviadas por papel requieren un plazo de tres semanas.

Para que realices esta consulta sin necesidad de iniciar sesión, deberás proporcionar estos datos: tu número de Seguro Social, tu estado civil al momento de declarar y la cifra exacta del reembolso que esperas recibir .

Para acceder a dicha información dependerá de la modalidad que elegiste para presentar tu declaración de impuestos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuánto tiempo demora el IRS para realizar las devoluciones de taxes

En caso seas un usuario del sistema electrónico podrás recibir tu depósito directo en un plazo estimado de tres semanas; sin embargo, el tiempo de espera puede extenderse a seis semanas o más si te decidiste por el envío físico de tu documentación.

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