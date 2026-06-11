Encontrar un empleo estable en Nueva York puede cambiar la vida de una familia; por eso conviene prestar atención cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) abre convocatorias para conductores de autobús. Hoy, con el costo de la renta y la energía subiendo, muchos inmigrantes y trabajadores de la ciudad buscan trabajos con buen sueldo, beneficios y la posibilidad de avanzar dentro de una institución pública. La organización ofrece justamente eso: puestos con seguro médico, pensión y horarios relativamente previsibles —algo valioso para quienes combinan trabajo con cuidado de hijos o parientes—, y además permite a personas con autorización laboral en Estados Unidos postularse, aunque no tengan experiencia previa como chofer. Si vives en Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens o Staten Island, y manejas con licencia CDL o estás en proceso de tramitarla, esta puede ser una oportunidad real para obtener seguridad laboral que mueve a millones de neoyorquinos cada día, incluyendo a comunidades hispanas que dependen del bus para llegar al trabajo, a la escuela o al mercado dominical en la avenida.

LA MTA BUSCA CONDUCTORES PARA DISTINTAS ZONAS DE NUEVA YORK

Actualmente, la MTA está contratando operadores de autobús para tres divisiones diferentes que prestan servicio en varios sectores de la ciudad:

Puesto Área de operación Bus Operator - MaBSTOA Manhattan y Bronx Bus Operator - MTA Bus Company Bronx, Brooklyn y Queens Bus Operator - New York City Transit Los cinco boroughs de Nueva York

Estas vacantes cubren rutas locales, exprés y servicios Select Bus Service, que cada día movilizan a cientos de miles de pasajeros, incluidas comunidades latinas que usan rutas frecuentes hacia barrios como Washington Heights, Sunset Park, Jackson Heights y el corredor de la avenida 8.

La MTA está buscando conductores para los buses de la ciudad (Foto: MTA)

¿CUÁNTO PAGA LA MTA A LOS CONDUCTORES DE AUTOBÚS?

El salario es uno de los mayores atractivos. Según la MTA, el sueldo inicial para un operador de autobús comienza en US$26.19 por hora y puede aumentar hasta US$37.42 por hora al sexto año de servicio. Algunas convocatorias, como las de MTA Bus Company, ofrecen escalas más altas.

Etapa salarial Pago por hora Salario inicial US$28.76 Salario en el sexto año US$41.09

Beneficios incluidos:

Pase de transporte gratuito o subsidiado.

Pago adicional por turnos nocturnos.

Diferenciales por trabajo durante fines de semana.

Días festivos remunerados.

Vacaciones pagadas.

Licencia por enfermedad.

Cobertura médica integral.

Plan de pensión.

Posibilidades de ascenso dentro de la agencia.

REQUISITOS PARA APLICAR

La exigencia principal está en la licencia de conducir comercial. Estos son los requisitos clave:

Licencia CDL Clase A o B válida en el estado de Nueva York, o permiso CDL válido al momento de presentar la solicitud.

Endoso para transporte de pasajeros.

Autorización para operar vehículos con frenos de aire.

Ausencia de restricciones que impidan las funciones del puesto.

Haber mantenido una licencia de conducir válida durante al menos tres años antes de la postulación.

¿LOS INMIGRANTES PUEDEN POSTULAR?

Sí. Los inmigrantes con autorización legal para trabajar en Estados Unidos pueden participar siempre que demuestren identidad y autorización laboral antes de ser contratados. Es importante:

Presentar documentos que prueben autorización de trabajo (por ejemplo, tarjeta de residente, autorización de empleo vigente).

Poder comunicarse en inglés lo suficiente para seguir normas operativas y de seguridad, aunque muchas interacciones cotidianas serán con pasajeros hispanohablantes en rutas con alta presencia latina.

¿SE NECESITA EXPERIENCIA PREVIA?

No necesariamente. Algunas convocatorias, especialmente las de MTA Bus Company, no exigen experiencia profesional previa como conductor ni un requisito educativo mínimo. Aun así:

El trabajo requiere responsabilidad: manejar vehículos grandes en calles congestionadas, interactuar con pasajeros (incluyendo familias, ancianos y estudiantes), y aplicar protocolos de seguridad en emergencias.

Tener experiencia conduciendo vehículos grandes o en transporte público y demostrar buenas referencias laborales puede aumentar tus posibilidades.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?

Los candidatos deben pasar varias etapas antes de ingresar al programa de capacitación.

Presentar la solicitud (inscripción virtual en el portal de empleos y exámenes de la MTA). Realizar las evaluaciones. Dependiendo de la convocatoria, se debe completar: examen de opción múltiple, encuesta BOSS (Bus Operator Selection Survey) o ambas. Procesamiento inicial (solicitud de preempleo, verificación de historial laboral, prueba antidrogas). Evaluación médica Capacitación

Candidatos para operador de buses durante una capacitación (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

CONVOCATORIAS ACTUALMENTE ABIERTAS

¿DÓNDE POSTULAR?

La postulación se realiza exclusivamente a través del sistema oficial de empleos de la MTA. Recomendaciones prácticas:

Verifica el número de examen correcto antes de aplicar.

Asegúrate de que tu CDL y endosos cumplen todos los requisitos.

Mantén actualizado tu correo electrónico, teléfono y dirección; la MTA usará esos medios para contactarte.

Sube documentos legibles y prepara referencias laborales claras.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA CANDIDATOS HISPANOHABLANTES EN NUEVA YORK

Si tu nivel de inglés es limitado, toma clases gratuitas o de bajo costo en programas comunitarios y centros CBO en tu barrio; mejorar el idioma ayuda en las evaluaciones y en la entrevista médica.

Si manejas por trabajo informalmente (rideshare, camiones, furgonetas), anota tu experiencia y referencias para demostrar responsabilidad al volante.

Lleva copias físicas de documentos importantes cuando asistas a citas presenciales en la MTA.

Conoce las rutas locales y puntos clave (hospitals, escuelas, mercados) del barrio donde quieres trabajar; el conocimiento local suma en la entrevista práctica.

Contacta sindicatos locales (por ejemplo, TWU Local 100) para informarte sobre contratos, beneficios y experiencia de otros conductores latinos.

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