Cuando se deja volar la imaginación en momentos libres no se trata de una pérdida de tiempo o una manera de distraernos de nuestras responsabilidades. Según los expertos en psicología , el hábito de imaginar escenarios futuros suele revelar muchos rasgos de quien lo pone en práctica, pero existen más respuestas al respecto. ¿Qué revela la ciencia? Todos los detalles podrás conocerlos en el siguiente artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que cantan mientras realizan actividades no solo lo hacen por diversión, sino que intentan liberar tensiones acumuladas

Hay personas que saben aprovechar su tiempo, ya sea leyendo un libro, realizando ejercicio o creando un plan con amistades, pero existen otras que se recuestan sobre su mueble o su cama y comienzan a soñar despiertos, imaginando distintos escenarios sobre su futuro.

Puede parecer una forma de evitar el aburrimiento, pero los profesionales en psicología han revelado lo que realmente significa tras realizar distintos estudios a lo largo del tiempo.

Existen muchas personas que están acostumbradas a imaginar despiertas en horas de la noche. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acostumbran a soñar despiertos

Los especialistas coinciden que este hábito no suele ser alarmante, pues es habitual que la persona se “pierda” en sus propios pensamientos. Este proceso se le conoce como Red Neuronal por Defecto (RND), así lo indica el psicólogo David Webb en el portal All About Psychology .

“Es como si nuestro cerebro tuviera una configuración predeterminada para empezar a imagina o reflexionar siempre que no esté ocupado con algo externo”, añadió.

El profesional en esta ciencia precisa que esta práctica otorga beneficios interesantes, pues ayuda a que el cerebro cree nuevas conexiones entre ideas; de esa manera, incentiva a la creatividad para solucionar los problemas que está presentando el individuo.

Estas personas suelen presentar una mejor motivación, ya que acostumbran a imaginar escenarios positivos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Otro punto interesante a tomar en cuenta es que estas personas suelen presentar una mejor motivación y confianza a comparación de otras, ya que, al fantasear metas futuras o imaginar resultados positivos, permite que el cerebro cree estimulaciones positivas que incentiven a concretarlas.

Webb puntualiza que la perspectiva cambia cuando el individuo sueña despierto de manera periódica. Como primer punto, se trata de una manera de liberarse del estrés de las distintas dificultades que está afrontando. Entonces, imaginar escenarios puede ser como un refugio reconfortante.

También se puede relacionar a que el sistema de atención del cerebro esté más ligado a la distracción. Los expertos en psicología denominan dicha costumbre como el Síndrome de Desconexión Cognitiva —anteriormente conocido como “ritmo cognitivo lento”.

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