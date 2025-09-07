El pasado jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo la mayor redada migratoria en lo que va del año en Estados Unidos, ya que se detuvo a 475 extranjeros trabajadores de una fábrica de baterías de Hyundai en Georgia . Si bien se trata de un elevado número de personas arrestadas, algunos hispanos tuvieron la suerte de escapar. Recientemente, una ciudadana venezolana que laboraba en la empresa relató lo que vivió en este operativo.

Por temor a nuevamente ser buscada por estas autoridades migratorias, la mujer decidió usar el nombre Selena para no revelar su verdadera identidad. En una conversación con el medio Noticias Telemundo, expresó que se encontraba en un dilema, ya que no sabía si entregarse o seguir manteniendo su libertad.

Ella cuenta que, en el momento en que apareció ICE, se ubicaba en el piso superior del edificio de la empresa. Su desesperación la llevó, junto con otros 7 compañeros, a esconderse en un ducto sin importar que sus vidas corrieran peligro.

“Éramos 8 personas ahí (escondidas en el ducto). Pasamos 12 horas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche”, dijo.

La latina quiso ocultar su identidad por temor a ser buscada por los agentes federales. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

A pesar de contar con la suficiente comida y agua para subsistir en esa cantidad de horas, Selena recuerda que se les dificultaba respirar, pero la angustia del momento hizo que se olvidaran de ese detalle. Fue así que se mantuvieron en silencio hasta que los agentes federales abandonaran el lugar.

“Lo más duro fue pensar que me iban a agarrar, que podía durar mucho tiempo presa. A mis amigos los llevaron esposados de manos y pies. Nos trataron como ladrones”, narró con lágrimas en los ojos.

Algunos intentaron escaparse, pero los agentes de ICE fueron efectivos en sus capturas. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Nuestro delito para ellos es trabajar”

Otro trabajador mexicano también escapó de la redada migratoria , pero aún siente una profunda tristeza por la drástica medida de la Administración Trump que está generando un profundo temor entre los inmigrantes que residen en este país.

Este inmigrante, quien prefirió mantenerse en el anonimato, recuerda haber caminado más de 8 horas por un bosque para no ser capturado. En esa situación, se sintió como un delincuente, aunque es consciente que no cuenta con un historial criminal desde que llegó a este país.