La formación de la megatormenta invernal Fern ha ocasionado que los habitantes del sureste de Texas estén en riesgo. Ante la inminente llegada de este fenómeno meteorológico, no basta con solo observar el cielo, también es clave comprender cómo su impacto puede modificar los planes de sus habitantes. Por esa razón, la prevención se perfila como una excelente herramienta para enfrentar las bajas temperaturas y condiciones adversas que se aproximan. A continuación, te revelaré tres datos importantes que debes conocer ahora mismo para que estés protegido tú y tu familia antes de que el frío se instale definitivamente en el Estado de la Estrella Solitaria.

Estas advertencias han sido compartidas por Lluvia Vidaña, meteoróloga de Telemundo Houston. Como primer punto, explicó que el mal tiempo se presentará inicialmente como precipitaciones desde la mañana del sábado 24 de enero.

Entre la noche del mencionado día y el domingo 25 de enero, ocurrirá una transición de lluvia helada debido a la llegada de una masa de aire ártico. Esto ocasionaría que los valores térmicos en esta zona de Texas desciendan drásticamente.

Se prevé que las temperaturas alcancen hasta los 20 °F para el sábado 24 de enero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

El segundo dato otorgado por la climatóloga Vidaña es que se puede registrar acumulaciones de hielo a causa de la lluvia helada. Se prevé una décima hasta casi tres décimas de pulgadas durante este fin de semana, especialmente en las ciudades de Huntsville, Cleveland, Humble y Brenham.

Esta condición generaría un riesgo latente para los conductores, ya que las carreteras estarían resbaladizas y podría surgir accidentes de tránsito. Además, se prevé la caída de árboles y suministro de energía.

Como punto número tres, el clima gélido se sentirá con mayor fuerza este domingo 25 de enero, según lo señalado por la experta Lluvia Vidaña. En horas de la mañana, distintas ciudades experimentarán sensaciones térmicas entre 20 y 30 °F.

La meteoróloga recomienda usar ropa abrigadora ante el panorama gélido que se presentará este fin de semana. (Crédito: Ting Shen / AFP) / TING SHEN

Aunque en la tarde del día mencionado se registraría un ligero repunte de los termómetros en el sureste de Texas, la tendencia fría regresará en horas de la noche y en la madrugada del lunes 26 de enero, con temperaturas por debajo del punto de congelación.

“No olvides proteger plantas, mascotas, tuberías y por supuesto también a ti si tienes que salir de casa”, son las palabras de la meteoróloga citada.

