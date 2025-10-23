Jennifer, una adolescente de 17 años, sintió un profundo dolor al visualizar cómo agentes federales de inmigración arrestaron a su madre el pasado 16 de octubre por ser una inmigrante hispana. Ha sido una dura realidad que ha tenido que enfrentar desde aquel día, pues perdió a la única persona que le brindaba compañía en Estados Unidos.

En sus declaraciones a Univision Chicago, la menor de edad precisó que se dirigieron a una tienda cercana a su domicilio para comprar ciertos alimentos. Es importante mencionarte que ambas no salían de su hogar por temor a las redadas migratorias .

Si bien tuvieron la intención de efectuar sus compras de manera rápida, inesperadamente, una camioneta se estacionó delante de ellas y descendieron distintos agentes de ICE. En ese momento, supieron que podrían ser separadas.

Jennifer nunca imaginó que los agentes de ICE aparecerían cuando iban a realizar compras. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“Nos acorralaron. Nos pidieron nuestra identificación. Yo mostré mi pasaporte, pero como mi mamá es ilegal en este país, me dijeron que se la iban a llevar”, dijo al medio citado.

A pesar de que hizo lo posible para evitar que su progenitora fuera detenida por las autoridades de ICE, no tuvo éxito. Ahora, se encuentra sola, sin la compañía de otro familiar.

“Yo en ese momento sentí que el mundo se me vino encima porque es la única persona que tengo (en Estados Unidos). Sí estoy estudiando, pero no sé si pueda con los gastos y seguir con mis estudios”, añadió la adolescente.

Jennifer y su madre vivían en Estados Unidos desde hace dos años. La adolescente se encontraba estudiando. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“Nunca pensamos que nos iba a tocar”

Si bien la adolescente tuvo conocimientos de los constantes arrestos hacia inmigrantes que no contaban con documentación legal, nunca imaginó que su madre formaría parte la extensa lista de aquellos extranjeros que permanecen bajo custodia de ICE.

La propia Jennifer afirma que no puede seguir este camino por su propia cuenta, pues no posee la suficiente experiencia para afrontar esta nueva realidad sin su madre, quien podría ser deportada a su país de origen.