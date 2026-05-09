Si eres un usuario habitual del ferry en Nueva York o Nueva Jersey , tienes que enterarte del cambio inminente que implementará este transporte desde el lunes 11 de mayo. NY Waterway confirmó que se incrementará el costo de sus viajes; se trata de una medida que impactará la rutina de miles de pasajeros que necesitan de este servicio para cruzar el río Hudson. ¿Por qué se realiza este ajuste en las tarifas? Si quieres conocer la realidad de esta decisión, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Esta empresa de ferris suele ser clave para el traslado de personas entre distintas ciudades de Nueva Jersey y Manhattan (Nueva York), ya que les permite acudir a sus puestos laborales en el menor tiempo posible; también ofrece servicios de turismo.

De acuerdo con una información otorgada por la app Transit , el ferri de NY Waterway opera más de 20 rutas y brinda atención en cerca de 16 muelles dentro de la zona metropolitana de Nueva York .

Entonces, se trata de un servicio de transporte confiable y de buena reputación por parte de los usuarios; sin embargo, la perspectiva puede cambiar ante este anuncio de incremento de tarifas, pero la medida tiene una razón en específica.

Las personas usan estos ferris para acudir a sus centros de labores; también brindan servicios de turismo. (Crédito: Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / CINDY ORD

Nuevas tarifas por incremento del precio de combustible

Según el medio NBC New York , la decisión de subir los precios de este servicio responde al alza en los combustibles debido a los conflictos existentes en el Medio Oriente . Se trata de un fenómeno que impacta actualmente al transporte en todo el mundo.

“Al igual que la mayoría de los proveedores de transporte, nos enfrentamos a un aumento drástico en los costos del combustible debido a acontecimientos mundiales ajenos a nuestro control. Sabemos que cualquier cambio en las tarifas afecta a nuestros clientes”, declaró un portavoz de NY Waterway al medio citado.

Las tarifas de los servicios de los ferris de NY Waterway subirán un 5,5% desde el lunes 11 de mayo. (Crédito: KENA BETANCUR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / KENA BETANCUR

Por consecuente, desde el lunes 11 de mayo, las tarifas de este servicio de ferris incluirán recargo temporal por combustible, lo que representará un incremento promedio del 5,5% en las tarifas que ofrecen.

Mediante un comunicado en su sitio oficial, NY Waterway puntualizó que informará oportunamente cuando se haya determinado el final de esta etapa de ajustes temporales.

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