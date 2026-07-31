Carolina del norte se prepara para modernizar el trámite de registro vehicular con la implementación de un nuevo sistema oficial. Este cambio pretende agilizar el proceso y adaptar los servicios a los conductores del estado. Si cuentas con un coche en esta jurisdicción, te invito a leer este artículo informativo con el propósito de que conozcas las modificaciones que se implementarán y desde qué fecha será factible.

Según información de N+ Univision , el nuevo cambio consiste en convertir un sistema digitalizado. Por lo tanto, el estado de Carolina del Norte eliminará el sticker anual en las placas y las tarjetas físicas de registro que ostentan los conductores.

Los voceros oficiales señalaron que esta nueva propuesta tiene como objetivo agilizar las gestiones administrativas, disminuir el uso de papel y brindar a los automovilistas revisen sus datos de una manera directa y sencilla .

De esta manera, el estado en mención se une a Pensilvania, Idaho, Connecticut y Nueva Jersey que modernizaron su sistema de registro vehicular.

Actualmente, las placas de los autos registrados en Carolina del Norte cuentan con una pegatina. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini | Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo funciona y desde qué fecha se implementará este nuevo sistema de registro vehicular en Carolina del Norte

Desde el 1 de octubre del 2026, los conductores de Carolina del Norte tendrán la posibilidad de acceder a este nuevo sistema digitalizado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Es decir, ya no recibirán automáticamente la tarjeta física.

Entonces, ¿qué ocurrirá con aquellos propietarios de vehículos que realicen los trámites correspondientes antes de la fecha indicada? Las autoridades resaltaron que seguirán recibiendo la calcomanía y el documento físico hasta el 30 de septiembre del presente año.

También añadieron que esta medida no altera el proceso de tramitación para la renovación de la matrícula vehicular como para la inscripción de un auto nuevo.

Desde el 1 de octubre estará disponible este nuevo sistema de registro vehicular en Carolina del Norte. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo registrar un vehículo en Carolina del Norte

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT, por sus siglas en inglés) resalta que son cuatro pasos fundamentales:

Obtener la licencia de conducir en Carolina del Norte.

Presentar la documentación requerida según el proceso de matriculación.

Realizar el pago de cuotas de titulación y matrícula de un vehículo.

Contar un comprobante de seguro de responsabilidad civil.

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