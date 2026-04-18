Recientemente, una localidad conocida de Nueva York ha implementado una estricta normativa que afectaría a un transeúnte que se desplace por cualquier espacio público. Esta medida señala que toda persona que deje comida en estos lugares enfrentará severas multas; el propósito es mejorar los hábitos de convivencia de los residentes. En esta nota te brindaré de qué ciudad se trata y más detalles sobre esta nueva regla que podría ser implementada en otras partes de EE.UU.

La iniciativa pretende erradicar los malos hábitos de ciertas personas que visitan los espacios públicos, tales como parques o plazas, y se animan a ingerir ciertos alimentos. Aunque te parezca sorprendente, dicha práctica puede ser dañina para tu salud.

Esta problemática se ha registrado en la ciudad de Webb y sus respectivas autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Entonces, el código municipal determina que este comportamiento está rotundamente prohibido en esta área y se penalizará con sanciones económicas.

La ciudad de Webb implementó esta nueva normativa para mantener los espacios públicos libres de residuos alimenticios. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

No solo estos espacios estarán sucios; también ocasionaría la presencia de animales silvestres que buscarán alimentarse de estos residuos , los cuales representan un peligro si entran en contacto con los seres humanos.

Son altas las probabilidades de que estos seres vivos presenten conductas agresivas y enfrentamientos con las personas. Entonces, esto deriva a la intervención de las autoridades y, en caso más rigurosos, en el sacrificio de estos animales.

Las autoridades alertaron que los residuos alimenticios en espacios públicos atrae a animales silvestres. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

A cuánto asciende las multas por dejar residuos alimenticios en espacios públicos de Nueva York

En el hipotético caso de que no acates esta nueva normativa, estás expuesto a recibir multas que oscilarían entre $1,000 y $1,500. Se trata de un monto inicial, pues éste puede incrementarse con los costos judiciales asociados.

Debes comprender que cada jornada de incumplimiento constituye a una falta independiente; es decir, estarás acumulando diversas penalizaciones por un mismo hecho y elevando la sanción total a pagar.

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