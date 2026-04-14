El alcalde Zohran Mamdani presentó su primer proyecto de supermercado público en la ciudad de Nueva York, una iniciativa que ya genera debate. La tienda se construirá desde cero en el histórico mercado La Marqueta y tendrá un costo estimado de 30 millones de dólares. El nuevo establecimiento será operado por una empresa aún no seleccionada que no pagará alquiler ni impuestos.

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Según el plan, este modelo permitiría reducir costos y trasladar esos ahorros a los consumidores, en medio del alto precio de los alimentos en la Gran Manzana.

Mamdani dio a conocer esta propuesta durante la celebración de sus primeros 100 días de gestión; sin embargo, algunos comerciantes cercanos cuestionan si el proyecto será realmente eficiente, considerando la elevada inversión inicial.

El proyecto busca ofrecer alimentos más baratos mediante subsidios y beneficios al operador. (Foto referencial: Freepik)

“¿Cómo pueden manejar algo así? ¿Un supermercado pequeño?”, dijo Shaher, propietario y administrador de Healthy Choice, ubicado cerca de La Marqueta, en conversación con el New York Post.

Especialistas también pusieron en duda el costo del proyecto. Adam Lehodey, experto del Manhattan Institute, señaló que construir un supermercado de tamaño promedio debería costar cerca de 15 millones de dólares, incluso con los altos costos laborales de la ciudad.

“Treinta millones de dólares por una sola tienda es excepcionalmente alto, considerando que el precio del terreno representa una parte importante del costo total y que la ciudad ha anunciado que no cobrará alquiler”, afirmó.

Comerciantes locales y expertos dudan de su viabilidad y temen un impacto en negocios privados. (Foto referencial: Freepik)

El plan forma parte de una inversión mayor que contempla 70 millones de dólares de fondos públicos para construir cinco supermercados municipales.

Aunque el de La Marqueta sería el primero, las autoridades indicaron que otras ubicaciones podrían abrir antes, con el objetivo de tener todos operativos antes de 2029.

La propuesta generó críticas, especialmente de empresarios que temen que estos mercados afecten a los negocios privados. Algunos expertos también recuerdan casos en otras ciudades donde iniciativas similares no lograron sostenerse en el tiempo.

La iniciativa forma parte del plan de Mamdani más amplio para abrir cinco tiendas municipales antes de 2029. (Foto: AFP)

Pese a las dudas, Mamdani defiende el proyecto y lo vincula con el legado del exalcalde Fiorello La Guardia, quien promovió mercados accesibles para trabajadores en el siglo pasado.

“Continuaremos con su legado”, afirmó Mamdani.“Estamos construyendo una tienda completamente nueva en un terreno de la ciudad que actualmente está vacío en East Harlem, un vecindario donde casi el 40% de los hogares recibió asistencia pública o SNAP el año pasado.”

Mientras tanto, algunos residentes valoran la iniciativa debido a la falta de opciones de alimentos frescos en la zona, aunque comerciantes locales siguen preocupados por el posible impacto en sus ventas.

El plan de Zohran Mamdani para reducir costos en Nueva York

El plan del alcalde Zohran Mamdani para reducir costos en Nueva York combina recortes en el gasto público con medidas para abaratar el costo de vida, especialmente en alimentos y servicios básicos.

En primer lugar, su estrategia incluye un ajuste interno del presupuesto municipal. Según La Nación, Mamdani pidió a las agencias de la ciudad encontrar hasta 1.700 millones de dólares en ahorros mediante la reducción de contratos externos, menor uso de consultoras y un control más estricto del gasto administrativo. También busca renegociar compras y revisar beneficios fiscales para evitar gastos innecesarios sin afectar servicios esenciales.

Además de la creación de supermercados públicos sin alquiler ni impuestos, su agenda incluye propuestas como congelar alquileres, facilitar vivienda asequible y mejorar el acceso al transporte, con iniciativas como buses gratuitos.

Su plan busca combinar eficiencia del gasto público con intervención directa en sectores clave como alimentos, vivienda y transporte. La idea es que el ahorro del gobierno y los subsidios se traduzcan en precios más bajos para los residentes, aunque expertos advierten que su implementación podría enfrentar desafíos financieros a largo plazo.

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