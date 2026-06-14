Como parte de un acto benéfico, distintas organizaciones repartirán alimentos gratis a cualquier persona que resida en el estado de Illinois. Los interesados podrán acceder a productos perecibles y no perecibles sin gastar un dólar. En caso estés interesado o pretendes pasar esta información a un conocido tuyo que necesita de esta ayuda, accede a esta nota para que conozcas todos los detalles al respecto.
Se trata de una ayuda dirigida especialmente para los habitantes del estado que están pasando por una situación económica complicada, aunque cualquier interesado puede acercarse a los distintos puntos de entrega.
En este tipo de ayudas, las familias pueden recibir distintos productos, tales como granos, cereales, legumbres, proteínas, lácteos, frutas, verduras, entre otros; dependerá de la disponibilidad de cada despensa.
Para la jornada mencionada, Northern Illinois Food Bank distribuirá estos recursos a cientos de despensas para que faciliten su entrega y así los habitantes de la región disfruten de distintos platos de comida en sus mesas por varios días.
Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Illinois del 15 al 18 de junio
- Lunes 15 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|St Stanislaus Kostka
|1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 60642
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 16 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
- Miércoles 17 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington,IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
- Jueves 18 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St., Chicago, IL 60611
|9:30 a 11:30 a.m.
¿Las despensas detalladas en la lista están lejos de tu hogar? No tienes por qué preocuparte, ya que el sitio web de Northern Illinois Food Bank te brinda las opciones más cercanas a ti. Tan solo bastará que introduzcas tu dirección domiciliaria o código postal.
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