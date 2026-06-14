Sólo deberás demostrar que eres habitante de alguna ciudad de Illinois. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Sólo deberás demostrar que eres habitante de alguna ciudad de Illinois. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Como parte de un acto benéfico, distintas organizaciones repartirán a cualquier persona que resida en el estado de Illinois. Los interesados podrán acceder a productos perecibles y no perecibles sin gastar un dólar. En caso estés interesado o pretendes pasar esta información a un conocido tuyo que necesita de esta ayuda, accede a esta nota para que conozcas todos los detalles al respecto.

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Se trata de una ayuda dirigida especialmente para los habitantes del estado que están pasando por una situación económica complicada, aunque cualquier interesado puede acercarse a los distintos puntos de entrega.

En este tipo de ayudas, las familias pueden recibir distintos productos, tales como granos, cereales, legumbres, proteínas, lácteos, frutas, verduras, entre otros; dependerá de la disponibilidad de cada despensa.

Para la jornada mencionada, Northern Illinois Food Bank distribuirá estos recursos a cientos de despensas para que faciliten su entrega y así los habitantes de la región disfruten de distintos platos de comida en sus mesas por varios días.

Los productos que entregan los bancos de alimentos son nutritivos y pueden durar por varios días. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los productos que entregan los bancos de alimentos son nutritivos y pueden durar por varios días. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horarios y lugares de entrega de alimentos gratis en Illinois del 15 al 18 de junio

  • Lunes 15 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
St Stanislaus Kostka1351 W Evergreen Ave., Chicago, IL 6064211:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Martes 16 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
  • Miércoles 17 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington,IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
  • Jueves 18 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Chicago Lights126 E Chestnut St., Chicago, IL 606119:30 a 11:30 a.m.
Muchas personas resultarán beneficiadas con esta iniciativa de los bancos de alimentos de Illinois. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Muchas personas resultarán beneficiadas con esta iniciativa de los bancos de alimentos de Illinois. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Las despensas detalladas en la lista están lejos de tu hogar? No tienes por qué preocuparte, ya que el te brinda las opciones más cercanas a ti. Tan solo bastará que introduzcas tu dirección domiciliaria o código postal.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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