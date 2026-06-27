Los residentes de Texas podrán recibir alimentos gratis para este nuevo inicio de semana. Distintas organizaciones benéficas confirmaron que entregarán recursos nutritivos del 29 de junio hasta el 2 de julio en distintos puntos del estado. En caso estés interesado o conoces a una persona que realmente necesita de esta ayuda, sigue leyendo esta nota para que sepas los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.
Muchas familias que radican en el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ deben estirar sus ingresos económicos cada mes para mantener una vida estable; sin embargo, están dispuestos a aceptar cualquier tipo de ayuda con el propósito de ahorrar.
Es así que cientos de despensas se unen a esta causa para repartir productos nutritivos, tales como frutas, verduras, alimentos enlatados, pollo, carnes, entre otras opciones saludables.
En las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, South Texas Food Bank y otros bancos de alimentos trabajarán en conjunto con comunidades e iglesias para que esta ayuda llegue a las familias que residen en el estado.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 29 de junio al 2 de julio
- Lunes 29 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
- Martes 30 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
- Miércoles 1 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
- Jueves 2 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|7:30 a.m. a 5 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
¿No encontraste alguna despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte, ya que los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank pueden ayudarte. Tan solo debes ingresar tu dirección, código postal o ciudad para que cada sistema te arroje los resultados que esperas.
Lo ideal sería que acudas antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren filas en estos centros de distribución; también es opcional que lleves alguna identificación que demuestre que resides en algún condado de Texas.
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