Una iniciativa que pretende aliviar la carga económica de decenas de familias texanas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Una iniciativa que pretende aliviar la carga económica de decenas de familias texanas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Las organizaciones comunitarias de confirmaron que, desde el 26 hasta el 28 de junio, cientas de despensas repartirán para el beneficio de los habitantes. El propósito es que las familias puedan disfrutar de recursos nutritivos en sus mesas sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer horarios, despensas disponibles y otros detalles, te invito a leer la siguiente nota.

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La iniciativa pretende aliviar la carga económica de decenas de familias que residen en los distintos condados del ‘Estado de la Estrella Solitaria’. Cualquier interesado podrá obtener alimentos gratuitos que le pueden durar varios días.

Para las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, South Texas Food Bank, entre otros trabajarán en conjunto con decenas de despensas para que esta ayuda sea una realidad.

Se espera que estos puntos de distribución repartan alimentos perecibles y no perecibles, tales como cereales, pastas, frutas, verduras, pollos, pescados,legumbres, productos envasados y más, pero eso sí, dependerá de la disponibilidad.

Este beneficio está otorgado para todos los habitantes del estado de Texas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Este beneficio está otorgado para todos los habitantes del estado de Texas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 26 al 28 de junio

  • Viernes 26 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224 9 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Dallas5302 Harry Hines Blvd, Dallas, TX 75235 8:30 a 10 a.m.
Salvation Army Pleasant Grove/ Bethany Baptist Church7300 Bruton Rd., Dallas, TX 752179 a.m. a 6 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
United - Polytechnic Center3100 Avenue I Ste 122, Fort Worth, TX 761059 a.m. a 12 p.m.
  • Sábado 27 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Vision For Families4600 Solar Ln Apt 2203, Dallas, TX 7512611 a.m. a 4 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Micah 62203 San Antonio St., Austin, TX 787059:30 a 11 a.m.
Mercy Culture2000 E. Loop 820, Fort Worth, TX 7611210 a.m. a 3 p.m.
  • Domingo 28 de junio
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
The Beacon1212 Prairie St, Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Trinity Center304 East 7th Street, Austin, TX 787013:30 a 4:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
DWC Gratitude House1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.01 a 4 p.m.
Disciples of the Lord404 Holy Way, Boys Ranch, TX 79010.07 a.m. a 7 p.m.
Ten en cuenta que la entrega de estos productos dependerá de la disponibilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Ten en cuenta que la entrega de estos productos dependerá de la disponibilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar, puedes ingresar a los sitios web de , , . Cada banco de alimentos te revelará las opciones disponibles tan solo insertando tu dirección, código postal o ciudad.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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