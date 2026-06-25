Las organizaciones comunitarias de Texas confirmaron que, desde el 26 hasta el 28 de junio, cientas de despensas repartirán alimentos gratis para el beneficio de los habitantes. El propósito es que las familias puedan disfrutar de recursos nutritivos en sus mesas sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer horarios, despensas disponibles y otros detalles, te invito a leer la siguiente nota.
La iniciativa pretende aliviar la carga económica de decenas de familias que residen en los distintos condados del ‘Estado de la Estrella Solitaria’. Cualquier interesado podrá obtener alimentos gratuitos que le pueden durar varios días.
Para las fechas señaladas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, South Texas Food Bank, entre otros trabajarán en conjunto con decenas de despensas para que esta ayuda sea una realidad.
Se espera que estos puntos de distribución repartan alimentos perecibles y no perecibles, tales como cereales, pastas, frutas, verduras, pollos, pescados,legumbres, productos envasados y más, pero eso sí, dependerá de la disponibilidad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 26 al 28 de junio
- Viernes 26 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd, Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Dallas
|5302 Harry Hines Blvd, Dallas, TX 75235
|8:30 a 10 a.m.
|Salvation Army Pleasant Grove/ Bethany Baptist Church
|7300 Bruton Rd., Dallas, TX 75217
|9 a.m. a 6 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|United - Polytechnic Center
|3100 Avenue I Ste 122, Fort Worth, TX 76105
|9 a.m. a 12 p.m.
- Sábado 27 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Vision For Families
|4600 Solar Ln Apt 2203, Dallas, TX 75126
|11 a.m. a 4 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Micah 6
|2203 San Antonio St., Austin, TX 78705
|9:30 a 11 a.m.
|Mercy Culture
|2000 E. Loop 820, Fort Worth, TX 76112
|10 a.m. a 3 p.m.
- Domingo 28 de junio
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St, Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Trinity Center
|304 East 7th Street, Austin, TX 78701
|3:30 a 4:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|DWC Gratitude House
|1101 S Jackson, Amarillo, TX 79101.0
|1 a 4 p.m.
|Disciples of the Lord
|404 Holy Way, Boys Ranch, TX 79010.0
|7 a.m. a 7 p.m.
En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar, puedes ingresar a los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank, South Texas Food Bank. Cada banco de alimentos te revelará las opciones disponibles tan solo insertando tu dirección, código postal o ciudad.
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