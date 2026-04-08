El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido como USCIS por sus siglas en inglés está en constante transformación y desde abril de 2026 se han implementado nuevas reglas y órdenes ejecutivas que harán más difícil el camino para muchos solicitantes de asilo. En días en los que se sabe que muchos de estos casos se están volviendo a reactivar tras quedarse congelados desde finales de 2025 y que algunos seguirán en pausa si forman parte de la lista de 39 países que componen el grupo con restricciones, es importante que todo solicitante que ya presentó sus papeles o que está por iniciar el proceso conozca que la agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió su forma de atención al público, y eso ha generado dudas entre miles de inmigrantes, solicitantes de beneficios y familias que dependen de sus servicios. Aquí te explico al detalle lo que ya no se permite y cómo acceder correctamente a ellos ya que no existe más la asistencia sin previa cita y las consultas presenciales directas, dando paso a la era totalmente digital donde todo se gestiona primordialmente en línea o vía telefónica autorizada, por lo que necesitas tener una cuenta para gestionar, pagar y verificar el estatus del caso, reduciendo retrasos. El objetivo es ordenar la demanda, reducir confusiones y acelerar la gestión de trámites.

Lo que ya NO se permite en USCIS

Asistencia sin cita previa.

Consultas presenciales.

Es decir, ya no debes esperar atención sin cita ni presentarte en las oficinas de USCIS para pedir información general, salvo en los casos expresamente autorizados. Presentarse en persona sin una cita previa, sin notificación de la agencia o sin una razón válida puede terminar en una negativa de atención. También se desaconseja confiar en intermediarios o supuestos gestores que prometen acceso rápido fuera del sistema oficial.

El cambio de USCIS desde abril 2026

Ahora todo se gestiona:

A través de la cuenta en línea de USCIS.

Por contacto telefónico autorizado.

Si una persona necesita una cita presencial, debe asegurarse de que la solicitud sea válida y esté autorizada por USCIS, por ejemplo, para ciertos trámites, biometría, entrevistas o servicios específicos. En esos casos, la agencia indica fecha, hora y lugar. Ir sin esa confirmación puede hacer perder tiempo y complicar el proceso.

Ya no se permite la asistencia sin cita previa ni consultas presenciales directas en las oficinas de USCIS.(Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

Cómo acceder correctamente a los servicios de USCIS

PASO 1: Usa las herramientas en línea oficiales visitando uscis.gov/es/herramientas. Aquí podrás:

Verificar el estatus de tu caso (uscis.gov/casestatus)

Cambiar tu dirección (uscis.gov/es/cambiodireccion)

Consulta en línea (en inglés) (egov.uscis.gov/e-request)

Recibir actualizaciones automáticas (myaccount.uscis.gov)

Hablar con Emma (Asistente virtual)

Explorar opciones de inmigración

PASO 2: Contacto telefónico

Si has visitado el sitio web de USCIS y no puedes encontrar la información que necesitas, llama al Centro Contacto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos:

El número de contacto es: 800-375-5283

Personas con problemas auditivos puedes ingresar a uscis.gov/es/cambioirebba

PASO 3: Cita presencial

Si necesitas un servicio que solo se podrá proporcionar en persona, puedes solicitar una cita a través del Chat con Emma: uscis.gov/es/Emma

Ahora todo se gestiona principalmente a través de la cuenta en línea y por contacto telefónico autorizado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

Como serán los pagos en USCIS

Además, es importante conocer que los pagos también serán electrónicos, incentivando el uso de métodos electrónicos, ya que cheques/giros postales generan demoras.

Ante este nuevo panorama, lo más importante es revisar con frecuencia la información oficial de USCIS antes de acercarse a una oficina. También conviene crear una cuenta en línea, guardar recibos y notificaciones, y responder a tiempo cualquier solicitud de evidencia. Si el caso es complejo, lo recomendable es buscar asesoría legal confiable, no promesas de “atención rápida” fuera del sistema.

Si bien este cambio exige más organización, también puede evitar filas innecesarias, viajes perdidos y errores en trámites migratorios.

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