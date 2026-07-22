Si planeas viajar por carretera en Florida, conocer cómo funcionan los peajes puede ayudarte a evitar gastos inesperados. En el estado, la mayoría de las autopistas utilizan sistemas electrónicos que permiten pasar sin detenerse en una cabina, por lo que es importante saber cómo se registran los cobros, qué opciones existen y qué ocurre si no pagas. Los visitantes que alquilan un vehículo deben prestar especial atención, ya que las compañías de renta suelen gestionar los peajes mediante sistemas como SunPass, E-PASS o Toll-by-Plate, pero pueden agregar cargos administrativos adicionales.

¿Cómo funcionan los peajes en Florida?

Los peajes en Florida funcionan principalmente de manera electrónica. En muchas autopistas ya no existen las tradicionales cabinas con empleados donde el conductor puede detenerse para pagar en efectivo.

Al circular por una vía con peaje, el sistema registra automáticamente el paso del vehículo mediante un dispositivo electrónico o una cámara que captura la matrícula.

Los principales sistemas utilizados son:

Sistema ¿Cómo funciona? SunPass Es el sistema de peaje más utilizado en Florida. Permite realizar pagos mediante un transpondedor instalado en el vehículo. E-PASS Otro sistema electrónico aceptado en gran parte de las autopistas del estado. Toll-by-Plate Las cámaras leen la matrícula del vehículo y el cobro se procesa posteriormente.

Por esta razón, si un conductor espera encontrar una cabina para pagar en efectivo, probablemente no la encuentre en muchas rutas.

Conocer los peajes en Florida ayuda a evitar multas y cargos adicionales durante un viaje en auto. | Crédito: Flickr / formulanone

¿Cuánto cuestan los peajes en Florida?

El costo de los peajes en Florida depende de varios factores, como la autopista utilizada, la distancia recorrida, el tipo de vehículo y el sistema de pago elegido.

No existe una tarifa única para todo el estado. Algunos trayectos pueden costar solo unos pocos dólares, mientras que recorridos más largos pueden acumular varios cobros.

En el caso de los vehículos alquilados, el precio final puede ser diferente porque algunas empresas agregan cargos por administración del servicio de peajes.

¿Qué pasa con los peajes si alquilas un auto?

La mayoría de las compañías de alquiler de vehículos cuentan con algún sistema para gestionar los peajes.

El proceso suele funcionar así:

Registro del paso: las cámaras capturan la matrícula o el vehículo utiliza un transpondedor. Cobro del peaje: la compañía de alquiler procesa el importe correspondiente. Cargos adicionales: algunas empresas agregan una tarifa administrativa por gestionar el pago.

Estos cargos pueden aparecer durante el viaje o incluso semanas después de haber entregado el vehículo.

Por eso, antes de retirar el auto es recomendable consultar cómo funciona el sistema de peajes incluido en el contrato.

Antes de alquilar un vehículo, revisa cómo se cobran los peajes en Florida para evitar gastos inesperados. | Crédito: Flickr / Florida Turnpike

¿Conviene contratar un pase de peajes?

La conveniencia de contratar un pase depende del tipo de viaje y del uso que se le dará al vehículo. Puede ser una buena opción si:

Vas a recorrer varias zonas de Florida.

Planeas visitar parques, outlets, playas o ciudades cercanas.

Usarás autopistas con peajes con frecuencia.

Puede no ser necesario si:

Solo tendrás el vehículo uno o dos días.

Harás recorridos cortos.

No planeas utilizar muchas carreteras con peaje.

Cada compañía de alquiler maneja sus propias condiciones: algunas cobran por cada uso, otras aplican una tarifa diaria y algunas ofrecen pases ilimitados.

¿Qué ocurre si no pagas un peaje en Florida?

No pagar un peaje puede generar gastos adicionales y problemas posteriores, incluso después de terminar el viaje. Entre las consecuencias pueden estar:

Consecuencia Qué puede ocurrir Multas Puedes recibir sanciones por peajes pendientes de pago. Cargos administrativos Se pueden sumar tarifas por procesamiento o gestión. Cobros posteriores La empresa puede cargar el monto a la tarjeta registrada semanas después. Notificaciones Los avisos pueden llegar incluso cuando ya regresaste a tu país.

Ignorar un peaje pendiente puede hacer que el costo final sea mucho mayor que el importe original.

Preguntas que debes hacer antes de retirar un auto

Para evitar multas y cargos inesperados, es recomendable hacer estas preguntas a la compañía de alquiler:

¿El vehículo tiene SunPass o algún transpondedor activo?

¿Cómo cobran los peajes: por uso, por día o mediante otro sistema?

¿Existe algún cargo administrativo adicional?

¿Hay un pase ilimitado de peajes disponible?

Una consulta de pocos minutos puede ayudarte a elegir la opción más conveniente y evitar gastos sorpresa durante o después de tu viaje por Florida.

Recomendaciones para evitar multas en los peajes de Florida

Revisa las condiciones del contrato de alquiler antes de firmar.

Pregunta por el sistema de cobro de peajes antes de salir del estacionamiento.

Guarda los comprobantes y revisa los cargos de tu tarjeta después del viaje.

Planifica tu ruta para conocer qué autopistas tienen peajes.

Conocer cómo funcionan los peajes en Florida permite viajar con mayor tranquilidad y evitar cobros inesperados que pueden afectar el presupuesto de tus vacaciones.

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