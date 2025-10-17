El Gobierno liderado por Donald Trump continúa imponiendo nuevas tarifas migratorias y multas fronterizas para quienes intenten ingresar sin autorización. Junto con el pago de 1.000 dólares para quienes soliciten o sean beneficiarios de la residencia temporal o ‘parole’ humanitario, una nueva sanción se dio a conocer, ahora destinada a ciertos inmigrantes quienes deberán pagar una multa de 5.000 dólares al llegar al país, ¿a quiénes aplica? Aquí te cuento los detalles que se conocen hasta el momento.

La noticia se dio a conocer este 15 de octubre mediante un video difundido en la cuenta oficial de X de la Embajada de México en Estados Unidos. Bajo la etiqueta de “mensaje importante”, miles de personas se enteraron de esta penalidad como parte de las medidas de la Administración Trump para disuadir la migración irregular, que se suma a la criticadas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

La multa se impondrá al momento del arresto al inmigrante. (Foto: akinbostanci / iStock) / akinbostanci

Multa de 5.000 dólares para estos inmigrantes

“¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos enfrentarás graves consecuencias”, afirma David Arizmendi, portavoz de la misión diplomática, en un mensaje acompañado por la etiqueta #NiLoIntentes.

De esta manera, Washington impondrá una multa de 5.000 dólares a quienes entren de forma irregular a su nación y que sean mayores de 14 años. El pago se determinará al momento del arresto y el monto puede aumentar según lo que dictamine el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“Respeten la ley, si cruza ilegalmente a Estados Unidos, enfrentará graves consecuencias”, afirmó David Arizmendi. (Foto: Stadtratte / iStock) / Stadtratte

En el video no se especifica cuándo entrará en vigor la nueva norma, pero el anuncio se da en momentos en los que los cruces irregulares a través de la frontera entre Estados Unidos y México han alcanzado bajos históricos. Esto a raíz de las políticas de inmigración y seguridad en todo el país iniciadas por Donald Trump desde que asumió el poder el 20 de enero.

🚨¡RESPETA LA LEY! 🚨

Si cruzas ilegalmente a 🇺🇸 enfrentarás graves consecuencias. #NiLoIntentes pic.twitter.com/LZTfTn07Yg — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 15, 2025

En otra publicación en la cuenta oficial de Embajada de México en Estados Unidos también se insta a los inmigrantes a no cruzar de forma ilegal. “No le creas a los polleros y coyotes, quieren hacerte creer que sus viajes son seguros, ¡NO LO SON!. No podrás cruzar. La frontera es más segura que nunca”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!