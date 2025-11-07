No todas las oficinas de la Administración del Seguro Social están 100% operativas debido al cierre del gobierno (Foto: Google Maps)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Desde hace algún tiempo, (SSA) y sus oficinas físicas han entrado en una situación confusa y me ha parecido importante contarte la coyuntura para que puedas tomar decisiones informadas. Sabemos que la entidad es una pieza clave para millones de personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad o del ingreso suplementario (SSI). Y aunque los pagos se mantienen, .

Sé bien lo estresante que es para alguien depender de un servicio presencial y llegar para encontrarse con que la oficina está cerrada o solo atienden por cita. Por eso, quiero que tengas claro qué oficinas están temporalmente suspendidas o solo atienden por teléfono con la finalidad de que puedas planificar y evitar sorpresas.

Será importante revisar cuáles son las oficinas de la SSA que permanecen abiertas (Foto: Freepik)
OFICINAS DE LA SSA CON SERVICIO PRESENCIAL SUSPENDIDO O MODIFICADO

Estado / Territorio Oficina Modificación del servicio
CaliforniaRiverside (ZIP 92503)Cerrada temporalmente al público.
CaliforniaMoreno Valley (ZIP 92553)Cerrada temporalmente al público.
DelawareWilmington (ZIP 19720)Solo atención telefónica el viernes 7 de noviembre de 2025; sin servicio presencial.
IowaDecorah (ZIP 52101)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; no servicio presencial.
MarylandElkton (ZIP 21921)Solo atención telefónica el viernes 7 de noviembre de 2025; sin servicio presencial
MichiganDetroit College Park (ZIP 48235)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial
MichiganIronwood (ZIP 49938)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
MontanaHavre (ZIP 59501)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial
NevadaElko (ZIP 89801)Cerrada del miércoles 5 de noviembre de 2025 al viernes 7 de noviembre de 2025; atención por teléfono disponible.
Nueva JerseyBridgewater (ZIP 08807)Suspendido el servicio presencial el viernes 7 de noviembre de 2025 (hasta las 3:00 p. m.); asistencia telefónica hasta las 4:00 p. m.
Nueva YorkCorning (ZIP 14830)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
Nuevo MéxicoRoswell (ZIP 88201-9903)Suspendido el servicio presencial el viernes 7 de noviembre de 2025 (hasta las 3:30 p. m.); asistencia telefónica hasta las 4:00 p. m.
PensilvaniaSharon (ZIP 16148)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
PensilvaniaBloomsburg (ZIP 17815)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
Virginia Occidente (West Virginia)Logan (ZIP 25601)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
WyomingCody (ZIP 82414)Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS CIERRES O CAMBIOS PARA TI?

Si estás esperando acudir en persona a una oficina de la SSA, estos cierres temporales pueden generarte varios inconvenientes:

  • Es posible que debas programar una cita por adelantado o que simplemente no puedan atenderte en persona ese día.
  • Si el trámite que vas a realizar es urgente (por ejemplo, actualización de depósito, solicitud de beneficios de emergencia), tendrías que moverte a otra oficina que esté operando normalmente o usar el teléfono/online. La SSA sugiere que visites su sitio web () o llames al número nacional 1-800-772-1213 para orientación.
  • Estas modificaciones pueden aumentar los tiempos de espera, generar frustración y afectar especialmente a personas mayores o con discapacidad que dependen de la atención presencial o necesitan asistencia personalizada.
Algunos trámites del Seguro Social no se pueden realizar debido al cierre del gobierno federal (Foto: AFP)
Algunos trámites del Seguro Social no se pueden realizar debido al cierre del gobierno federal (Foto: AFP)

¿POR QUÉ OCURREN ESTOS CIERRES TEMPORALES?

Según la SSA, estas suspensiones no son cierres permanentes de oficinas de campo. Son modificaciones temporales debido a factores como obra de construcción, la imposibilidad de que las personas esperen fuera, o motivos similares. Aunque ahora, el principal es el cierre del gobierno.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE PLANIFIQUES MEJOR

  1. Antes de acudir a una oficina de la SSA, verifica en línea o llama para confirmar que está ofreciendo servicio presencial ese día.
  2. Si el trámite lo permite, considera usar los servicios en línea o por teléfono: muchas gestiones básicas se pueden hacer desde tu cuenta en “my Social Security”.
  3. Si necesitas atención presencial y la oficina local está cerrada o solo por cita, comprueba si hay otra oficina abierta cerca o si puedes cambiar tu cita a otro día.
  4. Si eres mayor o tienes dificultad para moverte, ponte en contacto con un familiar o servicio de apoyo para que te acompañe; así te aseguras de que la visita no sea en vano.

