Desde hace algún tiempo, la Social Security Administration (SSA) y sus oficinas físicas han entrado en una situación confusa y me ha parecido importante contarte la coyuntura para que puedas tomar decisiones informadas. Sabemos que la entidad es una pieza clave para millones de personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad o del ingreso suplementario (SSI). Y aunque los pagos se mantienen, el acceso presencial a oficinas se ha visto afectado por el cierre temporal del gobierno federal.
Sé bien lo estresante que es para alguien depender de un servicio presencial y llegar para encontrarse con que la oficina está cerrada o solo atienden por cita. Por eso, quiero que tengas claro qué oficinas están temporalmente suspendidas o solo atienden por teléfono con la finalidad de que puedas planificar y evitar sorpresas.
OFICINAS DE LA SSA CON SERVICIO PRESENCIAL SUSPENDIDO O MODIFICADO
|Estado / Territorio
|Oficina
|Modificación del servicio
|California
|Riverside (ZIP 92503)
|Cerrada temporalmente al público.
|California
|Moreno Valley (ZIP 92553)
|Cerrada temporalmente al público.
|Delaware
|Wilmington (ZIP 19720)
|Solo atención telefónica el viernes 7 de noviembre de 2025; sin servicio presencial.
|Iowa
|Decorah (ZIP 52101)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; no servicio presencial.
|Maryland
|Elkton (ZIP 21921)
|Solo atención telefónica el viernes 7 de noviembre de 2025; sin servicio presencial
|Michigan
|Detroit College Park (ZIP 48235)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial
|Michigan
|Ironwood (ZIP 49938)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Montana
|Havre (ZIP 59501)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial
|Nevada
|Elko (ZIP 89801)
|Cerrada del miércoles 5 de noviembre de 2025 al viernes 7 de noviembre de 2025; atención por teléfono disponible.
|Nueva Jersey
|Bridgewater (ZIP 08807)
|Suspendido el servicio presencial el viernes 7 de noviembre de 2025 (hasta las 3:00 p. m.); asistencia telefónica hasta las 4:00 p. m.
|Nueva York
|Corning (ZIP 14830)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Nuevo México
|Roswell (ZIP 88201-9903)
|Suspendido el servicio presencial el viernes 7 de noviembre de 2025 (hasta las 3:30 p. m.); asistencia telefónica hasta las 4:00 p. m.
|Pensilvania
|Sharon (ZIP 16148)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Pensilvania
|Bloomsburg (ZIP 17815)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Virginia Occidente (West Virginia)
|Logan (ZIP 25601)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
|Wyoming
|Cody (ZIP 82414)
|Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.
¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS CIERRES O CAMBIOS PARA TI?
Si estás esperando acudir en persona a una oficina de la SSA, estos cierres temporales pueden generarte varios inconvenientes:
- Es posible que debas programar una cita por adelantado o que simplemente no puedan atenderte en persona ese día.
- Si el trámite que vas a realizar es urgente (por ejemplo, actualización de depósito, solicitud de beneficios de emergencia), tendrías que moverte a otra oficina que esté operando normalmente o usar el teléfono/online. La SSA sugiere que visites su sitio web (www.ssa.gov) o llames al número nacional 1-800-772-1213 para orientación.
- Estas modificaciones pueden aumentar los tiempos de espera, generar frustración y afectar especialmente a personas mayores o con discapacidad que dependen de la atención presencial o necesitan asistencia personalizada.
¿POR QUÉ OCURREN ESTOS CIERRES TEMPORALES?
Según la SSA, estas suspensiones no son cierres permanentes de oficinas de campo. Son modificaciones temporales debido a factores como obra de construcción, la imposibilidad de que las personas esperen fuera, o motivos similares. Aunque ahora, el principal es el cierre del gobierno.
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE PLANIFIQUES MEJOR
- Antes de acudir a una oficina de la SSA, verifica en línea o llama para confirmar que está ofreciendo servicio presencial ese día.
- Si el trámite lo permite, considera usar los servicios en línea o por teléfono: muchas gestiones básicas se pueden hacer desde tu cuenta en “my Social Security”.
- Si necesitas atención presencial y la oficina local está cerrada o solo por cita, comprueba si hay otra oficina abierta cerca o si puedes cambiar tu cita a otro día.
- Si eres mayor o tienes dificultad para moverte, ponte en contacto con un familiar o servicio de apoyo para que te acompañe; así te aseguras de que la visita no sea en vano.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!