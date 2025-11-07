Desde hace algún tiempo, la Social Security Administration (SSA) y sus oficinas físicas han entrado en una situación confusa y me ha parecido importante contarte la coyuntura para que puedas tomar decisiones informadas. Sabemos que la entidad es una pieza clave para millones de personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad o del ingreso suplementario (SSI). Y aunque los pagos se mantienen, el acceso presencial a oficinas se ha visto afectado por el cierre temporal del gobierno federal.

Sé bien lo estresante que es para alguien depender de un servicio presencial y llegar para encontrarse con que la oficina está cerrada o solo atienden por cita. Por eso, quiero que tengas claro qué oficinas están temporalmente suspendidas o solo atienden por teléfono con la finalidad de que puedas planificar y evitar sorpresas.

Será importante revisar cuáles son las oficinas de la SSA que permanecen abiertas (Foto: Freepik)

OFICINAS DE LA SSA CON SERVICIO PRESENCIAL SUSPENDIDO O MODIFICADO

Estado / Territorio Oficina Modificación del servicio California Riverside (ZIP 92503) Cerrada temporalmente al público. California Moreno Valley (ZIP 92553) Cerrada temporalmente al público. Delaware Wilmington (ZIP 19720) Solo atención telefónica el viernes 7 de noviembre de 2025; sin servicio presencial. Iowa Decorah (ZIP 52101) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; no servicio presencial. Maryland Elkton (ZIP 21921) Solo atención telefónica el viernes 7 de noviembre de 2025; sin servicio presencial Michigan Detroit College Park (ZIP 48235) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial Michigan Ironwood (ZIP 49938) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Montana Havre (ZIP 59501) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial Nevada Elko (ZIP 89801) Cerrada del miércoles 5 de noviembre de 2025 al viernes 7 de noviembre de 2025; atención por teléfono disponible. Nueva Jersey Bridgewater (ZIP 08807) Suspendido el servicio presencial el viernes 7 de noviembre de 2025 (hasta las 3:00 p. m.); asistencia telefónica hasta las 4:00 p. m. Nueva York Corning (ZIP 14830) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Nuevo México Roswell (ZIP 88201-9903) Suspendido el servicio presencial el viernes 7 de noviembre de 2025 (hasta las 3:30 p. m.); asistencia telefónica hasta las 4:00 p. m. Pensilvania Sharon (ZIP 16148) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Pensilvania Bloomsburg (ZIP 17815) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Virginia Occidente (West Virginia) Logan (ZIP 25601) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial. Wyoming Cody (ZIP 82414) Solo atención telefónica hasta nuevo aviso; sin servicio presencial.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS CIERRES O CAMBIOS PARA TI?

Si estás esperando acudir en persona a una oficina de la SSA, estos cierres temporales pueden generarte varios inconvenientes:

Es posible que debas programar una cita por adelantado o que simplemente no puedan atenderte en persona ese día.

Si el trámite que vas a realizar es urgente (por ejemplo, actualización de depósito, solicitud de beneficios de emergencia), tendrías que moverte a otra oficina que esté operando normalmente o usar el teléfono/online. La SSA sugiere que visites su sitio web ( www.ssa.gov ) o llames al número nacional 1-800-772-1213 para orientación.

) o llames al número nacional 1-800-772-1213 para orientación. Estas modificaciones pueden aumentar los tiempos de espera, generar frustración y afectar especialmente a personas mayores o con discapacidad que dependen de la atención presencial o necesitan asistencia personalizada.

Algunos trámites del Seguro Social no se pueden realizar debido al cierre del gobierno federal (Foto: AFP)

¿POR QUÉ OCURREN ESTOS CIERRES TEMPORALES?

Según la SSA, estas suspensiones no son cierres permanentes de oficinas de campo. Son modificaciones temporales debido a factores como obra de construcción, la imposibilidad de que las personas esperen fuera, o motivos similares. Aunque ahora, el principal es el cierre del gobierno.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA QUE PLANIFIQUES MEJOR

Antes de acudir a una oficina de la SSA, verifica en línea o llama para confirmar que está ofreciendo servicio presencial ese día. Si el trámite lo permite, considera usar los servicios en línea o por teléfono: muchas gestiones básicas se pueden hacer desde tu cuenta en “my Social Security”. Si necesitas atención presencial y la oficina local está cerrada o solo por cita, comprueba si hay otra oficina abierta cerca o si puedes cambiar tu cita a otro día. Si eres mayor o tienes dificultad para moverte, ponte en contacto con un familiar o servicio de apoyo para que te acompañe; así te aseguras de que la visita no sea en vano.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!