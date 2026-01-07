En esta época de inflación y alza de precios, ¿a quién no le vendría bien un dinero extra para aliviar un poco el bolsillo y ponerse al día con algunas cuentas? Si vives en Estados Unidos, existe la posibilidad de recibir hasta US$4,000 por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) como resultado de tu declaración de impuestos, en la que el IRS devuelve el dinero que pagaste de más durante el año a través de retenciones o pagos estimados, y en algunos casos sumando créditos tributarios reembolsables. En los siguientes párrafos podrás averiguar cómo solicitar ese monto.

Se trataría de una “una devolución histórica”, tal como lo calificó el Gobierno de Donald Trump al prometer que los reembolsos para este 2026 serán muy altos, toda vez que cada contribuyente podría recibir un aumento de hasta US$1,000 los siguientes meses; por lo tanto, el cheque total que llegaría a sus manos sería de hasta US$4,151.

¿CÓMO SOLICITAR EL CHEQUE DE US$4,000 DEL IRS?

Para solicitar el cheque de US$4,000 del IRS, los ciudadanos que pagan sus impuestos deberán presentar sus declaraciones individuales lo más antes posible; es decir en enero. Si lo hacen, la mayoría podrá recibir ese dinero dentro de los primeros 21 días después de haber enviado los formularios respectivos.

Pero no todos accederán a ese monto, el IRS precisó que solamente quienes realicen la solicitud de reembolso vía internet podrán tener en sus manos dicho monto en ese plazo establecido. Ahora si tu declaración de impuestos tiene errores, tendrás que hacer las revisiones y correcciones respectivas, por lo que tomaría más tiempo.

Para ello, el contribuyente debió elegir cómo obtener el reembolso: por medio de un depósito directo, que es más rápido, o a través de un cheque en papel, mediante una tarjeta de débito prepagada o por aplicaciones de pago móvil, precisa el IRS.

“Cuando la gente presente su declaración de impuestos, se sorprenderá con reembolsos cuantiosos. En un año típico, podríamos tener unos US$270,000 millones en reembolsos de impuestos, y será esa cantidad más otros US$90,000 millones. Podría ser una de las temporadas de devolución de impuestos más grandes de la historia”, declaró Don Schneider, subdirector de política estadounidense en Piper Sandler a CBS News.

Es importante que sepas que los reembolsos no se destinarán de forma uniforme, ya que en un inicio se darán a los hogares cuyos ingresos sean medios y medios altos; es decir, a los que ganan entre US$60,000 y US$400,000 al año.

Debido a esta razón, algunos analistas consideran que los únicos beneficiados con ese dinero serán las familias de ingresos altos, dejando relegados a los que no tienen muchos recursos.

