Tom Holland y Zendaya no solo son una de las parejas más queridas de Hollywood, también han llamado la atención por la cercanía y naturalidad con la que viven su relación. Desde que se conocieron en el set de “Spider-Man: Homecoming” en 2016, ambos han demostrado una conexión especial que ha crecido con el tiempo y que se refleja tanto en su vida personal como en el apoyo que se brindan en sus proyectos profesionales. Esa complicidad, además, ha dejado ver que comparten más de una afición en común, incluida una actividad secreta que disfrutan en la intimidad de su hogar. En los siguientes párrafos, conoce de cuál se trata.

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Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, Reino Unido (Foto: Angela Wiss / AFP) / ANGELA WEISS

LA ACTIVIDAD SECRETA QUE HOLLAND Y ZENDAYA COMPARTEN EN SU HOGAR

Aunque ambos actores tienen agendas muy ocupadas con sus proyectos individuales, al llegar a casa dejan de lado el trabajo para disfrutar como pareja y relajarse de una manera que pocos imaginarían: a Tom Holland y Zendaya les fascina tejer a crochet.

Así lo reveló el actor británico tras conversar con el deportista olímpico Tom Daley, quien lo sorprendió con una manualidad hecha por él mismo. “Acabo de hacer este soporte para latas de Bero a crochet y estoy a punto de ir a sorprender a Tom Holland con él”, dijo el cuatro veces campeón mundial en saltos de plataforma durante el segundo torneo anual Bero Padel Classic en Los Ángeles, el pasado 29 de abril. Cabe mencionar que Holland es cofundador de esta marca de cerveza sin alcohol.

Al ver el soporte para latas, Holland reaccionó con sorpresa y entusiasmo. “¿En serio? ¿Lo hiciste hoy?”, preguntó. Cuando Daley le confirmó que lo había elaborado mientras él jugaba, el actor respondió emocionado: “¡Me encanta! Y, además, parece una telaraña”.

Tras ello, reveló que a él y a Zendaya les fascina tejer: “Así que hemos estado con el ganchillo [crochet] en casa. Lo amo absolutamente, simplemente me gusta cómo gira y me desconecta la mente (…). Me apaga el cerebro de un día estresante. No puedo hacer nada más que esto. Necesito estar totalmente concentrado”.

¿CÓMO SUPO ZENDAYA QUE HOLLAND ERA EL INDICADO?

El 1 de abril, antes de la película “The Drama”, Zendaya y Robert Pattinson aparecieron en el podcast “Modern Love” de The New York Times para hablar del drama, pero también respondieron a otras preguntas. Por ejemplo, cómo supieron que sus parejas eran las indicadas.

La actriz estadounidense dijo: “Sabía que él [Holland] era mi persona porque no me siento nerviosa a su alrededor. Me siento muy tranquila y en paz; de hecho, me pongo más nerviosa cuando estoy lejos de ti que cuando estoy contigo”, indicó.

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