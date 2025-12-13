Si bien una ola de frío proveniente del Ártico se ha extendido a lo largo de Estados Unidos , los expertos en meteorología anuncian su retirada inminente. Esto quiere decir que se espera un rápido aumento de las temperaturas en los próximos días, marcando un calentamiento significativo en vísperas de la festividad de Navidad . ¿En qué zonas se sentirán estos cambios? A continuación, te brindaré dicha información.

Para este fin de semana, los pronósticos han sido claros: una tormenta invernal permitirá que la nieve se haga presente en distintas zonas situadas al Centro y Noreste de EE.UU. Se prevén acumulaciones de hasta 6 pulgadas (15 centímetros) en ciertas localidades.

Después de este periodo de frío extremo, Brett Anderson, meteorólogo de AccuWeather, precisó que los valores se incrementarán en gran parte del Centro y Este del territorio americano. Posiblemente, estos cambios se presenciarán desde el 15 de diciembre.

Durante este fin de semana, zonas del centro y noreste de EE.UU. presenciarán nieve. (Crédito: Timothy A. Clary / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

En qué zonas de EE.UU. se espera un mayor calentamiento en los próximos días

Conforme el calentamiento se va expandiendo, se espera que muchas zonas del país lleguen a temperaturas que oscilarían entre los 59 y 80°F, evidenciando que estos valores son superiores a los promedios estacionales.

Las regiones que conforman las Altas Llanuras experimentarán estos cambios, con máximas de hasta 59°F, la cual se extendería hacia al oeste de Nebraska y Dakota del Sur. Texas también presentaría temperaturas cálidas, con máximas de 80°F.

AccuWeather anticipa un apunte notable en las temperaturas diurnas en el Medio Oeste y el Noreste del país, proyectando que el mercurio podría elevarse hasta los 86°F. Este ambiente cálido se hará sentir especialmente a inicios de la próxima semana.

Los recientes pronósticos indican que Texas tendrían temperaturas de hasta 80°F la próxima semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿No habrá Navidad Blanca ante el aumento de temperaturas?

Los climatólogos precisaron que es muy pronto asegurar que no habrá ‘Navidad Blanca’ en el país, ya que se espera otro frente frío después del episodio de calentamiento pronosticado para la próxima semana, según información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

A pesar de ello, sí existen ciertas zonas que tienen mayores probabilidades de presenciar una Navidad repleta de nieve. Entre las principales se encuentran Alaska, Minnesota, Maine, el norte del estado de Nueva York, Idaho o algunas cordilleras más nevadas de EE.UU.

