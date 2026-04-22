Una racha de clima primaveral inestable se está formando en Texas, con varias rondas de tormentas previstas desde mitad de semana hasta el fin de semana. Este patrón aumentará las probabilidades de lluvias y fenómenos severos en distintas zonas del estado.

Las primeras tormentas llegarán el miércoles, seguidas de un escenario más intenso el jueves y otra posible ronda el sábado. Aunque no todas las áreas recibirán precipitaciones, las condiciones favorecen la aparición de tormentas fuertes en varias regiones.

El miércoles, las probabilidades se concentrarán principalmente en el oeste de Texas y las High Plains, donde podrían formarse tormentas aisladas durante la tarde y la noche. También se esperan lluvias dispersas en el norte y centro del estado, especialmente en zonas cercanas y al este de las principales carreteras.

Para el jueves, la actividad más intensa se desplazará hacia el norte, aunque una línea seca en el noroeste de Texas podría generar nuevas tormentas cerca de la frontera con Oklahoma. Si se desarrollan, podrían intensificarse rápidamente.

El jueves se perfila como el día con mayor riesgo de fenómenos severos, incluyendo granizo y vientos dañinos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El sábado podría registrarse otra ronda de tormentas en partes del sur de las Llanuras, incluyendo Texas. La intensidad y cobertura dependerán de cómo se posicionen los sistemas atmosféricos, aunque áreas como Dallas-Fort Worth podrían estar entre las más activas.

“Una amenaza de clima severo más típico de la primavera podría desarrollarse más adelante esta semana y hacia el fin de semana”, indicó el National Weather Service.

“Una fuerte inestabilidad y suficiente cizalladura en capas profundas darán lugar a una amenaza severa que parece maximizarse a lo largo y al este de la I-35 y a lo largo y al norte de la I-20, donde se espera que la capa de inversión sea más débil. Esta amenaza de clima severo volverá a materializarse a finales del sábado a medida que la línea seca se establezca al oeste de la I-35”, agrega la institución.

Aunque el riesgo de tornados es bajo, no se descarta completamente en ciertas áreas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En cuanto a la severidad, el miércoles se prevén tormentas aisladas con ráfagas de viento, lluvias intensas breves y posible granizo pequeño.

El jueves presenta el mayor potencial de tormentas severas, con riesgo de granizo grande, vientos dañinos e incluso algún tornado, aunque el mayor peligro se concentraría al norte del estado.

Finalmente, aunque no se descarta la formación de tornados en Texas esta semana, especialmente el jueves, el riesgo general se mantiene bajo por ahora.

Todo dependerá de si las tormentas logran desarrollarse en condiciones favorables.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

El clima en Estados Unidos es tan inestable en 2026 principalmente por la primavera, una estación de transición donde chocan masas de aire frío del norte con aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Según Diario Libre, este contraste genera tormentas, vientos intensos y tornados con mayor frecuencia. Además, este año influyen cambios en el Pacífico: el debilitamiento de La Niña y la posible llegada de El Niño están alterando los patrones normales, lo que favorece tormentas más intensas e irregulares.

En cuanto al calor, ya comenzó de forma irregular con episodios de “falsa primavera”, donde temperaturas propias del verano aparecen antes de tiempo, pero luego regresan olas de frío.

Los expertos señalan que el calor más estable suele consolidarse entre mayo y junio, cuando el aire cálido domina de forma más constante en gran parte del país; no obstante, en 2026 se esperan altibajos más marcados antes de que llegue ese calor sostenido.

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