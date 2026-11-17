La sequedad les ha abierto los labios. A través de la pampa avanza una larga columna de uniformes empolvados, con los fusiles al hombro y las cantimploras vacías, las banderas desplegadas como pendones rojos bajo la luz transparente del desierto. No llevan cañones ni tienen caballos para aliviar el cansancio. La munición es escasa; mucho más, el agua. Algunos llevan los brazos en cabestrillo. Las botas de otros comienzan a abrirse por el roce caliente de las piedras. Claro que tendría que haber sido de otra manera. Todo aquello debió haber sido diferente. Nada de eso tendría que haber sucedido. Los peruanos caerían desde el sur sobre los chilenos recién desembarcados en Pisagua, mientras el ejército boliviano cerraría como un relámpago la pinza desde el norte. Pero aquella segunda columna nunca llegó. Detenido en la quebrada de Camarones, el presidente boliviano Hilarión Daza envió un telegrama que reducía a unas pocas palabras el destino de los hombres angustiados por la sed: “Desierto abruma; ejército se niega a seguir”. El telegrama infundió a los oficiales un desánimo profundo. Y es que del mar tampoco podían esperar auxilio. Semanas antes, frente a la punta de Angamos, Miguel Grau había batallado a solas contra un cerco de blindados desairados, hartos del ridículo y ávidos de sangre. La caída del Huáscar cortó la arteria que unía al Perú con el Pacífico. Desde entonces, una espada de Damocles pende sobre el ejército atrapado en el desierto. Los chilenos pueden desembarcar a lo largo del litoral tropas descansadas, cañones, caballería, animales de carga y víveres; a los peruanos les quedan los espejismos húmedos de las dunas, sus duras leguas de piedra y sal. Y es que a esas alturas ya no basta solo con vencer: una victoria no les devolverá el dominio del mar. Los hombres solo siguen adelante porque creen que del otro lado encontrarán agua. Porque detenerse equivale a morir.

Les queda un único nombre, y a él se aferran con esperanza: Tarapacá. Hacia aquella quebrada los dirige Belisario Suárez, el jefe de Estado Mayor, porque memorias y telegramas ubican ahí maizales y campos de alfalfa, huertos y frutales maduros, un pueblo donde acoger a los heridos y, lo más importante, un río de aguas cristalinas que corre al fondo del valle. Rebasan así la última quebrada con la luz menguante del atardecer. Esta vez el reflejo que brota a lo lejos sobre las piedras no es un espejismo producto del calor: los oficiales sonríen, los hombres corren y celebran, figuras oscuras se postran ante el agua resplandeciente para beber. Allí pasarán la noche entre los árboles y las tapias de adobe. La temperatura baja con la oscuridad, y los soldados se reúnen en torno a fuegos resguardados tras cercos de piedra para que el resplandor no los delate. Los rostros dibujan entre las sombras el mismo gesto cansado e inquieto, apresurado y hosco. ¿Dónde están los chilenos? ¿Los bolivianos? Las discusiones se apagan conforme se consumen los últimos leños.

No lo saben entonces, pero en aquel campamento se ha reunido una parte de la memoria futura de la república: Andrés Avelino Cáceres dirige los batallones Zepita y Dos de Mayo; Francisco Bolognesi, a los Guardias de Arequipa; Alfonso Ugarte, el millonario del salitre que prefirió la guerra al exilio dorado en París o Nueva York, ha llegado también desde Iquique con un puñado de hombres a quienes costeó el armamento y los uniformes. Entre los defensores hay además tres futuros presidentes. Junto a Cáceres están Remigio Morales Bermúdez y el argentino Roque Sáenz Peña, que ha venido como voluntario a defender un país que no es el suyo y en el que, sin embargo, será reconocido como un héroe cuando ocupe la presidencia argentina. La quebrada, de todos modos, ha quedado en silencio. Sobre los hombres tendidos, los cerros recortan sus perfiles contra un cielo tachonado de estrellas. A resguardo del viento que arrastra la arena, una mujer acomoda en su regazo la cabeza de un herido mientras otra se inclina sobre él con un cuenco de sopa. Una niña reparte agua fresca. Junto a las brasas, un muchacho enjuaga las ollas vacías y las deja escurrir sobre las piedras. Por ahora corresponde descansar y reunir fuerzas para tentar el cruce del desierto hasta Arica. Una parte de la tropa ya ha partido, de hecho, hacia Pachica. Todos desconocen que del otro lado de la pampa avanza una división chilena bien pertrechada y con cañones y hombres a caballo, convencida de que en Tarapacá solo encontrará a un puñado de hombres desmoralizados por la sed y la derrota, e incapaces ya de resistir. Nadie eligió, desde luego, aquel lugar para morir. Los peruanos necesitaban beber. Los peruanos necesitaban dormir.

Una espesa niebla borra las alturas al amanecer. Entre las tapias del pueblo aparecen de pronto arrieros envueltos en ponchos, las toscas manos con las riendas todavía enrolladas, pálidos por la sorpresa y el miedo: chilenos, bien armados, acercándose. Suena en el campamento la alarma. Mientras Suárez ordena el regreso de los hombres que han partido hacia Pachica, Cáceres propone un ataque sorpresa. De esperar al enemigo sin moverse serán arrinconados contra las laderas escarpadas del valle. No hay un instante que perder. El Zepita se divide en tres columnas y, con el Dos de Mayo detrás, gana las alturas. Claro que los primeros disparos les llegan a poco de coronar la subida. Bajo las descargas, aquellos hombres desaparecen y saltan entre las rocas, se asoman finalmente al borde de la pampa donde los chilenos creen estar solos. El Zepita y el Dos de Mayo embisten la línea como un solo cuerpo. Los chilenos descubren que los peruanos están ya a su altura y que detrás de la bruma no vienen disparos, sino bayonetas. Los artilleros sorprendidos abandonan los cañones. Abajo, mientras tanto, las tapias que habían dado abrigo a los soldados se han convertido en parapetos, y Bolognesi empuja al Segundo de Línea hacia las casas para resistir. Allí se destaca Mariano Santos: un cholo macizo del Cusco que se abre paso hasta el hombre que lleva el estandarte del regimiento enemigo. Arriba, mientras tanto, los chilenos se han recuperado de la sorpresa, los peruanos comienzan a caer y un suboficial busca a Cáceres. Está cubierto de tierra y con los cabellos apelmazados de sudor: le dicen que han herido a su hermano menor, y cuando lo acercan a Juan, aún alcanza a tomarlo entre los brazos. Juan Cáceres está bien. Juan Cáceres sobrevivirá. Y así Andrés Avelino parece dejar junto a su hermano de 19 años cuanto le quedaba de dudas y temor, y dirige otra vez a sus hombres contra los chilenos que ganan ahora las posiciones. Por el flanco aparecen entonces los batallones que regresan desde Pachica, y la formación chilena se rompe. La retirada se convierte en desbandada. Cáceres hace disparar los cañones capturados contra los que huyen, prolongando con las armas del enemigo una persecución que sus hombres, sin caballos, son incapaces de sostener. El campo de pronto parece vaciarse y por un instante reina el silencio. Los hombres se miran unos a otros, agradecidos e incrédulos. La bruma descubre al disiparse más de 500 chilenos muertos. Los sobrevivientes recorren con los ojos los cañones, los fusiles abandonados, como si necesitaran reconocer una por una las pruebas de lo que acaba de ocurrir. Un grupo de hombres desarmados levanta las manos desde detrás de una tapia. Dos oficiales se acercan. Son más de cincuenta, y son registrados como prisioneros. Mariano Santos tiene la bandera con la estrella solitaria entre las manos cubiertas de pólvora y Bolognesi ha conservado el pueblo; Cáceres, sin embargo, pide ver a su hermano, pero Juan acaba de morir. Acaso en ese fin prematuro radica la semilla de su resistencia imperecedera contra Chile, y el resultado ulterior de su venganza: un brujo erguido sobre miles de cuerpos en los Andes.

Pero todavía hay que llegar a Arica. Los hombres no tienen tiempo de registrar los detalles de la batalla porque Chile tiene el dominio del mar y puede desembarcar refuerzos, mientras en la quebrada volverán a escasear los cartuchos y las raciones, de modo que Buendía ordena partir aquella misma noche. ¿Qué hacer con los cañones capturados? Los hombres se acercan por turnos a contemplar las piezas de manufactura Krupp, se inclinan admirados sobre las bocas estriadas, examinan los tubos de acero y las recámaras por donde cargan las granadas. No son pocos quienes discuten el efecto que tamañas piezas podrían tener en la defensa imposible de Arica. Faltan, sin embargo, los animales para transportarlas, y así terminan enterrándolas, con la esperanza de volver a buscarlas, bajo la arena y las piedras de Tarapacá. También el pueblo participa en el entierro. También el pueblo empieza a marcharse. De las casas salen mujeres, niños, ancianos con gruesos mantones y los pocos bultos que han podido reunir, por temor a que nuevos regimientos busquen venganza por los chilenos muertos en la pampa. La columna que deberá desafiar al desierto llevará, por lo tanto, rostros nuevos. Entre los uniformes se mezclan fardos atados con cuerdas, ollas, perros que siguen a sus dueños y criaturas en brazos. Los viejos vuelven una y otra vez la cabeza al valle. A sus espaldas, las casas del pueblo tiemblan en el aire caliente y van perdiendo sus contornos hasta confundirse con el brillo de la arena. Marchan también junto a ellos los prisioneros. Uno de ellos, el cabo Juan Plata, dejará escrito que en Mocha el propio Buendía les llevó un cuarto de cordero y mandó que les dieran leña y una olla para cocinar, después de explicarles que sus tropas y él padecían las mismas privaciones. Así pues, durante tres semanas la columna buscará agua entre las crestas arenosas, ganará altura para evitar que el enemigo pueda cortarle el paso y reconocerá, al cabo de una mañana tibia, el celeste litoral de Arica. El 18 de diciembre entran en el puerto los vencedores de Tarapacá, con las familias que han conseguido seguirlos y los prisioneros chilenos que han sobrevivido también a la marcha. Los fusiles descansan en las gradas de la iglesia de San Marcos. De las cocinas de las casas sube el humo de los fogones y el olor de los guisos, mientras en las puertas se reciben noticias y se repiten las preguntas que han acompañado a los hombres durante la travesía: ¿cuáles son las órdenes de Lima? ¿Dónde están los bolivianos? ¿Dónde, los refuerzos de Chile? Un extraño optimismo invade a los soldados que contemplan la rada protegida por las baterías de la marina de guerra. Algunos obtienen un permiso para refrescarse en la orilla del mar. A la sombra de un bote varado, con los pies hundidos en la arena, Andrés Avelino Cáceres contempla por encima de los tejados el Morro, prominente y oscuro ante las olas blancas, como si aquella roca que reta al Pacífico pudiera sostener otra victoria del ejército. Acaso ya la imagina. Acaso ya la desea. Pero la guerra tiene para él otros planes. Mientras el envejecido Bolognesi permanecerá al pie de aquellas alturas, donde aguarda ya su cita con las generaciones futuras de peruanos, él marchará hacia Tacna. Vendrá primero la debacle del Alto de la Alianza. Después caerá Lima, y en las cumbres nevadas desaparecerá, aparecerá, hostigará como un maleficio a los chilenos encajonados en los Andes. Por ahora vuelve los ojos al mar. Entre los hombres que se bañan podría estar Juan. En la página que sostiene contra la brisa quiere escribir un recuerdo de su hermano, con un extraño desprendimiento, como si él también estuviera ya del otro lado, como si una parte suya hubiera muerto.