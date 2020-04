Cameron Karosis es un joven saludable de 27 años que reside en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, y fue diagnosticado positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) a fines de marzo. El joven envío un mensaje a través de un video en el que señala que el virus “engaña” a las personas para que piensen que están mejorando, solo para regresar “con venganza”.

Karosis se contagió por salir dos veces al supermercado. Recuerda que todo comenzó con un dolor en el cuello el pasado 19 de marzo. Luego vino el dolor en todo el cuerpo, dijo a WBZ TV. Se sumaron intensos dolores de cabeza. “Estaba tratando de dormir, pero la migraña me dificultaba hacerlo y cada vez que dormía, mi fiebre me hacía sudar y me despertaba empapado”, expresó.

Al tener todos esos síntomas llamó tres veces para tratar de hacerse una prueba de COVID-19, pero no fue atendido porque dichos síntomas “no eran suficientemente graves como para calificar”. Tras ellos, el joven empezó a tener problemas respiratorios.

“Si estás inhalando, de repente llegará a este punto de ruptura y comenzaras a toser y sentirás dolor en la parte inferior de los pulmones”, dijo. “Y luego, cuando no estás tratando de respirar profunda o superficialmente, sientes que hay alguien sentado en tu pecho”, agregó.

Al tener los nuevos síntomas Karosis calificó para una prueba, y cuatro días después recibió el resultado de que dio positivo por COVID-19. Dijo que la enfermedad llegó en “oleadas”. “Te engaña. Tienes una semana en la que te va mal. Empiezas a mejorar. Te recuperas de la fiebre, y luego vuelve con venganza, y eso es lo que me pasó a mí".

Cuando el virus “regresó con venganza”, su dificultad respiratoria se hizo más severa y se apresuró a ir al Hospital General de Mass (MGH), donde fue tratado por varias horas. “Cuando realmente me golpeó, creo que fue cuando estaba en el hospital”, explicó. “Comencé a ponerme bastante emocional, solo pensaba, ¿qué pasa si termino siendo entubado o algo así? ¿Eso va a cambiar mi vida?".

Pero los doctores le dijeron que no era necesario ponerle un ventilador. Los médicos le preguntaron si se sentía más cómodo en el MGH o quería ir a casa, el joven optó por irse. Quería dejar la cama para alguien que la necesitara. “Un gran saludo a la gente de allá -en MGH-”, manifestó. “Realmente se merecen todos los elogios que reciben”.

Karosis se sintió completamente el 9 de abril. Comenzó a trabajar desde casa nuevamente el 13 de abril, pero aún planea quedarse en casa tanto como sea posible, ya que sabe que no es necesariamente inmune al virus.

Finalmente, el joven de 27 años envió un mensaje para todos. “Solo fui al supermercado dos veces. Cuando fui, llevaba guantes. Los eliminé de inmediato. No usé el mismo par en todo el día. Y todavía lo tengo ”, explicó. “Puedes estar saludable. Puedes hacer todo bien. Puedes usar guantes. Puedes usar una máscara. Puedes hacer todo bien, y eso no necesariamente garantiza nada".

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19.

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

