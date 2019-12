3/11

La manifestación forma parte de una serie de más de 600 protestas organizadas por todo Estados Unidos bajo el lema “Nobody is Above the Law” (Nadie está por encima de la ley) con los que se pretende presionar a los miembros del Congreso del país para que voten a favor de la salida de Trump en el “impeachment”, a quien los demócratas acusan de abuso de poder. (Foto: AFP).